Les disparitions de personnes étant monnaie courante, elles attirent une attention terriblement maigre. Mais de Madeleine McCann à Lord Lucan, certains cas ont un attrait spécifique pour les enquêteurs du dimanche. Dans le cas de Lucan, son origine aristocratique et sa vie de famille intrigante étaient centrales ; l’enlèvement de McCann a été rendu sensationnel par des soupçons cruels autour de l’implication de ses parents. Les abus qu’ils ont subis, comme le mari de Bulley, étaient honteux à ce qui ne pouvait être que le pire moment de leur vie.

La même spéculation vicieuse a été dirigée contre la princesse de Galles pendant son absence — désormais liée à son diagnostic de cancer — après la publication d’un photoshop raté en mars. Même maintenant, le retour de Kate à Trooping the Colour a été accueilli par des vidéos cruelles sur TikTok dans lesquelles divers ‘créateurs’ comparaient des images du visage de la princesse avant et après son traitement de chimiothérapie, affirmant que son annonce de cancer était simplement une couverture pour une chirurgie esthétique. Maintenant, la famille et les amis de Slater ressentent les contrecoups de la même curiosité mal informée et vicieuse — dopée par la culture internet.

Il y aura toujours un appétit pour le mystère et la résolution de problèmes — particulièrement parmi les Miss Marple d’âge moyen de Facebook — mais nous devons reconnaître que les réseaux sociaux ont rassemblé les instincts les plus bas en matière de tragédie. Dans le cas de Jay Slater, tous les ingrédients de la fascination lubrique sont là : c’est un ‘jeune homme gentil’ issu d’un milieu auquel on peut s’identifier, en vacances dans une destination touristique britannique populaire. Nous avons une touche de glamour exotique, un soupçon de Meurtres au paradis, associés aux sensibilités familiales de parents inquiets. Nous avons une suspicion de policiers étrangers maladroits et d’activités troubles dans les lieux touristiques. Et, dans une innovation qui distingue les mystères de meurtres modernes de ceux de l’âge d’or de l’imprimé, nous avons une abondance absolue de données — forums, webcams, profils de réseaux sociaux, images — associée à un manque de détails au sujet de ce qui se révélera sans aucun doute être le cas banal et déprimant d’un jeune intoxiqué qui a commis une erreur. La fièvre de compiler des informations, l’empressement à se passionner mutuellement avec des anecdotes exclusives et des théories saugrenues, ne peuvent prospérer que dans le gouffre sombre créé par un excès de pouvoir et un manque de faits établis, tel un champignon toxique se propageant dans l’obscurité.

La tragédie humaine au cœur de cette histoire a été reléguée au second plan, tandis que des récits captivants sont déformés, exploités et circulent comme des histoires à dormir debout. Et, de manière critique, peu de publications respectables se soucient d’interagir avec les fous sur les réseaux sociaux — la presse traditionnelle comprend qu’il est injuste, indigne, voire juridiquement délicat, de spéculer sans fondement. En conséquence, les communautés en ligne sont laissées à l’abandon, prospèrent et éprouvent le sentiment le plus enivrant de tous : celui que ‘personne ne parle de cela’, que l’on ‘nous cache’ quelque chose.

Le fait qu’une explosion de l’intérêt pour les histoires de true crime ait coïncidé avec une pandémie mondiale — et n’a fait que métastaser depuis lors — n’est pas une coïncidence. Le quotidien banal de la vie en confinement a vu les sphères sociales se tourner vers l’intérieur, avec des personnes isolées, insatisfaites et qui s’ennuyaient se connectant à un flux constant de frissons enivrants courtoisie de Netflix — une tendance que Baby Reindeer, dont les fans obsessionnels ont identifié le personnage de ‘harceleur’ dans la vie réelle, a indéfiniment prolongée. En ces temps d’incertitude, démêler les tragédies des autres a dû sembler apaisant, une sinistre joie provoquée par le malheur d’autrui.

Les mystères des vrais faits divers sont trompeurs dans leur complexité, car au fond, ce que nous aimons en eux est leur simplicité réconfortante. Si nous en résolvons un, si nous trouvons la réponse, c’est fini. Dans un monde d’une telle imprévisibilité bouleversante, combien doit-il être enivrant de mettre de côté tous les tracas des autres actualités (un enchevêtrement d’histoires électorales, le coût déprimant de la vie, la perspective toujours imminente de conflits internationaux) et de devenir le détective qui résout un tel mystère. Mais cela n’est pas sans victime ; s’immerger dans nos théories du complot personnelles, que ce soit sur la santé de Kate Middleton ou sur l’élite obscure nous poussant vers des villes du quart d’heure, ne concerne pas seulement la liberté d’expression ou de pensée. Dans ce cas, cela signifiera probablement qu’un garçon de 19 ans qui rentrait chez lui après une rave est mort, assoiffé, sur une pente aux îles Canaries, pour devenir un martyr de la curiosité engourdie par Netflix.