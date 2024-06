Le problème est que les électeurs ruraux sont difficiles à atteindre. Dans les années 90, les libéraux ont presque entièrement cédé la radio aux conservateurs, un acte de folie étant donné que la plateforme est cruciale pour se connecter avec une population qui passe beaucoup de temps en voiture. Peu de temps après, Internet a transformé l’économie des journaux : près de 3 000 journaux américains ont fermé depuis 2005. Les journaux ruraux ont été particulièrement touchés. Aujourd’hui, plus de la moitié des comtés américains ont un accès très limité, voire inexistant, aux actualités locales. De plus, près d’un quart des Américains ruraux n’a pas accès à l’Internet haut débit. Comment peuvent-ils suivre la politique de Washington tout en vivant dans un vide médiatique ?

Malgré ces obstacles, les démocrates peuvent influencer le vote électoral en Amérique rurale. Ils n’ont même pas besoin de remporter la majorité du vote rural, il leur suffit de réduire l’écart de défaite. Barron fait référence à l’élection sénatoriale d’Arizona en 2020 : dans une course où le démocrate Mark Kelly a dépensé près de 100 millions de dollars, c’est une publicité radio rurale de 20 000 dollars qui a fait basculer la donne. Contrairement aux candidats démocrates précédents, Kelly a obtenu plus de 30 % des voix dans chaque comté rural de l’Arizona, sauf un. Cela s’est avéré vital dans une course décidée par 60 000 voix.

‘Si le Parti démocrate se donnait la peine, il pourrait regagner la loyauté rurale.’

Cependant, les consultants politiques semblent se méfier de cette stratégie : beaucoup préféreraient remplir leurs comptes en banque plutôt que de contacter les électeurs ruraux et remporter des élections. J’ai été informé par de nombreuses sources que les consultants préfèrent diffuser des publicités dans les médias urbains plutôt que ruraux, car leur rémunération serait plus élevée. Ricky Cole, l’ancien président du Parti démocrate du Mississippi pendant deux mandats, me dit : « Notre politique a été nationalisée par un groupe d’opérateurs professionnels. C’est devenu une grande industrie. C’est un jeu d’argent pour qu’ils puissent payer leurs maisons de vacances. C’est un système de Ponzi cynique de plusieurs millions de dollars. » Posner est d’accord : « Tout est une question de territoire, de pouvoir et d’argent. Si le Parti démocrate en avait quelque chose à faire, il financerait les partis et les campagnes à travers tout le pays. »

J’entends toujours la même chose : si le Parti démocrate se donnait la peine, il pourrait regagner la loyauté rurale. Jane Kleeb, la présidente du Parti démocrate du Nebraska, me dit que quatre organisateurs rémunérés à plein temps pourraient rendre l’État du Cornhusker compétitif, voire le faire passer en violet. Mais hélas, ce sont les donateurs qui financent les consultants de campagne plutôt que l’organisation de base. Et les consultants de campagne préfèrent faire du mailing dans les zones rurales plutôt que de rémunérer les militants de base. C’est parce que, comme le dit Posner : « Les consultants touchent une part des revenus du mailing. Ils ne s’intéressent pas à la stratégie réelle. Ils consultent et décident en fonction de leurs intérêts économiques. »

Leur incompétence conduit le parti à sa perte. Sans candidat qui suscite l’inspiration ou organisation locale, l’impact du parti en Amérique rurale est ‘inexistant’, selon Kirsch. Les électeurs ruraux voient les élections comme ‘eux contre nous, pas Gauche contre Droite’. Et les républicains font appel avec succès à la mentalité du ‘nous’.

Face à l’indifférence de la haute société du parti, une constellation de démocrates locaux et étatiques cherchent à reconstruire le Parti démocrate de base. L’une de ces rebelles est Sara Taber, qui se présente pour être commissaire à l’agriculture de la Caroline du Nord. La scientifique des cultures et ancienne ouvrière agricole qualifie les habitants ruraux de Caroline du Nord de ‘mon peuple’ et admet que dans sa région, ‘il est utile de connaître sa place en tant que démocrate’.