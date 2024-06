Je sais une chose à propos des yuppies : l’acronyme pour les jeunes professionnels urbains qui sont entrés dans l’imaginaire populaire dans les années 80, obsédés par leur argent, leur carrière et toutes les préoccupations, prédilections et jouets qui ont accompagné le trajet en BMW.

Je m’étais moi-même passé de Pepsi à Michelob pour finir par discuter avec une grande profondeur intellectuelle et subtilité de l’huile d’olive de Toscane. De mon institut d’enseignement supérieur d’élite, j’étais descendu sur la grande ville, avais vendu des articles de magazine, puis le livre, puis les droits du film – tout cela n’était qu’une simple introduction au premier Cuisinart, au premier magnétoscope et à la découpe de champignons shiitake sur des plans de travail en bois de boucher. J’étais convaincu que The Big Chill était une grande réalisation cinématographique et que Bright Lights, Big City de Jay McInerney était un grand roman américain. Alors que ma femme et moi nous promenions depuis notre loft rénové dans un ancien bâtiment industriel – notre petit coin de propriété immobilière acquis au moyen d’une hypothèque à un taux ridiculement élevé que notre ménage à double revenu avait été ridiculement heureux d’obtenir – nous avons goute notre première bouchée du fruit défendu du Jardin d’Eden qu’était New York City : pas une pomme, mais un David’s Cookie [NDT une marque de cookie originaire de New York].

C’est donc avec une grande anticipation que j’ai commencé à feuilleter les pages de Triumph of the Yuppies de Tom McGrath. Enfin, quelqu’un pourrait peut-être apporter de l’ordre et de la perspective à la dissonance cognitive des séances d’entraînement de Jane Fonda, des bretelles LL Bean, des MBA, des parquets en bois franc et de l’épopée de The Preppy Handbook.