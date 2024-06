Cette fois, il y a eu beaucoup moins de sympathie. Alors que les trois joueurs ayant manqué leurs opportunités ont été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux, il y a eu un règlement de comptes, moins envers Southgate qu’envers le comportement des supporters lors de la finale. Une journée de consommation excessive d’alcool, de cocaïne consommée ouvertement dans la rue et un supporter enfonçant un fumigène dans son derrière ont culminé en une vague humaine sur Wembley et plusieurs centaines de supporters entrant sans billets pour se battre dans les couloirs. La joie de 2018 s’était transformée en amertume.

Southgate avait commencé à perdre le soutien de la droite politique en raison de son soutien aux joueurs qui posaient un genou à terre. Puis, lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022, il a perdu le soutien de la gauche en raison de sa réticence à être trop critique envers le pays hôte.

Mais ce qui est peut-être le plus frappant, c’est à quel point il est resté calme lors des discussions sur de tels sujets. Il n’a jamais attaqué l’interviewer, jamais été méprisant, jamais perdu son sang-froid. Il a toujours été tout à fait disposé à discuter de questions plus larges, alors qu’il lui serait très facile d’insister sur le fait qu’il n’est qu’un homme de football. Vous n’avez pas besoin d’être d’accord avec tout ce qu’il dit pour reconnaître une valeur dans son ton, pour se demander si la vie ne serait pas meilleure si davantage de conférences de presse étaient menées avec une considération, une réflexion et une courtoisie similaires.

En termes de football, l’Angleterre a bien joué au Qatar. Ils étaient plus expansifs qu’à l’Euro, apparemment plus confiants dans leurs capacités créatives. Ils ont perdu en quart de finale, mais dans un match serré contre la France qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Maguire a heurté le poteau d’un côté puis l’effort d’Olivier Giroud de l’autre a effleuré sa tête et est entré dans le filet. Harry Kane a raté un penalty. Un autre arbitre aurait pu décider que Saka avait été fauché dans la construction de l’ouverture de la France.

Peut-être que le raté de Kane sur penalty à huit minutes de la fin a été causé par l’anxiété mais le résultat final a été différent ; il n’y avait pas de réel sentiment d’une chance gaspillée, juste deux bonnes équipes s’affrontant et les marges favorisant la France. Dans une certaine mesure, c’était une preuve du travail effectué par Southgate avec l’équipe, l’Angleterre abordant un match contre les champions du monde en titre presque en égal. Et pourtant, le doute persistait que l’Angleterre perd toujours face aux bonnes équipes ; c’est une idée qui repose en partie sur le fait que peu d’équipes semblent particulièrement bonnes une fois que vous les avez battues.

Et ainsi Southgate se lance dans un quatrième tournoi. Il y a de réelles attentes. L’Allemagne, le Portugal, l’Espagne et l’Italie, peut-être les Pays-Bas et la Belgique semblent tous dangereux, mais l’Angleterre et la France ont les meilleures équipes. La sélection de Southgate a suscité des discussions sur sa cruauté en laissant de côté Marcus Rashford, Jordan Henderson, James Maddison et Jack Grealish, comme si c’était une décision nouvelle.

La vérité est qu’il a toujours été impitoyable, comme l’ont découvert Joe Hart et Wayne Rooney lorsqu’ils ont été laissés de côté pour la Russie en 2018. Southgate a toujours été son propre homme, ignorant la demande pour certains joueurs et les accusations d’être trop loyal, n’ayant jamais peur de se séparer d’un joueur si nécessaire ; c’est juste que son air de raison signifie que cela passe souvent inaperçu. Il a dit très tôt dans son règne qu’il voulait réussir ou échouer selon ses propres termes et il est depuis resté fidèle à cet idéal.

Il a été un excellent sélectionneur de l’Angleterre, le meilleur depuis Alf Ramsey, qui a lui aussi fait face à des accusations constantes de prudence excessive. S’il pouvait réagir plus rapidement aux problèmes en cours de jeu et amener ses joueurs à perdre leur peur du succès, il pourrait peut-être gagner quelque chose.