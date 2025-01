C’est le style de Welby qui a donné naissance à Save the Parish, un mouvement créé en 2018. Marcus Walker, recteur de St Bartholomew-the-Great à Londres et l’un des membres principaux de Save the Parish, soutient que tant l’argent que le personnel seraient disponibles pour les églises menacées s’il y avait eu une meilleure gestion. Il souligne que les actifs des Church Commissioners totalisent bien plus de 10 milliards de livres, et que plus de prêtres anglicans sont ordonnés en Angleterre qu’il y a deux décennies. Save the Parish soutient également que l’amalgamation des paroisses dans des diocèses tels que Truro, Leicester et Sheffield est ecclésiologique – à savoir motivée par un sentiment parmi les évêques évangéliques, en particulier, que la structure paroissiale est jetable. Pendant ce temps, l’argent est considéré comme gaspillé sur de nouveaux projets qui équivalent à réinventer la roue.

Contrairement à ses deux prédécesseurs les plus récents, Welby semblait apprécier le côté exécutif de son travail. Il sait que le réseautage est essentiel pour un opérateur efficace. Bien que l’Église d’Angleterre, l’Église épiscopale écossaise, l’Église d’Irlande et l’Église au Pays de Galles continuent de diminuer, il existe des preuves d’un ralentissement de ce déclin dans certains secteurs. Lorsque des doutes sur la direction à prendre surgissent, ils tendent à se concentrer sur le prix payé pour les prises de contrôle brillantes évangéliques/charismatiques de petites congrégations qui ont ainsi perdu leurs traditions et leur singularité.

La plupart des commentaires des médias concernant Justin Welby se sont naturellement concentrés sur les lacunes en matière de protection qui ont déclenché sa chute. Qu’en est-il du paysage plus large ? En termes globaux, ses 12 années en tant qu’archevêque de Cantorbéry ont impliqué une reprise de la vision évangélique de George Carey durant les années 90, mais exécutée avec beaucoup plus de flair organisationnel — accompagnée d’une adoption enthousiaste du style charismatique souvent associé à Holy Trinity, Brompton (HTB), et à ses églises satellites à travers le pays.

« Prenez l’achat d’un ancien restaurant chinois à Manchester », commente un prêtre de la ville. « Au moins 7 millions de livres ont été dépensés pour cette entreprise. Plusieurs membres du clergé et un animateur jeunesse ont été recrutés. Pourtant, c’était à seulement quelques minutes à pied de l’église paroissiale du 12ème siècle, où le titulaire aurait donné un bras et une jambe pour un investissement à cette échelle. » Cet exemple n’est pas considéré comme atypique. Une autre source m’a raconté une histoire troublante sur St George’s, Portsmouth, une église plus ou moins viable qui a été prise en charge par HTB lorsque des problèmes sont survenus avec les locaux du centre-ville que les planteurs d’église avaient initialement loués. « La congrégation a été informée qu’elle pourrait conserver son eucharistie paroissiale du dimanche matin pour la première année. Mais il a été clairement indiqué qu’après cela, des batteries de tambour et un grand écran remplaceraient l’autel. »

Les militants de Save the Parish estiment que les formes actuelles de réorganisation des églises sont très dommageables. Sa mission est d’inverser ce qu’elle décrit comme le processus accéléré de « fermetures d’églises, d’amalgamations de paroisses, de réductions de clergé, d’augmentations des parts paroissiales, d’expansion de la bureaucratie, d’initiatives centrales dénuées de sens et de mauvaise gouvernance générale qui étouffent la mission au niveau local ». D’autres clercs, bien que sympathiques à Save the Parish, remettent néanmoins en question la valeur des solutions binaires. Une de mes amies a récemment passé un an à aider un groupe de paroisses rurales en East Anglia. « Beaucoup des églises concernées sont sur leurs dernières jambes », m’a-t-elle dit. « Même s’il était possible de fournir plus de clergé — et ce serait une grande demande — il n’est pas clair quels types de stratégie pourraient simplement reconstruire le culte anglican traditionnel de zéro, sauf dans certains endroits. »

Une prêtre d’une grande expérience proche de la retraite fait plusieurs autres remarques pertinentes. L’une est que la plantation d’églises et des initiatives telles que « Messy Church » — un culte informel dans des conditions de style café — ont maintenu des personnes qui auraient autrement pu s’éloigner, et attiré d’autres qui n’auraient peut-être jamais assisté à un culte en premier lieu. Une autre est que les projets diocésains sont généralement des processus de bas en haut. L’intérêt des Church Commissioners est piqué par des propositions qui sonnent bien. Il n’est pas surprenant d’apprendre que les paroisses évangéliques ont dans l’ensemble été plus rapides à soumettre leurs demandes de financement. Un archidiacre qui a lui-même un passé de haute église a exprimé la question en termes salés : « Chaque fois que je constate que les anglo-catholiques obtiennent de l’argent, ils ont tendance à acheter un nouvel ensemble de vêtements liturgiques, mais les évangéliques emploient un animateur jeunesse. » Il a insisté sur le fait qu’en général, « les évangéliques ont été plus stratégiques, mieux organisés, plus capables d’exploiter la culture contemporaine — peut-être pour des raisons évidentes — de manière à avoir une empreinte plus importante parmi les populations étudiantes en particulier. »