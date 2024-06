Les aristocrates qui ont martyrisé Trump

Est-ce que cela peut vraiment arriver ? Dans une mesure alarmante, cela s’est déjà produit. Une seule classe monolithique contrôle la plupart des institutions clés de la vie américaine. Entre un haut fonctionnaire du Département d’État ou du FBI, un cadre chez Google ou Nike, et un rédacteur en chef du New York Times ou de NPR, la différence est à peine perceptible. La conformité en paroles et en gestes est obligatoire. Et ces personnes se sont persuadées que la société contemporaine est trop complexe pour que le public puisse naviguer en toute sécurité. Compte tenu de la folie des médias sociaux, de la prévalence des fausses nouvelles et de la désinformation, de l’attrait pour les esprits simples des populistes post-vérité comme Trump – compte tenu de tout le chaos, il est nécessaire de prendre des mesures sévères. L’information doit être contrôlée. Les dissidents éminents doivent être réduits au silence s’ils veulent garder leur emploi. Les flics doivent s’en prendre aux populistes et les emmener en prison.

Cependant, dans le cas présent, de telles tactiques pourraient se retourner contre eux. Il est remarquable de constater à quel point la popularité de Trump est fonction de l’intempérance de ses ennemis. Après sa défaite en 2020, Trump a décliné dans un état semi-quiescent. L’annonce de sa candidature à l’investiture républicaine de 2024 n’a pas été accueillie avec un enthousiasme débordant. Cette émission de télé-réalité épuisante avait été annulée pour une raison. Peu étaient impatients d’une nouvelle saison.

Ensuite, Biden a envoyé le FBI à Mar-a-Lago, et toute la dynamique de la course a changé. Trump était une fois de plus au centre de l’attention, le maître de cérémonie, comme il l’avait été en 2016, et personne d’autre ne pouvait placer un mot. Ses adversaires républicains se sont sentis obligés de le soutenir. Trump les a écrasés sans difficulté lors des primaires.

Donc, cela s’est résumé à un choix entre Trump et Biden – et ce dernier est perçu par le public comme un président raté et inarticulé, vieillissant mal, dont les sbires tentent de tricher pour obtenir un autre mandat présidentiel. Une nostalgie mélancolique pour les années Trump imprègne désormais une grande partie de la population. La conviction pourrait renforcer cette tendance d’un autre niveau de magnitude. Trump n’est plus Trump : il a été transformé en un symbole vivant des abus de pouvoir des élites progressistes et du mépris pour le principe d’égalité. Les fidèles de MAGA sont hors d’eux-mêmes de rage – mais les républicains de base, qui ont toujours été ambivalents à l’égard de Trump, sont tout aussi furieux. Les électeurs ordinaires qui manquent de fortes inclinations politiques peuvent reconnaître chez les persécuteurs de Trump les traits de l’ennemi de classe. Beaucoup de ceux qui embrassent la tradition américaine de l’État de droit peuvent surmonter leur dégoût pour la personne de Trump et s’aligner avec le symbole de Trump. Les conséquences politiques pour Biden seraient alors l’opposé de ce qui était prévu par cette première descente à Mar-a-Lago : une défaite dévastatrice. « Il a été transformé en un symbole vivant des abus de pouvoir des élites progressistes et du mépris pour le principe d’égalité. » Je me fiche éperdument de Trump, mais je me soucie beaucoup de mon pays. Je trouve que les prétentions des élites sont une sorte de nihilisme auto-déçu : ils ne sont pas aussi intelligents ou capables qu’ils l’imaginent, et ils sont prêts à faire tomber le temple de la démocratie tant qu’il enterre leurs ennemis. Une éducation de l’Ivy League ne leur a apparemment pas donné de compréhension de l’histoire – aucune idée de la difficulté de réparer une nation une fois qu’elle a été brisée. Emprisonner les opposants politiques est ce que font les Poutines et les Castro. Cela ne devrait pas être permis ici – ce n’est pas qui nous sommes ou avons jamais été. Comme nos Fondateurs l’ont compris, le principe aristocratique échoue invariablement car les aristocrates ne sont pas dignes. À l’extérieur du tribunal, après sa condamnation, Trump a déclaré que le vrai verdict serait rendu par le peuple américain le jour des élections. Je ne peux qu’espérer qu’il a raison.