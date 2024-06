‘La pr√©misse post-politique enti√®re du macronisme a √©t√© an√©antie.’

Comme la Gaule de Jules C√©sar, la France est divis√©e en trois parties : une gauche g√©n√©reuse souvent tent√©e par la r√©volution, une droite divis√©e entre timidit√© et national-radicalisme, et un centre qui a historiquement √©t√© tout pour tous les √©lecteurs, de la d√©mocratie chr√©tienne r√©siduelle au r√©formisme social. Tous ont √©t√© en quelque sorte impact√©s par le Gaullisme, l’originalit√© politique interclassiste d’apr√®s-guerre qui est, √† bien des √©gards, la plus proche du populisme fran√ßais d’origine.

√Čvinc√© du pouvoir en 1946, Charles de Gaulle a construit son propre parti comme il l’avait fait avec la R√©sistance en exil : un but commun suffisait. √Ä son retour au pouvoir douze ans plus tard, il a conserv√© certaines de ses racines populistes, de plus en plus dilu√©es. La derni√®re version en date est le parti des R√©publicains, comme cela a √©t√© renomm√© sous Nicolas Sarkozy. ¬ę LR ¬Ľ ne vont pas bien depuis que Sarko a perdu apr√®s un seul mandat face au socialiste Fran√ßois Hollande en 2012. Lors de l’√©lection pr√©sidentielle de 2022, leur candidate, la pr√©sidente de la r√©gion parisienne, Val√©rie P√©cresse, a obtenu 4,75 % des voix, des nouvelles d√©sastreuses car les d√©penses de campagne ne sont rembours√©es qu’au-dessus de 5 %. Cela a presque ruin√© le parti, d√©clenchant une hargne interminable.

Les primaires les plus r√©centes des R√©publicains ont vu la victoire du d√©put√© de Nice Eric Ciotti, un droitier √† la langue ac√©r√©e en accord avec l’ambiance Provence-C√īte d’Azur (c’est la r√©gion d’o√Ļ viennent la plupart des d√©put√©s RN, et o√Ļ Eric Zemmour a obtenu le plus de voix pr√©sidentielles). Le candidat aux √©lections europ√©ennes des R√©publicains a obtenu 7,25 % des voix dimanche dernier. Ciotti, de son c√īt√©, a pass√© des appels, rencontr√© Bardella et Marine, et a annonc√© mardi que Les R√©publicains construiraient des alliances avec le Rassemblement National, brisant un tabou qui maintenait la Droite traditionnelle rigoureusement √† l’√©cart de tout ce qui √©tait dirig√© par quelqu’un appel√© Le Pen.

La temp√™te a √©clat√©. La plupart des grands du parti, pass√©s et pr√©sents, ont tonn√© que Ciotti aurait d√Ľ les consulter, et un bureau politique convoqu√© en urgence a √©t√© appel√© √† l’expulser du parti, comme contraire √† ses valeurs fondamentales. ¬ę La moiti√© des membres approuve. Cela me donne toute la l√©gitimit√© dont j’ai besoin ¬Ľ, a d√©clar√© Ciotti, canalisant son Bonaparte int√©rieur. Les grands indign√©s ont d√Ľ se r√©unir dans un caf√© voisin, car Ciotti, retranch√© au si√®ge, avait verrouill√© les portes. Il a r√©pliqu√© que la r√©union du politburo n’avait pas √©t√© convoqu√©e selon les statuts, et √©tait donc invalide ; il a commenc√© √† pr√©s√©lectionner des candidats pour 80 circonscriptions, dont 20, a-t-il dit aux candidats pleins d’espoir, √©taient gagnables car dans leurs n√©gociations, le RN avait accept√© de ne pas pr√©senter de candidats contre ceux des r√©publicains. ¬ę Il a le registre des membres, le compte Twitter, le logo et le carnet de ch√®ques ¬Ľ, m’a dit l’un des candidats potentiels. ¬ę Les autres sont nulle part. ¬Ľ

Un tribunal parisien d√©lib√©rait la nuit derni√®re sur la l√©galit√© de tout cela. Et, pendant ce temps, ayant jur√© qu’ils ne le feraient jamais, les dignitaires des r√©publicains ont finalement dress√© des listes de circonscriptions avec des d√©put√©s macronistes qu’ils ne contesteront pas, dans un pacte de non-agression qui profite bien plus au pr√©sident qu’√† eux.

Le Pen et Bardella sont aux anges. La manne Ciotti, qui les aide dans deux ou trois douzaines de circonscriptions, leur a √©galement permis d’√©liminer √Čric Zemmour et son mini-parti concurrent, Reconqu√™te, dont les 5 % d’√©lecteurs pourraient g√Ęcher plusieurs √©lections. Il y avait ici des raisons fortement ressenties et extr√™mement personnelles en jeu. Le Pen a vu son h√©ritage politique, le Rassemblement, qu’elle avait soigneusement remodel√© pour servir sa candidature pr√©sidentielle, attaqu√© par un nouveau venu arrogant qui avait r√©ussi √† s√©duire sa propre ni√®ce, Marion Mar√©chal.

D√®s qu’il a fond√© Reconqu√™te, Zemmour, un journaliste talentueux, dont les livres sur le destin unique de la France et les dangers de l’immigration incontr√īl√©e se sont vendus √† plusieurs millions d’exemplaires, a d√©cid√© qu’il pouvait transmuter ses t√©l√©spectateurs et lecteurs en destin politique. Alors qu’il lan√ßait son chapeau dans l’ar√®ne lors de la derni√®re campagne pr√©sidentielle, cela semblait fonctionner. √Ä partir de l’√©t√© 2021, de longues files d’attente √† la Trump l’attendaient √† chaque √©tape d’une ¬ę tourn√©e de promotion ¬Ľ alors qu’il signait ses pav√©s et parlait politique, avec son sourire caract√©ristique, son sens de l’ironie et sa convivialit√© d√©mocratique. Une jeune et efficace √©quipe de r√©seautage social a balay√© tous les canaux, un ancien organisateur de la victorieuse campagne de Sarkozy en 2007 a √©t√© engag√©, et les chiffres de Zemmour ont grimp√© en fl√®che – √† un moment donn√©, on pr√©disait qu’il remporterait 21 % des voix au premier tour.

