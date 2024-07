Cependant, pour ceux qui sont proches de Starmer, la réponse évidente est assez simple : regardez les sondages. L’idée au cœur de la campagne du Parti travailliste, telle qu’elle m’a été expliquée, est d’établir dans l’esprit du public que cette période de six semaines n’est pas quelque chose de distinct qui doit être ‘gagné’, nécessitant de nouvelles tactiques, politiques et styles, mais est le point culminant d’une campagne de quatre ans pour convaincre le public qu’ils peuvent mieux gouverner que les conservateurs. Un cynique pourrait faire remarquer que ce n’est pas exactement un argument de vente crédible. Néanmoins, dévoiler toute une série de politiques — ou même sortir un ou deux ‘lapins du chapeau’ comme par magie — ne ferait que compromettre cette stratégie globale.

Le point central de la campagne du Parti travailliste, tel qu’impliqué par leur manifeste, est que les conservateurs sont dans un état de chaos constant et donc, ils croient que leur meilleure stratégie est de montrer exactement le contraire. ‘La stabilité, c’est le changement’, comme le dit Rachel Reeves. En outre, regardez ce qui est arrivé à Theresa May en 2017 lorsque, selon le Parti travailliste, elle a tenu sa victoire pour acquise et a tout gâché avec une politique mal réfléchie conçue pour être audacieuse : la ‘taxe sur la démence’. Le lancement peu spectaculaire du manifeste du Parti travailliste a révélé la détermination de fer de Starmer à éviter ce sort.

Starmer a également fait preuve d’une détermination de fer pour gérer la révolte au sein de l’aile gauche de son parti, de politiciens tels que Diane Abbott et Faiza Shaheen, la nouvelle coqueluche corbyniste qui espérait se présenter pour le parti à Chingford, pour découvrir au dernier moment qu’elle avait été écartée pour une série de tweets.

Il y a une hostilité viscérale ressentie envers Starmer de la part de cette aile de son parti. J’en ai moi-même fait l’expérience de première main à la South Chingford Congregational Church Hall, où j’ai écouté le directeur de campagne de Shaheen, Mick Moore, s’insurger contre les ‘robots’ qui ont pris le contrôle du Parti travailliste et intimidé sa candidate pour l’empêcher de se présenter. Shaheen, elle-même, s’est ensuite levée pour fulminer contre l’incrémentalisme prudent du Parti travailliste. ‘Pour eux, la politique consiste à changer un peu le langage et à obtenir juste assez pour remporter le pouvoir’, a-t-elle déclaré. ‘Ils s’attendent à ce que nous cochions aveuglément la case rouge ou bleue, et ça me dégoûte.’

Les partisans de Shaheen étaient encore plus en colère. ‘Le Parti travailliste a été détourné par une bande de menteurs et de voleurs’, a déclaré l’un d’eux que nous avons rencontré dehors. Un autre, l’ancien aide et proche allié de Jeremy Corbyn, Andrew Murray — qui travaille maintenant pour le Morning Star — m’a dit que Shaheen avait été éliminée dans un ‘attentat factionnel’ qui reviendrait hanter la direction. ‘C’est un acte de grande stupidité.’

Avec moins de trois semaines restantes, cependant, la campagne du Parti travailliste pourrait être décrite comme beaucoup de choses, mais pas stupide. Les conservateurs continuent de chuter après une campagne caractérisée par certaines des erreurs les plus abjectes imaginables d’un Premier ministre. Pendant ce temps, la révélation qu’un des plus proches aides parlementaires de Sunak ait fait un pari sur des élections anticipées quelques jours seulement avant que son patron ne sorte sous la pluie à Downing Street a révélé la perte fatale de discipline et de sérieux au sein du parti. Les conservateurs ne semblent tout simplement plus être un parti sérieux au gouvernement.