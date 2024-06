Un bon argument historique et moral peut être avancé pour décoloniser nos connaissances dans ce sens : reconnaître et s’attaquer aux habitudes de pensée enracinées, parfois de manière douloureuse et humiliante lorsque des sujets difficiles tels que le racisme et la religion sont en jeu. Si cet argument n’est pas présenté, ou s’il est mal présenté, la sympathie du public au-delà de nos universités risque d’être rare — surtout si le mot ‘colonial’ est mal interprété dans certains milieux en termes de racisme anti-blanc, d’anticapitalisme ou de haine de soi occidentale.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour la philosophie ? Ce que cela ne signifie clairement pas est que se débarrasser de Socrate, Aristote et Platon est acceptable sous prétexte qu’ils sont pâles, masculins et démodés. Il s’agit plutôt de les considérer comme faisant partie d’une tradition particulière qui a acquis une influence démesurée en raison du pouvoir économique et militaire de l’Europe et de l’Occident élargi au cours des derniers siècles. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une approche plus comparative de la philosophie, mettant en conversation différentes traditions et individus du monde entier. Comme l’un des créateurs de ce manuel, Paul Giladi, me le dit : « Les bonnes idées ne sont pas limitées à une géolocalisation particulière. »

C’est plus difficile que cela pourrait sembler. Il est étonnamment difficile d’éviter d’utiliser des catégories familières lors de l’approche de nouvelles idées ou cultures. Les étudiants en religion se trouvent tentés d’utiliser les religions abrahamiques comme critère pour l’exploration d’autres traditions : cherchant un Dieu personnel, un livre saint, un ensemble de croyances. Les professionnels de la santé mentale formés au diagnostic et au traitement de conditions telles que l’anxiété et la dépression constatent également que l’application trop hâtive de ces termes dans des contextes inconnus signifie qu’ils passent à côté de quelque chose concernant la nature et la signification de la détresse qu’ils rencontrent.

Pour les étudiants occidentaux des philosophies non occidentales, des défis similaires les attendent. Dans une grande partie de la tradition occidentale, l’être est le principe suprême de la réalité et la conscience de soi le point de départ de toutes nos connaissances. Dans certaines parties de la philosophie japonaise, en revanche, le néant est le principe suprême et la conscience de soi un sac de nœuds. Nishida Kitarō figure dans les efforts de la SOAS pour décoloniser la philosophie, et c’est un bon choix. En plus d’être une figure fondatrice de la philosophie japonaise moderne, il sert d’avertissement contre la pensée purement symbolique de la décolonisation de nos programmes d’études. Son École de Kyoto devait en fait beaucoup à la philosophie allemande, et vice versa, nous encourageant à réfléchir de manière interculturelle sur la génération des idées. L’École de Kyoto a également été l’objet de nombreuses critiques au Japon au fil des ans, les détracteurs affirmant qu’elle était liée au projet colonial du Japon dans la première moitié du XXe siècle.

C’est bien de voir également Confucius faire partie de la sélection, à la SOAS et ailleurs. Même ce nom raconte une histoire. L’homme lui-même était ‘Kongzi’, baptisé ‘Confucius’ par les missionnaires jésuites qui furent parmi les premiers Européens à explorer la pensée chinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ils l’ont fait, inévitablement, à travers leur propre prisme : en faisant des comparaisons avec la Grèce et la Rome antiques, en louant l’idée de l’action éthique comme un bien en soi — par opposition à un moyen vers des fins célestes — et en enrôlant Confucius dans leurs tentatives de présenter la Chine à leurs compatriotes comme une société sophistiquée prête pour l’Évangile.

Takeshi Morisato, philosophe à l’université d’Édimbourg, me dit que la plupart des universités ne peuvent pas encore soutenir les petits cours nécessaires pour vraiment faire fonctionner efficacement l’approche du ‘dialogue ouvert’ requise pour la décolonisation du programme. De même, dit-il, la plupart des universités n’ont pas suffisamment de personnel parlant les langues et possédant les expériences de vie à partir desquelles émergent les philosophies non occidentales. « Rien, » dit-il, « ne vaut le fait d’avoir quelques amis de divers horizons qui peuvent faire face avec patience aux angles morts intellectuels des autres. »