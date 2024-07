De nos jours, on parle beaucoup du parent hélicoptère, mais dans le cas de la musique, la métaphore devrait probablement être celle d’un grappin — un qui vole de belles choses aux adolescentes, mais jamais aux garçons puisque ces derniers semblent toujours capables d’aller à des concerts de rap et de rock sans chaperon. Le principal domaine d’appréciation musicale familiale est la musique pop commerciale comme celle de Swift : consommée par beaucoup plus de femmes que d’hommes, et à peine une perspective de défiance adolescente, que ce soit en termes de niveau sonore ou d’avertissements parentaux. Au lieu de cela, ce que la musique pop fait de mieux, c’est donner une forme mélodique viscérale aux sentiments désespérés d’amour et de chagrin, des sujets très proches des jeunes cœurs. Sans aucun doute, de tels thèmes sont perpétuels. Pourtant, lorsque vous chantez une ballade avec votre idole, déversant tout ce rejet et ce doute de soi comme un exorcisme, voulez-vous vraiment entendre votre mère la chanter aussi ?

Que la musique soit devenue si horriblement inclusive n’est pas entièrement de la faute des anciens, cependant. Comme d’autres l’ont remarqué, en grande partie grâce au streaming sur internet, nous semblons être arrivés à la phase d’accalmie de l’histoire musicale : coincés dans un présent éternel sans élan vers l’avant. Toutes les périodes musicales sont disponibles tout le temps, et les artistes — même les plus connus comme Swift — ne créent pas tant de nouveaux styles qu’ils mettent les anciens entre guillemets. Il est également impossible pour les sous-cultures de la jeunesse de se développer de la même manière, car les choix sans fin atomisent les auditeurs.

À l’échelle mondiale, il peut y avoir beaucoup de fans d’un·e artiste ou groupe particulier, mais au niveau local, il est peu probable qu’il y en ait suffisamment pour se sentir partie prenante de quelque chose de significatif. Et même lorsque vous tombez sur quelque chose que vous aimez, il y a un manque relatif d’objets physiques pour ancrer ce sentiment intense : moins de vinyles et de CD, de salles de concert et de magasins de disques et de fan clubs organisés. Plus de journaux musicaux hebdomadaires à feuilleter et de fandoms virtuels. Les sons flottent, sans substance, facilement accessibles et plus facilement oubliés. Des mégastars comme Swift, capables de remplir des stades et de vendre du merchandising à grande échelle, absorbent l’excédent d’adoration.

Même si ça sonne vieux jeu de le dire, la qualité musicale s’est également définitivement détériorée, car les maisons de disques visent ce qui est le plus susceptible de devenir ‘viral’ sur TikTok. Les chansons sont maintenant plus courtes et aussi plus simples, que ce soit au niveau de la mélodie ou des paroles ; le format de l’album est en train de mourir ; la ‘guerre du volume‘ continue, réduisant les dynamiques auditives ; la composition et l’interprétation humaines sont désormais indiscernables de l’IA. Les nouveaux groupes ne gagnent pratiquement pas d’argent grâce au streaming et ne peuvent pas se permettre de partir en tournée. Il n’est peut-être pas surprenant, alors, que les têtes d’affiche des festivals de cette année incluent des artistes dont l’apogée remonte à des décennies : Coldplay à Glastonbury, Pet Shop Boys à l’Isle of Wight, Liam Gallagher et Blink 182 à Leeds et Reading.

Certains pourraient protester en disant que des superbes mélodies parlent à tout le monde ; et de toute façon, l’absence de frontières esthétiques entre les membres de la famille n’est pas entièrement négative. Étant donné l’état du marché immobilier, vous vivrez probablement tous ensemble pour toujours de toute façon — alors pourquoi ne pas vous plonger dans l’enchevêtrement psychique ? Au moins de cette façon, vous ne vous disputerez pas sur ce qui sort des enceintes.

Cependant, je soupçonne que le manque de différenciation générationnelle — musicale ou autre — a un coût. Comme dans un reboot du Portrait de Dorian Gray, alors que les adultes refusent de grandir, les jeunes de la génération Z semblent de plus en plus sérieux et anti-hédonisme. Alcool et sexe sont exclus, apparemment ; les antidépresseurs et les séjours dans les Cotswolds sont à la mode. Ils semblent désespérés de rompre psychiquement avec les générations plus âgées et ont conclu que la modération, la responsabilité et l’inquiétude excessive pour l’avenir sont leurs seules options. Chaque fois qu’un leader politique fait l’idiot sur un toboggan aquatique, une personne de 20 ans dans Love Island se fait suffisamment d’injections faciales pour ressembler à une Milf.