Mais que pourraient avoir de tels moments de tension ethnique face à face avec une nuisance ambiante, telle que le bruit, qui n’est dirigée contre personne en particulier ? Renaud Camus écrit que « la Nocence, bien sûr, est une pollution au sens écologique du terme ».

On pourrait supposer que la coïncidence de ces préjudices écologiques avec les bouleversements démographiques est une fonction de la transience et de la diversité. Là où il n’y a pas de culture commune, il y a peu de sens d’un bien commun. Selon cette perspective, les personnes qui agissent de manière antisociale en vivant dans un endroit qu’elles ne considèrent pas comme le leur ne le feraient probablement pas dans les communautés d’où elles viennent. Les touristes anglais sont tristement célèbres pour leur ivresse publique, par exemple.

Mais aussi, les normes de comportement diffèrent selon les cultures, et on peut transgresser sans le vouloir. Lorsque « l’Américain moche » va à l’étranger et montre qu’il est culturellement obtus, nous le censurons à juste titre. Appliquer cette même censure, cependant, aux étrangers sur nos propres berges – voire simplement utiliser le mot « étranger » – c’est risquer de scandaliser les libéraux. Être un bon libéral nécessite d’interrompre les symétries naturelles de l’hospitalité.

Le problème est que cette hospitalité unilatérale a tendance à inspirer du mépris chez les peuples qui ne partagent pas la préférence de l’Occident pour les groupes externes. Et cela introduit quelque chose de nouveau. Outre le fait d’être obtus ou de ne pas se soucier des normes locales, se rendre nuisible peut faire ressentir du bien-être en tant qu’expression à la fois de l’agression personnelle et culturelle.

San Jose, Il y a 60 ans, était blanc à 96,7%. Dans le recensement de 2023, 23,9% sont désignés comme « uniquement Blanc ». Ce qui suit est susceptible d’être polémique, c’est pourquoi je pense qu’il est nécessaire de préciser quelques préliminaires sur le sujet de l’immigration.

Mon quartier est mixte et en grande partie hispanique. Je m’entends bien avec mes voisins. Je laisse le petit chien qui vit à côté faire ses besoins sur ma pelouse artificielle car il n’a pas d’autre endroit où aller (leur cour est pavée). J’habite en face d’un magasin de pneus et de suspensions. Le propriétaire, Javier, parle juste assez anglais pour que, combiné à mon maigre espagnol, nous puissions mener des transactions de base. Mais les gars qui travaillent pour lui ne parlent pas un mot d’anglais. Cela n’a pas été un obstacle à de bonnes relations. Plusieurs d’entre eux m’ont rendu de petits services et ont exprimé leur estime pour mes propres projets automobiles, qui ont tendance à déborder sur la rue. Il m’arrive de faire un petit burn devant leur magasin dans ma Volkswagen Hotrod . Cela doit probablement les amuser, comparé aux 30 mètres de caoutchouc qu’ils déposent avec leurs V8 assourdissants.

Les défis de l’immigration aux États-Unis sont très différents de ceux en France, où un affrontement millénaire de civilisations a été ravivé. On dit souvent que les immigrants d’Amérique latine catholique sont culturellement sur la même longueur d’onde que l’Occident – il n’y a pas si longtemps, on entendait des gens de droite exprimer l’espoir que les immigrants d’Amérique latine seraient une force pour le conservatisme culturel. Il y a du vrai là-dedans. La plupart des parents immigrants semblent en bonne santé morale, par rapport aux « croyances de luxe » décadentes des progressistes blancs de la région de la baie de San Francisco.

Mais aussi (et ne me reprochez pas de le remarquer), les muscle cars extrêmement bruyantes sont populaires ici principalement chez les Hispaniques. C’est clairement une affaire de machisme, décalée par rapport au caractère effacé de la masculinité progressiste blanche.

Il existe certainement une version anglo-saxonne (ou plutôt écossaise-irlandaise) de la nocence véhiculaire, comme l’illustrent les camions diesel « rolling coal » (c’est-à-dire, délibérément cracher des nuages de suie noire) que l’on rencontre dans le Sud, où j’ai vécu pendant de nombreuses années. Il s’agit d’un geste politique. Je considère que de tels camions expriment une haine sourde, peut-être liée à des fantasmes d’une reconquista confédérée contre les « riches au nord de Richmond » et leurs janissaires conduisant des Prius. C’est-à-dire contre ceux perçus comme des colonisateurs ayant prévalu dans la « guerre de l’agression nordiste » (comme on appelle parfois la guerre civile américaine dans le Sud). Comme M. Hudson avec son Hellcat, ils sont applaudis par leurs partisans sur les réseaux sociaux.

Mais dans la baie sud où je vis, la cacophonie des V8 non étouffés a son propre contexte et sa propre signification. Autour du Cinco de Mayo (mais pas seulement à ce moment-là), vous voyez de grands drapeaux mexicains flottant depuis des véhicules, me rappelant les drapeaux confédérés que je voyais parfois flotter depuis des camions en Virginie. Vous voyez aussi beaucoup de panneaux publicitaires pour la bière Modelo, avec un thème recurrent – ils sont pour « l’esprit combatif ». Le modèle à suivre pour Anheuser-Busch, en revanche, est l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney. Sans surprise, Modelo a remplacé les marques américaines en tant que bière la plus vendue.

