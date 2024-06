La discussion a commencé de manière peu prometteuse avec Simon, un comptable de Londres, confiant : « Je ne peux littéralement pas croire que je passe une journée entière dans la même pièce qu’un groupe de personnes qui aimeraient que ce type odieux de Wetherspoon soit Premier ministre. » Finalement, tout le groupe a pu établir une liste de souhaits communs pour les priorités du parti. Et il s’agissait d’une liste qui penchait nettement vers les préoccupations stéréotypées du Red Wall : plus d’investissements dans le NHS [NdT : le système de santé public britannique], le logement, l’éducation et la police ; être plus sévère sur l’évasion fiscale et imposer des restrictions sur l’immigration. Le chef de parti idéal du groupe serait, quant à lui, une personne capable de démontrer un « leadership fort et déterminé », de « récupérer les mécontents » en « identifiant un nombre plus restreint de politiques déterminantes » et qui ne « fuit pas ou n’esquive pas les questions difficiles ou complexes mais au contraire les aborde de front ».

Deborah Mattison finirait à la tête de la stratégie de Starmer. Le directeur de Labour Together de l’époque, Morgan McSweeney, deviendrait le nouveau directeur de campagne du parti et le cerveau du « Starmerisme ». Quatre ans plus tard, un Starmer fort et déterminé est entré en scène, mâchoire serrée et manches retroussées, prêt à se lancer dans la bataille pour le NHS, le logement, l’éducation, la criminalité, l’évasion fiscale et l’immigration – comme d’après les instructions.

Outre le fait de suggérer que les libéraux urbains aisés sont des négociateurs pathétiques face aux travailleurs du Nord, que pouvons-nous tirer d’autre de cet épisode ? Il semble que le principal objectif du Starmerisme soit maintenant d’écouter ce que les « travailleurs » veulent réellement et d’essayer ensuite de le leur donner. Guidée par McSweeney, l’équipe de Starmer s’écarte apparemment de la technocratie issue du haut, s’orientant vers une direction superficiellement communautaire. Les attitudes libérales envers l’immigration et les revendications radicales de justice sociale sont rejetées, tandis que la collectivité, la famille et l’équité sont privilégiées : arrêter les bateaux et sauver les petits pelotons [NdT : la première est une allusion faite aux bateaux transportant des migrants illégaux vers les côtes britanniques en provenance des côtes françaises de la Manche et la seconde allusion fait référence à un livre du même nom vantant les avantages du Brexit].

Certains commentateurs soulignent que malgré le – ou peut-être à cause du – flou idéologique, la nouvelle éthique n’est ni populiste ni paternaliste ; elle ne galvanise pas les gens mais ne les méprise pas non plus. Elle les considère plutôt comme des êtres sensés, de bonne foi et les mieux à même de déterminer leurs propres besoins à partir de la base. Et l’approche est également présentée comme étant agréablement souple en réponse aux nouveaux événements. Le directeur actuel de Labour Together et futur député travailliste, Josh Simons, a souligné les avantages de la flexibilité lors d’une interview le mois dernier : « Bien que vous puissiez et devriez vous appuyer sur des réflexions et des traditions, Nouveau parti travailliste, Parti travailliste bleu, Vieille droite, ou quoi que ce soit d’autre, si vous vous laissez séduire en pensant que l’un de ces cadres peut générer la politique, la stratégie et l’agenda politique dont vous avez besoin, alors vous ne prenez probablement pas assez au sérieux le caractère sans précédents de ce moment. »

Comparé aux projections fantasmées de certains politiciens sur l’électorat, cela ne semble pas nécessairement une mauvaise chose. Cependant, cela présente des points faibles évidents. Un problème est que, sans une vision positive et bien articulée de ce à quoi ressemble l’épanouissement humain, le communautarisme est autant de gauche que la collectivité dont les désirs sont actuellement pris en compte ; c’est-à-dire qu’il sera fortuitement à la gauche du spectre politique plutôt qu’en son essence. Et peut-être plus sérieusement, l’absence de discussion sur les valeurs éthiques laissera l’électorat se mordre la queue de manière anarchique.

