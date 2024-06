Rencontrez les nouveaux barons voleurs de l'Amérique

Pendant ce temps, les gouvernements fédéral et étatiques inondent le système de santé de subventions qui augmentent la demande et font monter les prix : près de 50% des dépenses de santé proviennent d’entités gouvernementales aux États-Unis. Dans le logement, de manière similaire, nous restreignons l’offre en rendant de plus en plus difficile la construction de nouvelles unités, surtout dans les centres-villes où la demande est la plus forte. Pendant ce temps, nous subventionnons la demande en fournissant des prêts hypothécaires garantis par le gouvernement et en offrant d’énormes réductions d’impôts à quiconque achète de l’immobilier, surtout les investisseurs. Et dans l’éducation de la maternelle à la 12e année, les districts scolaires à travers le pays tentent d’éliminer les écoles charters, qui augmentent l’offre, tout en plaidant pour des dépenses par élève de plus en plus élevées. Le coût pour éduquer un enfant pendant un an a augmenté de 173% (ajusté pour l’inflation) depuis 1970, et la moitié des enfants ne savent toujours pas lire. Les pathologies de ces secteurs suivent toutes des schémas similaires. Les politiciens proclament leur désir de ‘protéger’ la qualité et ‘aider’ les consommateurs. Les lobbyistes de l’industrie interviennent pour rédiger des projets de loi qui restreignent l’offre et subventionnent la demande. Les prix augmentent. Les fournisseurs deviennent de plus en plus dépendants du gouvernement pour leurs profits. Les consommateurs deviennent de plus en plus dépendants du gouvernement pour se permettre des logements, des soins de santé et des écoles. Au lieu d’investir dans l’innovation, les fournisseurs dépensent leur argent en dons politiques et lobbyistes. Les politiciens deviennent dépendants de ces dons. Les consommateurs demandent de plus en plus d’aide car les prix augmentent et ils se font arnaquer. Et la musique continue. ‘C’est vraiment un processus auto-renforçant’, dit Kling. ‘Les gens ne comprennent pas que les subventions font monter les prix, donc ils continuent de demander plus.’ Dans un livre de 2020, j’ai appelé ce phénomène le Cœur Saignant et le Baron Voleur, car il représente une alliance politique entre les compatissants et les cupides. Cela explique en grande partie ce qui ne va pas avec la politique publique américaine et l’économie. Cela explique également ce que Bloomberg a appelé le ‘graphique du siècle’. Ci-dessous se trouve le graphique de l’inflation infâme de l’économiste Mark Perry, montrant que certains secteurs de l’économie ont connu une inflation spectaculaire au cours des dernières décennies, même si d’autres secteurs ont vu leurs prix baisser. Les sept principaux composants de l’IPC – tous dans les secteurs du Cœur Saignant de l’éducation, de la santé et du logement – ont connu une inflation de 56 à 210% au cours des 25 dernières années. Pendant ce temps, presque tous les autres secteurs ont vu leurs prix rester stables ou même baisser jusqu’à 90%. En utilisant les idées de Kling, l’investisseur technologique Marc Andreessen a qualifié ces secteurs du Cœur Saignant de ‘secteurs lents’. Selon Andreessen, la dépendance à la largesse gouvernementale conduit à ‘une croissance de la productivité plus lente, une adoption lente de nouvelles technologies… et ensuite, comme conséquence de tout cela, une augmentation des prix’. Tragiquement, aucun des deux partis ne veut en parler. Les démocrates et les républicains ont participé à – et bénéficié de – cette nouvelle ère des Barons Voleurs. Les démocrates s’opposent aux nouveaux logements dans les villes ; ils pardonnent les dettes étudiantes ; ils subventionnent la consommation d’assurance maladie et de soins de santé. Les républicains, quant à eux, soutiennent de grosses réductions d’impôts pour les investisseurs immobiliers ; ils adoptent d’énormes programmes d’assurance qui subventionnent l’achat de médicaments sur ordonnance ; ils soutiennent la privatisation de géants du prêt qui bénéficient de garanties gouvernementales de facto et dominent donc le marché hypothécaire.

La plus grande barrière au changement sera ceux qui bénéficient des politiques actuelles, car beaucoup d’entre nous sont accros à une ou plusieurs de ces sources de revenus. Les fournisseurs, les barons voleurs des temps modernes, résisteront à tout effort visant à fermer le robinet des subventions publiques. Ils s’opposeront également à tout effort visant à permettre à leurs concurrents d’accéder à un terrain de jeu équitable. Et de manière compréhensible, l’Américain moyen sera réticent à renoncer à ses subventions tant que les prix ne commenceront pas à revenir à un niveau normal. ‘Je ne décrirais pas l’économie comme étant accro à cela’, dit Kling. ‘L’économie se porterait bien si tout cela disparaissait. Mais je pense que le système politique y est accro.’ Ce ne sera pas facile, mais le premier pas pour tout toxicomane est d’admettre que vous avez un problème. Et Arnold Kling nous dit la vérité sur notre problème.