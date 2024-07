Ma sœur a deux enfants, tous deux en bas âge.

Comme de nombreuses mamans au foyer, une partie importante de sa journée consiste à aller au supermarché. Je me souviens de ces moments moi-même : moi et ma sœur jumelle étions installées dans nos sièges auto, puis assises chez Costa à boire un lait mousseux pendant que notre maman épuisée avalait un cappuccino à 12 doses, et enfin nous pouvions nous asseoir dans le petit compartiment à l’avant du chariot pendant que nous naviguions à travers les rayons. (Ma sœur, parce qu’elle se comportait mieux, avait le siège approprié.) Il y avait tellement de choses à regarder, toucher et sentir ; nous allions au rayon poisson et grimacions devant les têtes, ou rigolions dans la section des soutiens-gorge. À peine La Petite Maison dans la Prairie, mais maintenant cette interactivité du monde réel semble pittoresque. Ces jours-ci, me dit mon correspondant, les sièges des chariots sont remplis de marmots zombie, les yeux vitreux rivés sur Pat’ Patrouille, Bluey ou tout ce qui les garde tranquilles. Ils ne babillent pas – juste hurlent quand on leur retire leurs téléphones ou iPads. Leur chauffeur – ou ‘maman’ – défile souvent elle-même. La génération A me fait peur. Et je soupçonne que c’est peut-être parce qu’ils ont rarement connu la valeur d’être vraiment, vraiment ennuyés. L’ennui est une partie si intégrale de l’enfance. Les parents irritants nous disent ‘seuls les gens ennuyeux s’ennuient’. Ils s’attendent à ce que vous passiez une heure tout seul un dimanche pluvieux et que vous sortiez un Picasso, que ne rien faire soit une condition préalable à une incroyable floraison créative. Ce n’est pas vrai, et je ne veux pas voir l’art de votre enfant. Mais je souhaite que tous les enfants connaissent l’ennui écrasant et anéantissant d’être petit sans rien à faire, car cela contrecarre le culte de l’égocentrisme impulsif qui nous dit que nous devons être heureux et stimulés tout le temps. Vous ne pouvez pas l’être. En tant qu’enfant, vous devez vous asseoir dans un ennui insupportable lors des assemblées, dans les salles d’attente des dentistes, lors des services funéraires, dans les garages pour le contrôle technique – de sorte que se faire traîner dans les centres commerciaux ou être abandonné dans une crèche avec d’autres enfants soit un plaisir relatif, pas une interruption non désirée à des heures et des heures de défilement au lit. Nous savons que les smartphones ont déjà un impact à ce sujet. Mais qu’en est-il des effets des technologies dont nous ne savons rien, qui se développent si rapidement que la législation a du mal à suivre ? Un fil récent sur X a attiré l’attention sur un nombre inquiétant d’applications d’IA qui prétendent pouvoir ‘supprimer tout vêtement’ ou mélanger de vraies photos avec des composites sexy – essentiellement un manuel deepfake, armant les utilisateurs de seins retouchés à ajouter à de vraies images de femmes ou de filles que vous connaissez. ‘Crushmate’ vous permet de ‘discuter avec la fille de vos rêves’ qui ‘acceptera même vos demandes les plus folles’. ‘Parlez de n’importe quel sujet avec la demi-sœur de l’IA,’ promet un autre, avec une image sans aucun doute compilée à partir de 10 000 miniatures pornographiques. Pourquoi se donner la peine de trouver un être humain réel à déshabiller, quand vous pouvez vous brûler les rétines avec des facsimilés instantanés, pornographiques et toujours complaisants ? Il est clair qu’il faut faire quelque chose – mais quoi ? Le problème avec ‘interdire’ les smartphones purement et simplement est que cela ne fonctionnerait presque certainement pas. Les limites d’âge pour l’utilisation des réseaux sociaux, l’élément clé au cœur du problème des smartphones, sont presque impossibles à faire respecter, et si faciles à contourner. Les techniques de vérification d’identité – qui ont été recommandées pour la pornographie – sont considérées comme intrusives et risquées pour la protection des données. En outre, il y a de bons arguments contre une interdiction générale. Ian Russell, dont la fille Molly, 14 ans, s’est suicidée en 2017 après avoir visionné du contenu sur le suicide en ligne, a écrit dans The Guardian le mois dernier qu’il s’opposait à une interdiction pure et simple, la qualifiant de ‘naïve’. ‘Cela punirait les enfants pour les échecs des entreprises technologiques à construire leurs produits de manière responsable’, a-t-il déclaré.

