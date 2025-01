Le roman se termine avec lui toujours en fuite, cette fois loin des funérailles de sa fille infantile : « Ses mains se lèvent d’elles-mêmes et il sent le vent sur ses oreilles même avant que ses talons ne frappent lourdement le pavé au début mais avec une accumulation sans effort d’une sorte de douce panique devenant plus légère, plus rapide et plus silencieuse, il court. Ah : il court. Court. » Même avec tout ce qu’il a fait, tout le désordre qu’il a créé, Updike sait qu’il y a quelque chose de magnifique chez son Rabbit.

Finalement, Rabbit courra à travers quatre romans (Rabbit Redux, Rabbit is Rich et Rabbit at Rest), couvrant non seulement une vie mais aussi la seconde moitié du 20e siècle. C’est un lieu commun de dire que les années cinquante ont inventé l’adolescent, mais en réalité, l’adolescent n’était qu’un sous-produit de la plus grande création de la décennie : l’individu en quête de réalisation de soi. Une époque de liberté personnelle, sculptée contre le fond d’écrans qui déclaraient comment une personne devait être : les médias de masse définissaient une réalité moyenne et enseignaient à ses consommateurs comment désirer les choses qui les marqueraient comme un individu comme tout le monde. La liberté à travers l’œil éternel de la caméra.

Le 21e siècle a été la destruction de ce seul et unique objectif. Le dilemme de Rabbit semble maintenant étranger en partie parce que les choses qui l’enfermaient sont maintenant presque exotiques et insaisissables pour les jeunes, mais aussi parce que le paysage médiatique qui le répugne et le définit n’existe plus de la même manière. Au minimum, sa femme décevante aurait fait défiler TikTok tout en regardant la télévision ; Rabbit aurait probablement écouté des podcasts.

En réalité, ils auraient probablement été à la fois créateurs et consommateurs de contenu. Les individus atomisés engendrés par l’ère des médias sont devenus, à leur tour, des créateurs de leurs propres médias atomisés dans lesquels ils créent des versions parfaitement consommables d’eux-mêmes qui, par coïncidence, reproduisent les tics et les intérêts de chaque autre individu dans cet écosystème. Actuellement, deux influenceurs sont engagés dans une bataille juridique pour savoir qui possède l’esthétique greige et minimaliste qu’ils ont tous deux fait leur marque de fabrique. L’une se considère comme l’originale et poursuit l’autre pour violation de droits d’auteur, affirmant qu’elle a été imitée jusqu’au niveau des angles de caméra spécifiques.

En surface, c’est une revendication absurde : comment quelqu’un peut-il « posséder » quelque chose d’aussi générique qu’une absence de couleur ? Plus étrange encore : les deux influenceurs dans cette affaire tirent leurs revenus de la vente des produits qu’ils présentent dans leurs publications Instagram et TikTok, ce qui signifie que leur existence entière repose sur le fait d’être imités. Une explication plus probable que le plagiat est que les deux influenceurs ont simplement suivi les signaux d’engagement du public et de l’algorithme jusqu’à ce qu’ils arrivent à deux versions d’eux-mêmes qui étaient presque indiscernables l’une de l’autre.

Mais le fait que l’affaire existe suggère même que les plus fades souhaitent croire au mythe de leur individualité. « Vous voulez avoir l’impression d’avoir une valeur unique que vous apportez dans ce monde », a commenté un autre influenceur non lié à l’affaire. Le résultat inévitable du système de rétroaction, cependant, est que « vous vous standardisez un peu ». Chaque individu est sa propre marque en ligne, et chaque marque est une variation d’une catégorie de produit plus large. Il existe autant de versions différentes de la « fille propre d’Instagram » qu’il y a de types de céréales.