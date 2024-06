Pourquoi les 'sorcières' d'Écosse ont riposté

Puis, en juin 2019, j’ai pris la parole à l’Université d’Édimbourg sur la campagne féministe pour mettre fin à la violence des hommes envers les femmes. En quittant le lieu, j’ai été attaquée par un transactiviste masculin de six pieds, qui criait que j’étais une ‘salope’ et responsable du suicide de plusieurs personnes trans. Le lendemain, Andy Wightman, député écossais des Verts, a cédé à la pression de son parti et s’est excusé d’avoir assisté à l’événement.

Ce même mois, la poétesse Jenny Lindsay est allée sur Twitter pour se plaindre d’un article publié dans une publication artistique, le Skinny, qui prônait la violence contre les activistes lesbiennes lors de la Pride. La réaction a été abominable — une amie s’est retournée contre elle, écrivant une ‘Lettre ouverte sur la transphobie’ que plus de 250 personnes ont signée. Lindsay se souvient : ‘Chaque nom que je reconnaissais était un coup de poignard émotionnel. ‘

Un coup de pouce majeur à la campagne féministe est survenu à la fin de 2019, lorsque J. Rowling a exprimé publiquement son soutien à Maya Forstater, qui avait perdu son emploi après avoir tweeté des opinions critiques sur le genre.

Rowling se souvient : ‘J’avais regardé en silence alors que des filles et des femmes avec tout à perdre s’étaient levées face à une chasse aux sorcières moderne, bravant les menaces et les intimidations, non seulement des activistes en cagoules noires tenant des pancartes promettant de les battre et de les tuer, mais aussi des institutions et des employeurs leur disant qu’elles devaient accepter et soutenir une idéologie à laquelle elles ne croient pas, et renoncer à leurs droits. ‘

Mais même elle n’a pas pu faire voir la raison au monde. Rowling a été annulée, tout comme tous ses partisans. Après avoir exprimé son admiration pour Rowling sur Twitter, l’auteure de livres pour jeunes adultes Gillian Philip a été exclue des cercles de l’édition et s’est depuis reconvertie en tant que conductrice de poids lourds. Elle dit : ‘Je suis une grande adepte de la fiction fantastique pour enfants, mais je refuse de leur dire que c’est la réalité — surtout quand cela menace de leur causer un réel préjudice physique. ‘

Ensemble, ces femmes qui n’ont pas voulu se taire ont contribué à la chute de Nicola Sturgeon. Début janvier 2023, le gouvernement britannique a empêché que le projet de loi de réforme de la reconnaissance du genre de Sturgeon ne devienne loi, arguant qu’il impactait illégalement la loi sur l’égalité. Quelques jours plus tard, Adam Graham (également connu sous le nom d’Isla Bryson) a été reconnu coupable de deux viols, tous deux commis avant qu’il décide qu’il était une femme. Graham a été envoyé dans une prison pour femmes : une photo est apparue de lui portant une perruque blonde et un legging moulant — ses organes génitaux masculins clairement visibles. Dans une interview chaotique, Sturgeon a été interrogée sur le fait que Graham était un homme ou une femme. Un peu plus de deux semaines plus tard, elle a démissionné, sans donner de raison.