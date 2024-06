Comment se terminera la guerre en Ukraine ?

Pourtant, même ainsi, les conditions préalables de l’Ukraine pour des pourparlers de paix sont peu utiles, car elles exigent des concessions que la Russie n’est pas sous pression de rencontrer, dans la poursuite d’un objectif final que l’Ukraine est peu susceptible d’atteindre. Le sommet de Genève, duquel la Russie était exclue, représente probablement la dernière de ces initiatives avant le début de négociations significatives, la patience des États non alignés s’amenuisant déjà. Comme l’observe The Economist, ‘une conversation est déjà en cours sur ce que l’Amérique croit être une fin acceptable de la guerre’, car ‘les regards commencent déjà à se tourner vers des plateformes de négociation alternatives, peut-être dès la fin de l’automne’.

Beaucoup de choses peuvent se produire avant l’automne ; c’est pourquoi des pourparlers de paix avant cette période sont peu probables. La Russie pourrait obtenir de plus grands succès sur le champ de bataille cet été, forçant Kiev à accepter des termes qu’elle rejetterait actuellement. Cependant, de manière équivalente, l’Ukraine pourrait continuer à freiner l’avancée russe, ramenant la guerre à une impasse lente et laborieuse où des négociations sérieuses pourraient une fois de plus sembler attrayantes pour Poutine. En atteignant ce dernier résultat, les décisions politiques occidentales — c’est-à-dire continuer à armer l’Ukraine et lui accorder de fortes expressions de soutien diplomatique — ne seraient pas sensiblement différentes de la stratégie actuellement déclarée de soutenir l’Ukraine jusqu’à la défaite totale de la Russie. En ce sens, l’engagement public de l’Occident envers des objectifs politiques maximalistes et probablement inatteignables peut être interprété comme une tactique de négociation pour améliorer la position de l’Ukraine avant une nouvelle poussée pour des pourparlers significatifs : que cela trompe ou non Poutine est une autre question.

En tout cas, l’autre événement possible de l’automne — une victoire électorale de Trump — est peut-être le facteur décisif rendant les négociations improbables avant la fin de l’année. La position de Trump sur l’Ukraine est difficile à cerner : bien qu’il ait exprimé des opinions négatives sur Zelensky personnellement, et que sa faction la plus engagée au sein de la politique américaine soit résolument hostile à l’Ukraine, il est une figure versatile qui pourrait choisir d’escalader la guerre comme prélude dramatique aux pourparlers. La politique future de l’Ukraine d’une éventuelle administration Trump est un aspect potentiellement transformatif mais si inconnu à ce point qu’il est tout à fait logique pour Poutine de prolonger la guerre jusqu’à ce que le nouveau président américain entre en fonction : d’ici là, il n’y a actuellement pas de place pour des négociations, et si, comme c’est probable, un accord de paix impliquera la douloureuse cession de territoire ukrainien, la logique politique pour l’administration Biden sera de se décharger de la responsabilité, et la colère de la presse qui accompagnera une conclusion insatisfaisante, sur Trump.

Pourtant, il est peut-être possible de discerner les contours futurs d’une solution. L’été dernier, il est apparu que l’éminent mandarin américain de la politique étrangère Richard Haass était engagé dans des pourparlers en coulisses avec des responsables du Kremlin, pour lesquels il a été rapidement dénoncé par Kyiv et éloigné par la Maison-Blanche. La conclusion d’Haass, publiée dans Foreign Affairs le même mois où il a rencontré des responsables russes, était que « l’Occident a permis à l’Ukraine de définir le succès et de fixer les objectifs de guerre de l’Occident. Cette politique, peu importe si elle avait du sens au début de la guerre, a maintenant atteint ses limites. » Controversée à l’époque, l’analyse d’Haass selon laquelle « La paix en Ukraine ne peut pas être prise en otage par des objectifs de guerre qui, bien que moralement justifiés, sont probablement inatteignables », s’est bien maintenue au cours de l’année écoulée, avec des tendances militaires favorables à la Russie et des tendances politiques aux États-Unis et en Europe s’éloignant de l’engagement ferme et sans fond à la guerre que les dirigeants occidentaux ont exprimé au début.

La suggestion d’Haass — probablement faite à la Russie — était que la guerre devrait être arrêtée à la ligne de front actuelle, et ‘idéalement, l’Ukraine et la Russie retireraient leurs troupes et leurs armes lourdes de la nouvelle ligne de contact, créant ainsi une zone démilitarisée,’ surveillée par des observateurs neutres. La Russie conserverait ses gains militaire — bien que Kyiv ne soit pas contraint de reconnaître leur légitimité — ‘acceptant plutôt que la récupération de l’intégrité territoriale doive attendre une percée diplomatique’, peut-être seulement après le départ de Poutine de la scène politique. D’ici là, ‘les gouvernements occidentaux pourraient promettre de lever complètement les sanctions contre la Russie et de normaliser les relations avec elle uniquement si Moscou signait un accord de paix acceptable pour Kyiv.’ Accéder aux demandes russes de neutralité ukrainienne — c’est-à-dire s’engager à ne pas rejoindre l’OTAN — serait contrebalancé par un engagement bilatéral ferme des États-Unis à la défense de l’Ukraine. Il est à noter qu’à mesure que le temps s’écoule sur la stratégie actuelle de l’Occident, l’administration Biden a signé la semaine dernière un accord de sécurité bilatéral de 10 ans en dehors des structures de l’OTAN : la stratégie d’Haass est, peut-être, déjà en marche.