Dans La Dépossession, Renaud Camus écrit que la « testostérone » englobe des traits à la fois biologiques et spirituels. Ces traits sont répartis de manière inégale – il y a des « différences de virilité » – et introduisent des inégalités qui « déjouent ou atténuent très fréquemment, voire renversent simplement, les inégalités sociales et politiques ». Renaud Camus poursuit : en France, « il existe une inégalité de testostérone prononcée et très évidente entre les groupes en question. » De même, les Blancs non hispaniques, les Indiens de caste supérieure et les Chinois fortunés, qui peuplent le haut de l’économie technologique féodale de la baie sud, ont largement lavé leurs mains de toute implication dans l’entretien et la réparation de leurs propres maisons ou de l’infrastructure partagée, laissant cela aux Hispaniques. Les « défis de l’existence » matériels auxquels Renaud Camus fait référence – les défis qui rendent les hommes durs – sont presque exclusivement l’apanage des travailleurs immigrés au statut juridique incertain. Conformément à son point de vue sur les inégalités rivales, ces hommes pauvres ne semblent pas considérer les riches et les cols-blancs comme supérieurs. Bien au contraire. Leur dureté acquise est admirable, mais elle introduit également certaines asymétries, qui vont de pair avec des opportunités pour un genre de conquête.

En juillet 2020, l’establishment français était en émoi après que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ait utilisé le terme ensauvagement pour décrire comment l’espace public en France devenait moins civilisé. Louis Betty, un universitaire américain de la pensée française contemporaine, explique que le terme a été inventé par l’écrivain Laurent Obertone quelques années plus tôt. La cause de l’ensauvagement, selon Obertone, est « la domestication du public français, en particulier de son élite », écrit Betty. Être domestiqué, c’est être sur-socialisé. Et, inversement, le trouble agressif est, « selon Obertone… un phénomène de sous-socialisation’ où les « sous-socialisés », qui sont « incapables de contrôler leurs impulsions agressives », sont « aidés par une surclasse sur-socialisée » pour qui la violence n’est qu’une « abstraction ». En fait, la classe sur-socialisée « se fait elle-même concurrence pour montrer qui peut être le plus indulgent envers les sous-socialisés ». Cette « compétition morale », responsable de la réticence du système judiciaire à punir les criminels, est « une cause de plus d’ensauvagement ».

Cette dynamique semble décrire l’ambivalence hésitante de Seattle à tenir M. Hudson pour responsable d’avoir maintenu éveillées des dizaines ou des centaines de personnes la nuit. L’utilisation par Obertone du terme « sous-socialisé » correspond également bien à l’idée de Renaud Camus selon laquelle la condition par défaut des êtres humains est celle de la nocence mutuelle. La civilisation repose sur un pacte social de non-nocence où « [c]haque personne s’engage à être un peu moins lui-même », selon les mots de Renaud Camus, en échange des avantages de la liberté ordonnée. Nous pourrions dire que les sur-socialisés se sont engagés dans une éthique compétitive à être eux-mêmes le moins possible, une sorte de potlatch éthique où l’on réprime ces réponses naturelles à l’insulte qui sont typiques d’un animal en bonne santé avec un territoire défini qu’il entend conserver.

La corrélation entre les pots d’échappement bruyants et les tendances sadiques peut prendre un sens collectif, si la compétition pour le préjudice sonore devient un jeu de statut au sein d’un groupe. Mais les membres de ce même groupe ne sont-ils pas agacés par les connards parmi eux, tout comme moi ? J’aime à le penser. Il peut cependant y avoir une différence culturelle dans la sensibilité au bruit. On dit que le Mexique est un endroit très bruyant. Et inversement, en tant que personne engagée dans des efforts intellectuels, je suis peut-être particulièrement sensible aux perturbations. Mais je ne pense pas être seul dans ce cas. En effet, si nous considérons de manière collective de tels efforts, nous pouvons noter que l’art et la science n’ont été développés à un haut niveau que dans des sociétés qui ont atteint la réciprocité dans la non-nocence. C’est une réalisation qu’il est possible de perdre.

Un samedi soir, j’étais allongé, éveillé tôt le matin, incapable d’échapper au bruit. Dans un tel état, l’esprit de chacun se tourne dans diverses directions, y compris vers des actions de guérilla sur le front de la propagande. Je crois avoir trouvé une qui serait efficace. Imaginez une affiche avec deux Latinas attirantes. À l’arrière-plan se trouve un gars avec un Dodge Challenger. Une fille chuchote à l’oreille de l’autre. Elles rient. La bulle de dialogue dit, en espagnol, « Plus la voiture est bruyante, plus le pénis est petit. »

Je crois que cela mettrait fin au bruit du jour au lendemain. Combien cela coûterait-il de louer une douzaine d’affiches ?

Il s’agit d’une version modifiée d’un article qui est apparu pour la première fois sur le Substack Archedelia.