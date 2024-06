Ces r√©sultats mettent en lumi√®re le dilemme qui attend un futur gouvernement travailliste : alors que ses √©lecteurs soutiennent largement l’implication id√©aliste de la Grande-Bretagne dans les conflits outre-mer, le parti contient √©galement une tendance de gauchistes anti-guerre passionn√©s. Le ‘r√©alisme progressiste‘ invent√© par le secr√©taire aux affaires √©trang√®res de l’ombre David Lammy pour d√©crire l’approche du Labour est mieux compris comme une tentative de r√©soudre cette √©quation.

La question la plus √©pineuse pour Keir Starmer sera Isra√ęl. Les √©lecteurs travaillistes ont une vision beaucoup plus critique de la guerre actuelle √† Gaza que leur leader. Interrog√©s sur qui ils bl√Ęment pour la guerre, les √©lecteurs travaillistes choisissent ‘le gouvernement isra√©lien’ avant le Hamas, tandis que les √©lecteurs britanniques en g√©n√©ral bl√Ęment le Hamas avant Isra√ęl. L’approbation des poursuites engag√©es par la CPI contre Benjamin Netanyahu est de 53% parmi les √©lecteurs travaillistes ; seuls 14% y sont oppos√©s. Starmer a exprim√© son soutien au mandat d’arr√™t, et on suppose qu’il s’y conformerait s’il √©tait √©mis.

Les √©lecteurs de droite, interrog√©s sur le conflit, pr√©f√©reraient se d√©sengager compl√®tement plut√īt que d’adopter une position plus ferme √† l’√©gard d’Isra√ęl ou des Palestiniens ‚ÄĒ c’est l’option pr√©f√©r√©e √† la fois des √©lecteurs conservateurs et de la R√©forme. Mais les √©lecteurs travaillistes se rangent de justesse aux c√īt√©s de groupes de votants plus progressistes tels que les Verts et les Lib√©raux-D√©mocrates en pensant que ‘le Royaume-Uni devrait adopter une position plus ferme √† l’√©gard d’Isra√ęl’. Une fois de plus, se d√©sengager de la guerre est l’option la plus populaire parmi les √©lecteurs britanniques en g√©n√©ral.

Ce mouvement vers le ¬ę¬†r√©alisme¬†¬Ľ s’√©tend √©galement √† l’escalade de la confrontation entre les √Čtats-Unis et la Chine. Interrog√©s sur la politique britannique √† adopter face √† cette confrontation, 41 % se rangeraient du c√īt√© des √Čtats-Unis ; cependant, ce n’est pas une majorit√©. La plupart des √©lecteurs pensent que le pays devrait soit ne se ranger du c√īt√© d’aucun des deux (37 %), soit de la Chine (5 %) ou ne sont pas s√Ľrs (15 %).

Il y a cependant une exception √† l’humeur plus isolationniste des √©lecteurs britanniques : l’Ukraine. La plupart pensent que le niveau d’implication du Royaume-Uni est appropri√©, voire pourrait √™tre augment√©. Seule une minorit√© d’√©lecteurs pr√©f√©rerait un r√īle r√©duit ou nul. Les √©lecteurs rejetteraient, s’ils √©taient offerts, un trait√© de paix dans lequel la Russie prendrait possession des provinces orientales de l’Ukraine et de la Crim√©e, et il y a m√™me un soutien substantiel au Royaume-Uni permettant √† l’Ukraine de tirer des missiles sur le territoire russe (40% pour contre 22% contre) et permettant aux troupes britanniques d’entrer en Ukraine pour aider √† former les forces ukrainiennes (39% pour contre 34% contre). Cependant, toute suggestion de l’engagement des troupes britanniques dans des combats actifs contre la Russie est totalement rejet√©e, par des majorit√©s absolues de tous les √©lecteurs de tous les partis politiques.

M√™me en cas d’invasion directe sur le sol britannique, seuls 21 % des parents disent qu’ils voudraient que leurs enfants se battent pour d√©fendre le pays, 67 % des parents disent qu’ils ne voudraient pas qu’ils soient impliqu√©s et 10 % suppl√©mentaires ne sont pas s√Ľrs.