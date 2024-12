Face à cela, deux des images les plus emblématiques de sa campagne présidentielle — Trump « travaillant » chez McDonalds, et Trump dans un camion à ordures — le montrent déployant le vocabulaire de la représentation-comme-métonymie : en elles, il se tient comme un représentant partiel pour des classes entières (ou, comme le monde médiéval l’aurait dit, des « états ») de l’électorat américain, en particulier dans des emplois moins bien rémunérés et subalternes.

Et bien qu’il y ait eu des discussions sur Joe Rogan et l’écosystème des podcasts, c’est l’une des façons les moins bien comprises dont la révolution numérique a aidé à gagner l’élection pour Trump. Cela, comme les lecteurs contemporains du grand théoricien des médias du 20e siècle Marshall McLuhan aiment à l’affirmer, « le numérique récupère le médiéval ». Selon la théorie de McLuhan, le passage à une nouvelle technologie récupérera souvent des formes ou des idées sociales plus anciennes que la technologie précédente semblait avoir rendues obsolètes. Les McLuhanistes contemporains soutiennent que le passage d’un environnement d’information basé sur l’imprimé à un environnement numérique a rouvert l’espace pour des normes et des pratiques culturelles qui étaient courantes au Moyen Âge, mais que les amateurs de « l’arc de l’histoire » en sont venus à considérer comme des reliques du passé.

Par exemple, les médias numériques produisent de manière fiable des concentrations de richesse et de pouvoir néo-féodales de plus en plus importantes, ce qui permet à son tour l’émergence d’une nouvelle classe de seigneurs et de princes. La même révolution a récupéré l’expérience médiévale des signes et symboles comme une langue vivante, sous la forme de mèmes. Et Trump n’est en aucun cas le seul leader politique à avoir compris le pouvoir du numérique pour récupérer la légitimité politique dans un registre qui ressemble beaucoup plus à celui que Schmitt décrit qu’à la « pensée économique-technique » qu’il a dénoncée.

Si Trump fait cela instinctivement, peut-être que le communicateur le plus habile dans ce registre est le leader du Salvador, Nayyib Bukele. Bukele (ou son équipe de médias sociaux) est très actif en ligne, connecté au discours des mèmes anglophones, et habile dans la cultivation de sa présence dans ce domaine. Sa timeline X mélange des retweets de blagues de grenouilles, des annonces d’État conventionnelles, et des visuels de montages de la Petite Âge Sombre des forces armées du Salvador avec des visuels intimes et picturaux tels que celui-ci, apparemment calculé pour transmettre un sentiment de roi parmi son peuple, éclairé comme par la grâce de Dieu.

Quant à Trump, ayant sécurisé son élection au moins en partie grâce à son instinct pour la représentation médiévale médiée par Internet, il préside maintenant un tribunal de facto que ses détracteurs dénoncent comme marqué par un caractère monarchique : choisissant des favoris, accueillant des pétitionnaires et des flatteurs, et jouant les courtisans les uns contre les autres. Henry VIII était apparemment tour à tour charmant, volatile, généreux et mercuriel, et toujours complètement confiant de son droit au pouvoir. Et quand j’essaie d’imaginer la vie dans sa cour, cela ressemble beaucoup plus à être autour de Donald Trump qu’à l’élégant, contrôlé et formellement impuissant William.

Et tout comme un monarque médiéval, Trump choisit son cercle intime parmi les véritables seigneurs et princes du royaume. Cela a toujours été une considération pragmatique pour un monarque : comment garder les plus puissants de votre nation suffisamment proches pour être de votre côté, mais pas si proches qu’ils essaient de vous déposer ? En conséquence, Trump a déjà nommé assez de milliardaires dans son cabinet pour former une équipe de football. En effet, si nous étions au 13e siècle plutôt qu’au 21e siècle, ces notables auraient probablement déjà reçu honneurs et titres. En l’état, les Américains ne fonctionnent pas vraiment comme ça ; mais peut-être que la célébrité par prénom, plus une proximité sérieuse avec le noyau nucléaire de l’empire, est l’équivalent du 21e siècle. (Elon était aussi à Notre-Dame.)