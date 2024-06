J’ai toujours dit que le Riverbank Club est l’endroit le plus d√©mocratique de notre ville universitaire √©litiste, qui pr√©sente l’un des plus grands √©carts entre les r√©sidents les plus riches et les plus pauvres de tout le pays. Lorsque vous √™tes compl√®tement nu, il n’y a pas grand-chose pour distinguer un entrepreneur en biotechnologie d’un facteur. Tout le monde est en extase √©gale lorsqu’il rep√®re l’√©clat brillant d’un martin-p√™cheur plongeur ou salue une nouvelle port√©e de cygnes. Comme les clubs allemands, nous avons nos r√®gles, mais ce sont des r√®gles sens√©es telles que l’interdiction d’entrer ou de sortir nu de la rivi√®re alors que des barques passent ‚ÄĒ bien que cela d√©√ßoivent les touristes. Nous sommes √©galement li√©s par l’impulsion primordiale d’immerger chaque centim√®tre de notre peau dans l’eau sauvage et de purifier notre √Ęme. Comme Tom, le ramoneur noir de suie dans The Water Babies de Charles Kingsley, nous aspirons √† √™tre propres (bien que cette envie ait √©t√© temp√©r√©e ces derniers temps par la pollution des eaux us√©es, comme c’est le cas dans de nombreuses r√©gions du Royaume-Uni). Et ce n’est pas √©tonnant : nous, les humains, sommes compos√©s √† 60 % d’eau et venons au monde en flottant dans un fluide abiotique ; donc l’envie de retourner peut √™tre √©crasante et l’obligation de porter un maillot de bain peut sembler absurde.

Le d√©sormais profond√©ment d√©mod√© Kingsley, pr√™tre anglican et aum√īnier de la reine Victoria, entretenait des liens √©troits avec le socialisme chr√©tien, avec son principe sous-jacent selon lequel les moteurs de la production de masse et du commerce √©taient enracin√©s dans la cupidit√© et l’immoralit√©. Comme le mouvement Lebensreform en Allemagne, Kingsley et ses fr√®res canalisaient l’anxi√©t√© de leur √©poque sordide, avec des usines crachant de la fum√©e et une Tamise si sale qu’elle provoqua la Grande Puanteur de 1852. L’antidote √† toute cette salet√© √©tait un retour √† la nature et au grand air, ce qui ‚ÄĒ pour beaucoup ‚ÄĒ signifiait aussi se d√©barrasser des couches de v√™tements artificiels. Cette id√©e de nudit√© comme une forme de bien spirituel avait √©t√© initi√©e au si√®cle pr√©c√©dent par William Blake aux c√īt√©s de sa femme Catharine. Le duo surprit le bienfaiteur de l’artiste, Thomas Butts, qui trouva un jour le couple assis nus dans leur jardin lors d’une visite √† leur domicile de Lambeth. ¬ę Entrez! ¬Ľ, dit Blake, ¬ę Nous ne sommes qu’Adam et √ąve, vous savez. ¬Ľ

L’histoire de la nudit√© de Blake a longtemps √©t√© utilis√©e pour indiquer son excentricit√©, et cette association persiste doucement au Royaume-Uni, o√Ļ le d√©sir d’√™tre nu est souvent per√ßu comme une forme d’excentricit√© largement inoffensive. Nous adorons les streakers lors d’√©v√©nements sportifs (vous vous souvenez d’Erica Roe ?) et rions chaque fois que le ‘marcheur nu’ Stephen Gough est arr√™t√©, tandis que le d√©put√© conservateur Bernard Jenkin, membre du comit√© de 1922, est rarement mentionn√© sans que quelqu’un √©voque son enthousiasme pour le naturisme. M√™me en 2024, nous sommes toujours enferm√©s dans une mentalit√© √† la ‘Carry On’ qui nous dit que peu de choses sont aussi dr√īles que de voir quelqu’un se mettre nu inopin√©ment. J’ai d√Ľ r√©primer l’envie de rire quand je suis tomb√© pour la premi√®re fois sur une plage nudiste (celle de longue date √† Brighton) car le sentiment que les corps nus √©taient √† la fois absurdes et embarrassants √©tait profond√©ment ancr√© en moi. Cela n’a pas √©t√© aid√© par la sc√®ne d’un film de la Panth√®re rose o√Ļ l’inspecteur Clouseau de Peter Sellers m√®ne une enqu√™te √† travers une colonie nudiste avec une guitare plac√©e strat√©giquement sur son entrejambe. Comme la plupart des enfants de la classe moyenne des ann√©es 70, j’ai appris √† me couvrir d’une grande serviette √† chaque fois que je me d√©battais pour enfiler ou retirer mon maillot de bain comme si l’univers allait s’effondrer si quelqu’un apercevait un mamelon.