En conséquence, le mieux que le gouvernement puisse faire actuellement est de publier des lignes directrices qui recommandent fortement. Cela se produit déjà au niveau local : la semaine dernière, les directeurs de 20 des 24 écoles primaires de St Albans ont signé une lettre adressée aux parents pour les exhorter à ne pas acheter des smartphones pour leurs enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. Mais si l’enfance a été l’un des premiers sacrifices sur l’autel de la Big Tech, les ‘victimes’ elles-mêmes ne veulent pas de salut. ‘Les enfants nous ont dit qu’être en ligne est fondamental pour leur vie’, a écrit Russell. Le NSPCC a également dénoncé les consultations pour avoir laissé les voix des enfants ‘glaringly absent’. Et lorsque les médias les consultent sur la perspective de restrictions d’âge, les enfants expriment des préoccupations concernant des parents ‘contrôlants’ portant atteinte à leur vie privée, ou mentionnent des contournements faciles comme l’utilisation de VPN. La connaissance de ces voies par les jeunes souligne un problème fondamental avec les adultes imposant de telles règles aux enfants : leur culture technologique est probablement bien supérieure à celle des législateurs eux-mêmes. L’approche la plus réaliste et sensée, donc, et qui ne semble pas empiéter sur les libertés civiles, est de mieux réglementer les entreprises cultivant des comportements addictifs chez les enfants, et de traiter les smartphones comme une préoccupation de santé publique traditionnelle : sensibiliser et mettre en place des règles pour que parfois – et certainement pendant l’école – les enfants ne soient pas sur leurs téléphones.

En février, le gouvernement a publié des directives sur les politiques individuelles des écoles concernant les téléphones portables, recommandant d’interdire leur utilisation avec un avertissement ferme de Gillian Keegan. Mais comment cela peut-il être également appliqué dans des écoles aux ressources et aux enseignants par élève très variables ? Myleene Klass a récemment déclaré à The Times qu’elle faisait du bénévolat dans des écoles publiques, transmettant sa propre sagesse parentale à des enfants moins fortunés que les siens. Une de ces perles était que les téléphones doivent être conservés dans des pochettes magnétiquement verrouillées en tout temps dans l’école privée de ses enfants. Le fait que cela ait été présenté comme une nouveauté suggère que les smartphones ont pris leur place parmi les nombreux marqueurs de classe de la Grande-Bretagne moderne : une plus grande conscience des dangers de l’obsession technologique peut, comme une alimentation saine, être considérée comme un luxe pour ceux qui ont le temps et l’argent pour l’appliquer strictement ou pour fournir des alternatives satisfaisantes. Pendant ce temps, les problèmes de santé mentale, comme les maladies physiques, pèsent de plus en plus sur le corps politique – affectant le chômage, le bonheur et la prospérité.

Les politiques doivent refléter cela, en tenant compte des risques clairs et actuels d’être ‘trop en ligne’ pour l’image de soi, la confiance et la cohésion sociale. Réprimer le non-respect des restrictions d’âge des plateformes, limiter le contenu nocif disponible sur ces plateformes (ce que le projet de loi sur la sécurité en ligne était censé mettre en œuvre sur le papier), et sensibiliser les parents avec quelque chose ressemblant à une campagne d’information publique pourraient tous aider. Les parents acceptent que boire et manger trop de malbouffe soit mauvais pour les enfants ; avec le temps, les médias sociaux rejoindront ces éléments à introduire avec discernement, et à apprécier avec modération une fois que le cerveau est développé. Je plains les enfants qui ont les mille embarras d’être jeunes, comme ce jour-là dans la cour de récréation, reflétés par le miroir déformant d’une fête foraine qu’est internet. Mais mis à part les points électoraux, qu’ont à gagner les grands partis en prenant ce problème au sérieux ? Les deux principaux partis ont, ces derniers jours, lancé des campagnes ridicules sur TikTok — l’une par le Labour compare Sunak maladroitement en train de dribbler un ballon autour de cônes en plastique avec Starmer gambadant autour d’un terrain sur l’air de l’émission Match of the Day. Ce qui est certain, c’est que cela pourrait être l’une des politiques les plus difficiles à mettre en place, et si les médias sociaux peuvent être une solution miracle pour une candidature réussie au pouvoir, les politiciens sont susceptibles de continuer à danser sur son rythme — même au bord d’un volcan.