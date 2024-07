Pourtant, selon Bartłomiej Kucharski, analyste à la publication Wojsko i Technika, le comité de Tusk sera probablement tout aussi partisan que la version de PiS, car il ne possédera pas la capacité de mener des enquêtes factuelles vraiment robustes ou de découvrir des preuves concluantes de malversations. ‘Peut-être y a-t-il de tels cas d’influence [russe] parmi PiS et d’autres partis,’ m’a dit Kucharski. ‘Cependant, ce comité n’a pas la capacité de vraiment le prouver ou de punir qui que ce soit pour cela. En réalité, il s’agit d’une tentative de se lancer mutuellement des accusations afin de limiter le soutien au rival politique de l’autre.’

Le comité de Tusk a été créé au moins en partie en réponse à la défection du juge administratif Tomasz Szmydt en Biélorussie le mois dernier, où il a demandé l’asile et affirmé avoir été persécuté en Pologne. Depuis sa fuite de Pologne, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de Szmydt en raison de sa prétendue participation à des opérations d’information au nom de la Biélorussie et de la Russie.

Les actions de Szmydt ont déclenché une vague d’accusations par Tusk. Dans des commentaires la semaine dernière, il a suggéré que les liens de Szmydt avec les ennemis de la Pologne étaient une alerte concernant l’homme qui l’avait engagé, le ministre de la Justice de l’ère PiS, Zbigniew Ziobro. Pourtant, les individus qui ont été les plus scrutés par le gouvernement de Tusk dernièrement ont été l’ancien ministre de la Défense de PiS, Antoni Macierewicz, et l’un de ses adjoints de confiance, le colonel Krzysztof Gaj. En annonçant son nouveau comité contre l’ingérence russe, Tusk a affirmé qu’une ‘corde d’information‘ se resserrait autour de Macierewicz, l’accusant d’avoir ‘désarmé’ les forces armées polonaises pendant son mandat et de s’être s’entouré de personnes prétendument liées à Moscou, comme le colonel Gaj, un leader militaire connu pour ses opinions anti-ukrainiennes.

Des enquêteurs auraient effectué une perquisition au domicile de Gaj l’année dernière, au cours de laquelle ils auraient trouvé une vaste archive de documents militaires. Cependant, aucune accusation n’a été portée contre lui, et aucune enquête n’a été ouverte sur les prétendus liens de Macierewicz avec la Russie. Des inconduites de tels dirigeants sont certainement possibles — mais les experts estiment que la propension croissante de Tusk à suggérer la culpabilité par association dans sa campagne contre l’infiltration russe, souvent sans aucune preuve solide, a le potentiel de perturber les rangs des forces armées et des services de sécurité de la Pologne.

‘J’imagine que certains officiers promus par Macierewicz peuvent se sentir mal à l’aise,’ m’a dit Marek Świerczyński, responsable du bureau de la sécurité à l’institut de recherche polonais Polityka Insight. ‘Ce serait un risque pour le système si certaines suspicions à l’égard de Macierewicz devaient automatiquement s’appliquer aux officiers qu’il a nommés.’

Une telle politisation des forces armées polonaises minerait des composants critiques de leur cohésion, entravant leur capacité à fonctionner de manière méritocratique à un moment où la sécurité de l’OTAN en dépend. Au-delà de telles préoccupations pratiques, cependant, les accusations de Tusk et la résurrection de son comité présentent également des risques de réputation pour l’architecture de sécurité de la Pologne. Comme me l’a dit Kucharski : ‘La fiabilité même de l’institution de l’État diminue si un comité est créé pour rien, sans objectifs clairs et sans effectuer de travail réel, un comité qui pourrait être remplacé par deux ou trois publicistes rémunérés qui soutiendraient que ceux de l’autre côté sont des espions russes.’