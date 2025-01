***

L’exorcisme de Keighley a commencé en 2002, lorsque sept mères en détresse sont apparues un matin au bureau de circonscription de Cryer sur Devonshire Street. Elles ne savaient pas vers qui se tourner. Leurs filles, ont-elles expliqué, se faisaient des amis avec des hommes plus âgés de la communauté pakistanaise de Keighley, qui représentent environ la moitié du quartier central de la ville. Les filles étaient ensuite emmenées à des fêtes, abreuvées de drogues et abusées sexuellement. Les mères ont remis à Cryer une liste des noms et adresses de 65 hommes qu’elles croyaient impliqués. Elles avaient fait des plaintes similaires à la police et aux services sociaux — mais avaient été ignorées. Elles étaient désespérées.

Après que Cryer a également été ignorée par la police, elle a pris la parole publiquement : au sujet des filles, certaines aussi jeunes que 11 ans, qui étaient abusées, et au sujet de l’ethnicité de leurs agresseurs. Moins publiquement, Cryer a essayé de rencontrer des leaders religieux de la communauté pakistanaise, après avoir appris que le News of the World avait offert aux mères des victimes 1 000 £ pour raconter leur histoire. Elle craignait les dommages qu’un paroxysme médiatique infligerait à la ville. « Nous pourrions avoir des émeutes raciales », a-t-elle averti plus tard. Mais lorsqu’elle s’est approchée des anciens d’une des mosquées de Keighley avec une liste plus petite de 35 présumés coupables, on lui a dit que cela ne les concernait pas. Des membres de son propre parti l’ont désavouée en tant que raciste. Après avoir reçu des menaces de mort, on lui a conseillé d’installer une alarme de panique chez elle.

Les émeutes raciales ne se sont pas produites, mais les tensions ont commencé à monter. L’année suivante, en novembre 2003, après que la police a enfin lancé une enquête, Delwar Hussein, un travailleur de jeunesse de 24 ans qui a préparé et eu des relations sexuelles avec une fille de 13 ans, est devenu le premier homme sur la liste de Cryer à être condamné. Cela aurait dû représenter un acte de fermeture sinistre pour la fille et sa famille. Au lieu de cela, l’affaire a été saisie par le Parti national britannique, qui l’a utilisée pour blâmer le conseil local travailliste.

En mai 2004, avec une élection locale imminente, le BNP était convaincu qu’il pouvait gagner. Trois semaines avant le jour du scrutin, Channel 4 a retiré un documentaire sur les gangs de grooming de la région après que des militants antifascistes et la police ont averti que cela pourrait jouer en faveur de l’extrême droite. « Beaucoup d’entre eux ont un talent pour les mots qui vous font sentir que vous êtes magnifique », a déclaré une fille de 14 ans dans le programme à propos de ses prédateurs. « Il m’a dit qu’il m’aimait et à quel point j’étais belle. Je pensais que je l’aimais. »

Cependant, le BNP a exploité la censure à leur avantage, affirmant que seuls eux pouvaient protéger les filles de Keighley. Nick Griffin, le leader du parti, a tenu un rassemblement au Reservoir Tavern de la ville, où il a décrit l’islam comme « une foi méchante et vicieuse » et s’est insurgé contre les musulmans qui transformaient la Grande-Bretagne en un « enfer multiracial ». Son discours a trouvé un écho, et le BNP a remporté le quartier de Keighley West.

Cependant, leur victoire était temporaire, et le BNP a été expulsé presque aussi rapidement qu’il était arrivé. Lors des élections générales de 2005, Nick Griffin a été battu à la quatrième place. L’année suivante, après qu’une élection partielle a eu lieu, Keighley West a été remporté par Angela Sinfield, une mère d’une des victimes de grooming qui avait rejoint le Parti travailliste l’année précédente. Comme elle l’a dit à l’époque : « Le BNP a utilisé [le scandale] à ses propres fins sans jamais rien faire de concret à ce sujet — et pour moi, c’est impardonnable. »