C’est toute une équipe. Et il va sans dire que Graham est l’un des plus grands auteurs comiques de notre époque. Si jamais vous vous retrouvez dans une conversation avec quelqu’un qui prétend que la culture de l’annulation n’existe pas, il pourrait être intéressant de demander comment il se fait que le créateur de sitcoms à succès tels que Father Ted et The IT Crowd n’a pas pu travailler dans l’industrie télévisuelle britannique depuis six ans simplement pour avoir exprimé ses opinions. Vous n’obtiendrez pas de réponse cohérente, mais ce sera divertissant de voir la tentative.

Pour ma part, je n’ai jamais été annulé. On pourrait même m’accuser de trouver un moyen de capitaliser sur mes perspectives hétérodoxes, étant donné qu’une grande partie de ma carrière a dépendu de mon expression ouverte de mes opinions et de ma satire de l’intolérance de ceux qui préféreraient que je me taise. Pourtant, n’est-il pas étrange qu’un engagement envers la liberté d’expression, l’autonomie individuelle et l’égalité des droits pour tous, indépendamment des caractéristiques immuables, soit considéré comme « hétérodoxe » ?

Plutôt que de faire face à une annulation, j’ai vécu ce que Helen Dale a décrit comme l’« effet silo ». Bien que la plupart de mes opinions politiques soient traditionnellement qualifiées de « de gauche », ma position sur la guerre culturelle a signifié que j’ai été catalogué comme étant de droite. Donc, bien que je n’aie d’allégeance à aucune idéologie, l’insistance à me classer dans un « camp » particulier signifie que mes perspectives d’emploi seront toujours limitées. La crèche numérique des médias sociaux, avec son insistance sur le tribalisme politique, la pensée binaire et les spirales de pureté, a contaminé le grand public. Pour de nombreux commentateurs, il s’agit désormais de « vous êtes soit avec nous, soit contre nous ».

La première fois que j’ai pris conscience d’une opportunité manquée en raison de facteurs idéologiques, c’était lorsqu’un membre senior du personnel du Soho Theatre à Londres m’a dit candidement que j’avais été retiré de la liste restreinte pour un nouveau programme d’écriture théâtrale parce que j’étais blanc et masculin. Des années plus tard, lorsque j’ai enseigné des cours de stand-up au Soho Theatre pour des comédiens en herbe, on m’a informé que mon contrat ne pouvait pas être renouvelé parce qu’un des membres du groupe se sentait « en danger » après avoir lu une blague que j’avais tweetée. Cet impact pour moi était négligeable — je ne comptais pas sur ce travail financièrement et je continuais uniquement par loyauté — mais cela m’inquiétait qu’un théâtre de premier plan ait un tel mépris pour l’importance de la liberté artistique.

Une carrière dans les arts créatifs ne devrait pas dépendre de l’adhésion à une ligne idéologique spécifique, mais de tels incidents sont désormais, malheureusement, la norme. La pensée de groupe qui prédomine actuellement dans le théâtre, le cinéma, la télévision, la comédie, l’édition et toutes les autres branches des arts a catalysé une certaine résistance prometteuse. La chorégraphe Rosie Kay et la productrice artistique Denise Fahmy ont établi « Freedom in the Arts », un projet spécifiquement destiné à s’attaquer à ces conditions restrictives. L’une de leurs déclarations de mission est « de protéger la liberté d’expression et de s’assurer que les arts sont l’endroit où des idées difficiles peuvent être abordées, explorées et discutées ». Ce qui devrait être un préalable est désormais un idéal que nous devons lutter pour récupérer.

« Ce qui devrait être un préalable est désormais un idéal que nous devons lutter pour récupérer. »

Dans le climat actuel, on s’attend à ce que les artistes soient des activistes, pour s’assurer que leur travail promeut le message approuvé. En d’autres termes, la conformité est exigée de ceux dont la vocation devrait les rendre les plus libres penseurs. Lorsque l’art est censé être didactique et propagandiste, très peu de choses intéressantes seront produites. Plutôt que d’adapter leur production aux caprices de moralistes pointilleux, les artistes devraient aspirer au précepte de William Blake : « Créez un système, ou soyez asservi par un autre homme ».