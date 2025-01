J’ai pensé à Sunset Boulevard lorsque j’ai regardé Maria, le nouveau biopic sur Maria Callas, avec Angelina Jolie. C’est, à bien des égards, un remake de Sunset Boulevard, et Jolie joue Norma, bien que je soupçonne qu’elle ne le sache pas. Norma aspirait au gros plan et la scène où un technicien d’éclairage braque le faisceau sur elle est la meilleure du film. « Regardons bien votre visage », appelle-t-il de son aire. Il ne le pense pas. La véritable femme intérieure n’intéresse pas Hollywood. Elle ne fait que réfléchir la lumière. Jolie aime aussi le gros plan : elle a intériorisé quelque chose.

Lorsque ses illusions sont révélées par son jeune amant, Norma, un narcissique étincelant, le tue. Elle était interprétée par Gloria Swanson, également une grande star du cinéma muet : Sunset Boulevard était son Salomé, son retour. C’est un film cruel et brillant, et son impact est durable. Norma est fictive, mais son histoire a créé l’idée que la femme célèbre moyenne, d’un talent incalculable, est folle. Nous savons tous que Hollywood fait des choses terribles à ses femmes : objectivation au mieux, viol au pire. Nous parlons moins de la façon dont nous diminuons et effaçons leur art, dans lequel elles sont invitées à colluder.

Le Sunset Boulevard de Billy Wilder fête ses 75 ans cette année. C’est l’histoire de Norma Desmond, autrefois une grande star du cinéma muet, vivant, lorsque nous la rencontrons, dans « un château de Sunset mélancolique » avec son ex-mari Max, qui est maintenant son majordome. Max écrit de fausses lettres de fans qui n’existent plus, afin que Norma puisse s’imaginer en star. Norma regarde obsessivement ses anciens films, imagine qu’elle fera un retour dans Salomé, et aime un singe de compagnie qu’elle enterre avec la cérémonie d’un prince.

La plupart des films sur des artistes féminines célèbres sont des variantes de Sunset Boulevard. Nous avons Sunset Boulevard avec Renée Zellweger dans le rôle de Judy Garland (Judy), Sunset Boulevard avec Ana de Arnas dans le rôle de Marilyn Monroe (Blonde) ; Sunset Boulevard avec Marisa Abela dans le rôle d’Amy Winehouse (Back to Black) ; maintenant nous avons aussi Maria, le dernier film doré à traiter son sujet de dévotion comme folle. On pourrait dire que Garland, Monroe et Winehouse étaient toutes folles : toutes étaient dépendantes des drogues et sont mortes jeunes. Mais la folie n’était pas leur caractéristique définissante, même si ces films insistent là-dessus. Leur industrie les a traitées comme des objets, d’abord vivantes, maintenant mortes : en tant que jeune actrice, Monroe a été invitée à exposer ses seins aux dirigeants de studio et Garland, à qui on a donné des drogues pour qu’elle travaille en tant qu’adolescente, n’a pas été autorisée à se reposer. Il en a été de même pour Winehouse.

Maria est un film sur la chanteuse classique la plus vendue de l’histoire, et la chanteuse d’opéra la plus importante du 20ème siècle. Ce n’est pas un point de vue controversé, et il n’est pas contesté. Callas a perdu sa voix tôt pour une chanteuse — nous ne savons pas pourquoi — et elle a eu une relation avec le magnat de l’expédition, Aristote Onassis — nous ne savons pas non plus pourquoi — qui a ensuite épousé Jackie Kennedy. Aucun de ces faits, bien que malheureux, ne peut effacer la contribution de Callas à la musique. À moins que vous ne soyez son biographe cinématographique, bien sûr.

Comme Sunset Boulevard, Maria s’ouvre sur un lit de mort : le sien. Nous sommes en 1977, et Callas a 53 ans, ou elle les avait. Elle est allongée sur le sol de son appartement exquis à Paris, morte comme une feuille de papier. Puis nous voyageons en arrière dans le temps jusqu’à la semaine précédente. Maria, entourée de serviteurs qui agissent comme des parents, est brisée. Elle a perdu sa voix et son amant, le petit Onassis. Elle est accro au Mandrax, qu’elle cache aux serviteurs, et elle donne ses repas aux chiens. C’est la matière du biographe obsédé mais aveugle. Ce n’est pas Callas. Ils se contentent d’utiliser son nom, comme pour le branding.