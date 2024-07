Personne n’incarne mieux la nature dirigée par l’élite de l’UE que sa présidente actuelle, Ursula von der Leyen. Et aucune de ses actions n’illustre mieux ses excès déformés que sa décision, en avril 2021, de signer seule un accord de 35 milliards d’euros pour l’achat de 1,8 milliard de doses du vaccin BioNTech/Pfizer. Selon une analyse, le prix par dose qu’elle a accepté était 15 fois plus élevé que le coût de production, ce qui signifie que l’UE a surpayé les vaccins de dizaines de milliards d’euros. Mettant de l’huile sur le feu, le New York Times a ensuite rapporté que von der Leyen avait personnellement négocié l’accord via une série de messages texte et d’appels avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla.

Depuis lors, le ‘Pfizergate’ est devenu l’un des plus grands scandales de l’histoire de l’UE. Suite au refus de von der Leyen et de la Commission de remettre les messages texte — non seulement aux journalistes, mais même à l’Ombudsman de l’UE et à la Cour des comptes de l’UE — le Parquet européen (EPPO), un organe indépendant de l’UE chargé d’enquêter et de poursuivre les crimes financiers, a annoncé fin 2022 qu’il avait ouvert une enquête sur le processus d’approvisionnement en pandémie (mais pas spécifiquement sur le Pfizergate). Il a confirmé avoir reçu ‘un nombre exceptionnellement élevé de signalements et de plaintes’ demandant ‘d’enquêter sur l’achat de vaccins Covid-19 dans l’Union européenne’.

Puis, en avril 2023, Frédéric Baldan, un lobbyiste belge spécialisé dans les relations commerciales UE-Chine, a déposé une plainte contre von der Leyen devant un tribunal de Liège, l’accusant d’usurpation de pouvoirs officiels, de destruction de documents publics, de poursuite d’intérêts illicites et de corruption, et de préjudice aux finances publiques de son pays. Peu de temps après, l’accréditation de lobbyiste de Baldan a été retirée par le Parlement européen. L’histoire, cependant, ne s’arrête pas là.