Tout cela a √©t√© an√©anti par l’invasion de l’Ukraine par Poutine le 24 f√©vrier 2022. Zemmour, qui ne parle qu‚Äôun fran√ßais √©l√©gant, semblait soudain √™tre un homme d’un seul sujet dans un monde dangereux et complexe. Il a commis l’erreur, interrog√© sur l’accueil des r√©fugi√©s ukrainiens, de r√©pondre qu’ils devraient rester dans les pays voisins de l’Ukraine plut√īt que de venir en France. Cela semblait mesquin et peu g√©n√©reux. (Il a admis dans un livre r√©cent qu’il s’√©tait tromp√©, mais avait essay√© de rester coh√©rent avec ses propos sur l’immigration.) Ses chiffres ont chut√© en fl√®che, et il a finalement obtenu 7 % au premier tour, encourageant imm√©diatement ses √©lecteurs √† voter pour Marine Le Pen au second tour ¬ę sans marchander ¬Ľ.

Longtemps avant de devenir homme politique, Zemmour a constamment plaid√© pour ce qu’√Čric Ciotti tente maintenant de cr√©er, l’Union des Droites, une alliance entre tous les partis de droite. Il s’attendait √† ce que sa d√©claration g√©n√©reuse soit bien accueillie par Marine Le Pen. Ce ne fut pas le cas. Elle avait pris note de chaque affront, de chaque plaisanterie, de chaque mention d√©sobligeante alors qu’il √©tait largement en t√™te d’elle. ‘Nous allons remplacer Marine !’, a-t-il plaisant√©, reprenant l’expression invent√©e par l’√©crivain Renaud Camus, qui croit qu’il y a un complot odieux pour remplacer les populations europ√©ennes indig√®nes par de nouveaux immigrants.

Zemmour √©tait ravi d’avoir attir√© Mar√©chal, qui apr√®s de premiers succ√®s politiques a quitt√© le Front plut√īt que d’√™tre command√©e par sa tante. Articul√©e, combative, plus intellectuelle, Mar√©chal, une oratrice fluide en anglais et en italien, a dirig√© la liste Reconqu√™te dimanche dernier, et a obtenu un peu plus de 5 %, permettant √† son parti d’obtenir cinq eurod√©put√©s.

√Ä ce moment-l√†, Zemmour n’√©tait plus int√©ress√© par un accord avec le Rassemblement – mais Marion, pragmatique, l’√©tait encore. Lorsque Zemmour a promis de pr√©senter des candidats de la Reconqu√™te contre ceux du RN, elle a ouvert ses propres n√©gociations avec Bardella et sa tante ravie.

Mardi, Marion a annonc√© une alliance devant un Zemmour b√©at d’admiration lors d’une interview t√©l√©vis√©e – et qu’elle emmenait trois de ses d√©put√©s europ√©ens nouvellement √©lus comme butin de guerre au Rassemblement. Zemmour l’a imm√©diatement expuls√©e, ainsi que ses acolytes de Reconqu√™te, et l’a depuis qualifi√©e de ‘championne du monde de la trahison’. Non √©lu √† aucun poste – il ne se pr√©sentait pas aux √©lections europ√©ennes, c’est sa partenaire et conseill√®re Sarah Knafo, une dipl√īm√©e de l’ENA de 31 ans, qui l’√©tait ; elle sera la seule d√©put√©e europ√©enne de Reconqu√™te √† Bruxelles – Zemmour fait figure de solitaire au si√®ge du parti, rue Jean Goujon, √† moins d’un kilom√®tre de l’√Člys√©e. Il est le premier perdant √©vident du s√©isme politique fa√ßonn√© par Macron en France, mais il ne sera certainement pas le dernier.

Surveillant ce m√©lange toxique, avec ses marionnettes se pr√©cipitant comme dans un film muet acc√©l√©r√© √† 30 images par seconde, imperturbable face √† toute critique, se trouve Emmanuel Macron, le Destructeur de Mondes, convaincu qu’il peut tirer un miracle personnel du chaos. Il croit que l’acc√©l√©ration qu’il a provoqu√©e forcera tout le monde √† commettre des erreurs fatales. Il n’a aucun sens de la dette envers aucun des anciens politiciens qu’il a attir√©s dans son filet, ni envers les jeunes, comme son dernier Premier ministre, Gabriel Attal, pr√©sent√© comme ¬ę le meilleur de sa g√©n√©ration ¬Ľ, maintenant une g√™ne. Il n’a jamais √©t√© question que de lui-m√™me, de toute fa√ßon. Et s’il devait perdre ce pari, avec une majorit√© Le Pen ou M√©lenchon le soir du 7 juillet, il a d√©j√† laiss√© entendre qu’il d√©missionnerait, plut√īt que de vivre une ¬ę cohabitation ¬Ľ comme ses pr√©d√©cesseurs, Fran√ßois Mitterrand ou Jacques Chirac, contraints de se battre avec une Assembl√©e nationale et un Premier ministre hostiles. Il a consult√© discr√®tement le Conseil constitutionnel : il ne peut pas se repr√©senter imm√©diatement, mais dans cinq ans, il n’aura que 51 ans. L’avenir lui appartient.