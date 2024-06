Le défi de Cuasck-Smith demeure à ce jour. L’État britannique peut-il ne pas rougir lorsqu’il compare sa performance à sa promesse ? À l’époque de Cuasck-Smith, l’union était censée moderniser l’Irlande, étendant à son peuple tous les privilèges apparents de la constitution anglaise, et ce faisant, créer un peuple nouveau et unifié — une seule nation s’étendant sur les deux royaumes. Au moment de l’union, le Belfast News Letter protestant exhortait les gens à soutenir cette nouvelle entreprise, conscient que bon nombre des loges orangistes à travers l’Ulster avaient récemment adopté des résolutions contre l’union. « Quelle que soit l’hostilité que certains des habitants de l’Irlande ont pu avoir jusqu’à présent envers l’adoption de cette mesure certainement redoutable et très importante, » commençait l’éditorial du journal, « il est maintenant devenu un intérêt, ainsi que le devoir de tous… de considérer l’Empire, non pas comme composé de corps politiques distincts, ayant chacun des vues incompatibles avec le bonheur et la prospérité des autres — mais ne contenant qu’un seul peuple, uni dans l’intérêt comme dans la domination. » Il est juste de dire que cela ne s’est pas passé comme ça.

Ce qui était si frappant en Écosse, c’est que même si la menace de l’indépendance s’estompe à court terme — le Brexit, ironiquement, ayant mis en échec le SNP — la réalité est que l’espoir d’un ‘peuple uni dans l’intérêt’ ne semble même plus s’étendre à travers la Grande-Bretagne, sans même parler de l’Irlande. Lors d’un débat à Benbecula lundi soir, j’ai entendu encore et encore des plaintes sur l’extraction des ressources de l’Écosse par les Anglais ; le plan du Parti travailliste pour GB Energy a été rejeté comme de simples miettes d’un pain qui devrait être celui de l’Écosse.

‘Lors d’un débat à Benbecula lundi soir, j’ai entendu à maintes reprises des plaintes concernant l’extraction des ressources de l’Écosse par les Anglais.’

« Cela s’est produit avec le pétrole et cela se reproduit avec les énergies renouvelables », a déclaré Susan Thomson du SNP à l’auditoire. « L’Écosse produit plus que suffisamment pour ses propres besoins énergétiques… mais la valeur de cela ne reste pas en Écosse. Elle quitte l’Écosse, elle va au sud de la frontière. » Une femme dans l’auditoire a ajouté : « Nous ne recevons rien en retour, juste des miettes. »

Les faits racontent une histoire différente. En moyenne, les Écossais reçoivent environ 2 200 £ de plus par habitant et par an de l’État britannique que l’Anglais moyen. Et ce n’est pas parce qu’ils paient plus d’impôts non plus. En 2023, l’Écosse a ‘extrait’ 25,8 milliards de livres de plus de l’État britannique qu’elle n’en a versé — ce qui équivaut à 4 735 £ par habitant, selon l’Office for National Statistics. L’Écosse est l’extracteur, pas l’Angleterre.

Cependant, de tels arguments sont parmi les pires que l’on puisse avancer pour l’Union. Je me souviens m’être senti frustré en écoutant une MEP estimée dans les mois qui ont suivi le référendum sur le Brexit se lamenter sur ce qu’elle considérait comme la stupidité des Gallois d’avoir voté pour quitter l’UE alors qu’ils recevaient tant d’argent de Bruxelles sous forme de fonds structurels. J’ai essayé de faire valoir le contre-argument : non seulement le Royaume-Uni, dans son ensemble, était un contributeur net à l’UE et donc son argument était essentiellement circulaire, mais il n’était pas déraisonnable pour les gens de voter contre un système dans lequel ils étaient si pauvres qu’ils avaient besoin de transferts fiscaux importants juste pour rendre le statu quo tolérable. Les gens ont tout à fait le droit d’exiger plus que l’atténuation de la pauvreté de leur arrangement politique.

Et c’est cela, le point. Chaque région en dehors de Londres et du Sud-Est est aujourd’hui un bénéficiaire net des dépenses publiques. Le pays tout entier — de Douvres à Benbecula et jusqu’en Irlande du Nord — dépend de la richesse économique produite en un seul endroit : la capitale. L’économie britannique, en réalité, est désormais une gigantesque union de transfert fiscal, dépendante de Londres, qui à son tour dépend d’une partie de Londres : la City. Nous sommes, en réalité, Manhattan entouré du Portugal, mais sans le climat ou les pasteis de nata.