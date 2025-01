Après cela, viendrait un grave défi à son règne : le « Convoi de la liberté » anti-mandat n’était pas largement populaire, une fois tout dit et fait. Les Canadiens sont, après tout, un peuple anti-révolutionnaire (« paix, ordre et bon gouvernement » est la devise nationale). La force du convoi, cependant, résidait dans le fait de jouer le même jeu élaboré de spectacle dans lequel Trudeau excellait et de renvoyer ensuite le gant à ses pieds. Malgré un soutien national chancelant pour leur cause au mieux, les dirigeants du convoi ont réussi à donner l’impression d’un soulèvement populaire en envahissant la capitale de manière si dramatique avec des camions et en invitant les partisans à les rejoindre, attirant l’attention du monde entier et concentrant l’attention sur la réponse hésitante de Trudeau. Quoi qu’il en soit, même certains de ceux qui n’étaient pas d’accord avec les actions et les tactiques du convoi n’étaient pas d’accord avec son invocation de la Loi sur les mesures d’urgence pour disperser le convoi, perçue comme brutale, sinon carrément tyrannique. Cette image touchante, qui avait été une pierre angulaire de sa célébrité initiale, et sa prétention à diriger le monde libéral avaient été considérablement diminuées.

Le convoi a été vaincu mais son impact durable a été de renverser la direction du Parti conservateur et de la remplacer par Pierre Poilievre, un homme diamétralement opposé à tout ce que représente Trudeau et qui a maintenant l’intention de revenir sur presque tout son héritage politique.

Le reste du règne de Trudeau à partir de ce moment-là a été un long processus d’effritement qui peut être décrit comme « une mort lente et politique par chaleur ». Au cours de ses trois dernières années, Trudeau a réussi à anéantir l’intégrité du système d’immigration du Canada, qui avait auparavant été un point de fierté et de consensus tout en présidant une crise du logement sans fin, et à laisser son parti et son pays en lambeaux, alors qu’il émerge de cette crise lamentablement mal préparé à relever le défi existentiel des tarifs de l’administration Trump. Mais peut-être le plus tragique de tout, il avait trahi la confiance autrefois placée en lui par la jeunesse canadienne dont la capacité même d’espérer un avenir meilleur a été gravement endommagée.

Au final, c’est son propre lieutenant Freeland qui a décidé de chasser le Roi Soleil de son trône, mettant fin au règne de l’illusion libérale et préparant le terrain pour l’ère post-Trudeau. On disait que Louis XIV dansait dans des chaussures dorées éclatantes alors qu’il s’emparait du pouvoir des nobles : le monarque du Canada, lui aussi, a réussi à distraire le monde avec des chaussures colorées. Si seulement nous, les citoyens du Canada, avions eu le courage de lui dire plus tôt et d’une voix plus forte, comme le Premier ministre australien l’a fait un jour : « Justin, nous ne sommes pas ici pour parler de tes chaussettes. »