De plus, en 2022, malgré la réduction de son programme d’achat d’urgence lié à la pandémie, la BCE a lancé un nouvel ‘outil anti-fragmentation’, l’Instrument de protection de la transmission, explicitement destiné à maintenir les écarts sous contrôle en permettant à la banque centrale d’acheter les obligations d’État des pays dont les taux d’intérêt divergent de façon excessive en raison de la spéculation. Ce qui se passe actuellement sur le marché obligataire français correspond parfaitement à ce scénario. La BCE pourrait réduire l’écart et mettre fin à la panique d’un simple clic. On pourrait même soutenir que cela serait particulièrement justifié : avec toutes les discussions sur l’ingérence électorale, il est difficile de comprendre pourquoi les marchés financiers devraient être autorisés à manipuler les élections en propageant une panique injustifiée.

Cependant, la BCE a jusqu’à présent refusé de prendre des mesures. « Ce que nous voyons, c’est une nouvelle tarification mais pas dans la dynamique de marché désordonnée actuelle », a déclaré Philip Lane, chef économiste de la BCE. Ses commentaires ont été soutenus par la présidente de la BCE, Christine Lagarde. « Nous restons attentifs, mais cela se limite à cela », a-t-elle révélé, indiquant que la banque ne voit aucune raison d’activer son instrument d’achat d’obligations.

Pris à la lettre, de tels commentaires nous feraient croire que la BCE a pris une décision technique basée sur des paramètres économiques ésotériques. En réalité, cependant, la décision de la BCE de ne pas intervenir n’a rien à voir avec l’économie — et tout à voir avec la politique. En détournant le regard, la BCE utilise les ‘garde-fous des marchés obligataires’ comme des mandataires pour effrayer les électeurs — et envoyer un message à Le Pen. Adam Tooze a comparé cet ‘accord’ entre les marchés obligataires et la BCE à celui de ‘paramilitaires sanctionnés par l’État infligeant une correction alors que la police regarde’. Mais en regardant au-delà de l’écran de fumée, il devient évident que ce ne sont pas les marchés qui interfèrent dans les élections françaises ; c’est la BCE.

Ce n’est pas la première fois que la BCE se livre à du chantage financier et monétaire pour contraindre les gouvernements à se conformer à l’agenda politico-économique de l’UE. L’ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet, n’a pas caché le fait qu’il a effectivement orchestré la ‘crise de la dette souveraine’ européenne de 2009-2012, en refusant de soutenir les marchés obligataires afin de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils consolident leurs budgets et mettent en œuvre des ‘réformes structurelles’. Mais au fil des ans, la BCE est allée encore plus loin que de simplement fermer les yeux sur la spéculation des marchés. À plusieurs reprises, elle s’est elle-même livrée à de la spéculation, orchestrant des ventes massives des obligations de certains pays, ou d’autres actions comparables, afin de plonger les gouvernements hostiles dans des crises fiscales. Plus récemment, Giorgia Meloni et Lagarde se sont affrontés à plusieurs reprises, cette dernière utilisant souvent l’écart pour mettre la pression sur le gouvernement italien.

Ce qui se joue aujourd’hui en France n’est donc pas nouveau. Et pourtant, il y a quelque chose d’incroyablement effronté dans la dernière tentative de manipulation électorale de la BCE. Ce que nous voyons, c’est effectivement une alliance contre nature entre une élite nationale de plus en plus discréditée et les institutions supranationales de l’UE contre la menace ‘populiste’ commune. La stratégie devrait être claire à présent : l’UE crée une panique financière artificielle, et les élites nationales utilisent ensuite cela pour éloigner les électeurs du candidat ‘incorrect’. Comme un député du parti de Macron a dit au Figaro : « Avant tout, nous devons effrayer les gens… pour montrer les conséquences et les risques financiers des mesures proposées par [le Rassemblement National]. »

‘L’UE crée une panique financière artificielle, et les élites nationales utilisent ensuite cela pour éloigner les électeurs du candidat ‘incorrect’.’