En Allemagne, cependant, la nudit√© a toujours √©t√© prise beaucoup plus au s√©rieux. Le mouvement qui a d√©but√© dans les ann√©es 1850 a pris de l’ampleur gr√Ęce aux membres du mouvement de jeunesse Wandervogel (‘oiseau errant’), form√© pour randonner et communier avec la nature, comme une version anarchique des Scouts. Au cours des deux premi√®res d√©cennies du XXe si√®cle, il y avait plus de 200 associations et clubs naturistes, anim√©s par l’id√©e que la nudit√© √©tait une pratique saine, et ce n’√©tait que le conditionnement social qui faisait que les gens assimilaient la nudit√© √† une expression sexuelle. Bien que dans d’autres domaines id√©ologiques, les groupes pouvaient √™tre en d√©saccord : sur le lac de Motzener (juste en dehors de Berlin) dans les ann√©es 20, une rive √©tait fr√©quent√©e par des nudistes bourgeois influenc√©s par des id√©es de puret√© raciale, tandis qu’une autre zone √©tait utilis√©e par un club radical de la classe ouvri√®re, fond√© par le r√©formateur et p√©dagogue Adolf Koch. Ce dernier pratiquait la gymnastique nue mixte et a accueilli le premier Congr√®s international sur la nudit√© √† Berlin en 1929, avec des participants de 23 pays. Mais en 1933, Hermann G√∂ring a tent√© de mettre fin √† ce qu’il consid√©rait comme de la d√©cadence en promulguant des lois restreignant la pratique du naturisme, affirmant que la nudit√© ‘√©mousse les sentiments naturels de honte des femmes et tue le respect des hommes pour les femmes’.

Heureusement, apr√®s la Seconde Guerre mondiale, la pratique du naturisme a √©t√© rapidement ressuscit√©e en Allemagne des deux c√īt√©s du mur (c’√©tait une libert√© qui n’avait pas √©t√© perdue par les Allemands de l’Est). Toute personne qui a √©t√© un visiteur r√©gulier sait qu’il est toujours tout √† fait normal de rencontrer des hommes et des femmes totalement d√©complex√©s sur les plages, dans les parcs, les piscines et les saunas. Dans ces sc√©narios, ce sont les Britanniques qui ont l’air bizarre s’ils refusent de l√Ęcher leurs serviettes.

Il semble que le Royaume-Uni assiste √† une r√©surgence du type d’id√©ologie qui a d’abord aliment√© le naturisme en Allemagne ‚ÄĒ une qu√™te de spiritualisme et de v√©rit√© dans la nature qui est une r√©action √† l’intelligence artificielle et √† la r√©volution technologique. Une fois de plus, de nombreuses personnes se m√©fient de la rapidit√© du changement et se sentent mises √† l’√©cart par celui-ci. Le sentiment d’√™tre en dehors d’une √©lite puissante qui contr√īle les leviers de la soci√©t√© a √©t√© accentu√© par des plateformes de r√©seaux sociaux comme Twitter, qui poussent fortement vers une vision manich√©enne du monde o√Ļ la baignade sauvage et les bains de for√™t signifient une purification de l’√Ęme.