Car si le statut et le rôle de Musk ne correspondent pas du tout, en termes de l’ordre d’après-guerre, cela a parfaitement du sens comme une mise à jour du 21e siècle d’un ordre médiéval. Il est fabuleusement riche, commande un champ principal pour la bataille politique, est un participant enthousiaste et sans vergogne dans ce champ de bataille, et (non sans lien) est aussi le courtisan le plus favorisé de l’homme qui va bientôt entrer en fonction en tant que leader de la superpuissance mondiale prééminente — et qui, maintenant, également non sans lien, doit un service à Musk. Tout cela s’additionne à un rang et un pouvoir peut-être semblables, dans le monde pré-démocratique, à celui d’un « grand-duc » : en dessous des rois et des empereurs, mais au-dessus des simples princes souverains ou ducs.

Comment un grand-duc — le vrai, avec des dents, pas celui du genre cérémoniel moderne qui serre des mains — interagit-il avec des chefs d’État élus qui l’offensent ? À son grand regret, Keir Starmer est en train de le découvrir. Depuis que Starmer a déplu à Musk l’été dernier par son comportement lors des émeutes de Southport, Musk a engagé une guerre des mots croissante, qui s’est intensifiée récemment lorsque Musk a lancé une campagne d’amplification sur X concernant le scandale des gangs de viols en cours.

Les déclarations de Musk selon lesquelles Starmer devrait être en prison, et des sondages sur la question de savoir si les États-Unis devraient « libérer le peuple britannique de son gouvernement tyrannique », ont maintenant poussé Downing St à riposter sur ses « mensonges et désinformations ». L’indignation à Westminster est telle que (selon Nicholas Watt de la BBC) ses « remarques incendiaires » ont suscité « une horreur absolue aux plus hauts niveaux du gouvernement » et pourraient même menacer la relation de sécurité entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

Pour l’instant, cependant, les réprimandes dans le registre diplomatique habituel n’ont pas eu l’effet escompté. Un grand-duc postmoderne avec un passeport américain et plus d’argent que le PIB de la Finlande teste son poids politique contre un leader d’État démocratiquement élu, mais largement détesté, d’un pays si dysfonctionnel qu’il ne peut maintenir l’ordre qu’en soumettant la majorité ethnique de la nation à une répression de style colonial. Et ce leader a maintenant découvert que le manuel de la politique britannique moderne ne contient aucun conseil sur la façon de survivre à cette rencontre.

« Un grand duc postmoderne teste son poids politique contre un leader d’État démocratiquement élu, mais largement détesté. »

Seul le temps nous dira s’il réussira. En attendant, d’autres personnes dans l’orbite plus immédiate de ce grand-duc sont également brusquement instruites sur les formes appropriées de déférence. Musk avait précédemment exprimé son soutien au Parti Réformiste de Nigel Farage, et avant Noël, il a été rapporté qu’il avait discuté avec le parti d’un don important. Mais ensuite, Musk a exprimé son soutien au provocateur de droite Tommy Robinson en lien avec son activisme sur les gangs de grooming, et en réponse, Farage a contre-signé à la fois les vues de Robinson et de Musk lors de son émission sur GB News. Maintenant, Musk semble avoir refroidi non seulement sur le don mais aussi sur Farage, postant sur X qu’il « n’a pas ce qu’il faut » pour diriger le parti.

Une fois que nous prenons du recul par rapport à tout ce pandémonium concernant le viol, l’immigration, le racisme, Farage, Starmer, l’ingérence politique étrangère, « l’extrême droite » et le reste, il nous reste une grande question sans réponse. Quel est le statut relatif des dirigeants élus et des seigneurs et princes postmodernes ? Ces derniers ne sont pas « légitimes » au sens élu, après tout ; mais en raison de leur position, ils sont capables de réorganiser les réalités politiques et culturelles autour d’eux, comme des limaille de fer autour d’un aimant.