Stevenage a été la première nouvelle ville à être désignée en novembre 1946 et elle a été construite, au sens propre du terme, par ses propres ouvriers du bâtiment. Sur les premières 2 000 maisons achevées par la Corporation de développement (toutes ce que nous appellerions aujourd’hui des logements sociaux locatifs), plus d’un quart ont été attribuées aux ouvriers du bâtiment et à leurs familles. Il s’agissait d’une main-d’œuvre syndiquée qui a fini par jouer un rôle de premier plan dans les associations de locataires, les campagnes communautaires et les gouvernements locaux.

[…]

Tout cela s’est déroulé sur fond d’une nostalgie surprenante pour ce que Michael Young et Peter Willmott (dont le livre de 1957, Family and Kinship in East London, a fourni l’un de ses textes fondateurs) ont appelé le ‘mélange convivial de personnes et de maisons, d’ateliers et de camions’ des quartiers pauvres depuis lesquels de nombreux habitants des nouvelles villes avaient déménagé. Leur déménagement, suggéraient les auteurs, marquait un passage d’une existence centrée sur les personnes à une existence centrée sur les maisons. L’implication était que la classe ouvrière devenait littéralement et métaphoriquement domestiquée.

Les sociologues ont rapidement inventé le terme ‘ouvrier aisé’, ensuite utilisé comme titre d’une étude majeure sur les ouvriers de Luton publiée par John Goldthorpe et ses collègues en 1968. (Les modèles d’emploi et de mode de vie à Luton étaient similaires à ceux des nouvelles villes voisines.) L’idée que l’élévation des niveaux de vie conditionnerait inévitablement la classe ouvrière à voter conservateur a pris de l’ampleur. Un livre de 1960, Must Labour Lose?, concluait de manière pessimiste qu’il semblait, du moins à court terme, que ce soit le cas. Les intellectuels de gauche parlaient d’embourgeoisement, croyant que les travailleurs adoptaient des modes de vie et des valeurs de classe moyenne.

Mais, bien sûr, le Parti travailliste a remporté les élections générales de 1964 et 1966 et Shirley Williams a conservé la circonscription de Stevenage pour le Parti travailliste de 1964 à 1979. La réalité était plus complexe — elle l’est toujours. En disséquant les données de Stevenage, Jon Lawrence a trouvé que ‘l’ambition des gens à s »améliorer’ […] était liée à la conscience qu’il s’agissait également d’un effort collectif’. Goldthorpe et ses collègues ont conclu que ‘nos ouvriers aisés restent, malgré leur aisance, des hommes qui vivent de la vente de leur force de travail à leurs employeurs en échange de salaires’.

En d’autres termes, l’aspiration et l’amélioration de soi n’étaient pas antithétiques aux affiliations de la classe ouvrière mais en étaient au centre. Cependant, il y a une mise en garde. Il ne s’agissait pas nécessairement de l’amélioration de soi que les réformateurs libéraux sérieux et les politiciens travaillistes les plus idéalistes envisageaient. Le discours de Silkin faisait référence aux résidents des nouvelles villes appréciant les ‘pièces de théâtre amatrices’ ou jouant ‘leur rôle dans un centre de santé ou un centre communautaires’. On infère, peut-être injustement, des mots d’Osborne et de Whittick une légère déception que les résidents de Stevenage aient été si facilement achetés par des babioles de consommation. L’admirable volonté d’améliorer les conditions de la classe ouvrière a très souvent été associée à un désir d »améliorer’ la classe ouvrière elle-même selon des idées plus élites de ce qui constituait un comportement rationnel, respectable ou digne.

[…]

Un autre stéréotype politique est peut-être utile ici pour permettre une vision plus nuancée et empathique des politiques en jeu. Tony Blair nous a présenté le ‘Mondeo Man’ dans son discours de 1996 à la conférence travailliste. Il l’avait rencontré, affirmait-il, quatre ans plus tôt ‘dans les Midlands, dans un quartier banal de banlieue’, en train de polir sa Sierra. (La Sierra étant devenue une Mondeo après que Ford ait arrêté sa ligne Sierra.)