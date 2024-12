Je me demande si les généraux gouvernants du Parti travailliste, Morgan McSweeney et Pat McFadden, ont regardé beaucoup de télé de Noël cette année. Ils auraient peut-être reconnu la forte relation masculine au cœur de Gone Fishing la veille de Noël. Ou versé une larme en regardant l’esprit communautaire qui imprègne Gavin & Stacey : The Finale. Mais je ne suis pas sûr qu’ils aient saisi celle qui contient la leçon la plus importante sur la vie moderne et le gouvernement aujourd’hui. Non, pas Die Hard : Tiddler.

Dans cette adaptation du livre pour enfants de Julia Donaldson, un petit poisson imaginatif est sauvé par les « grandes histoires » qu’il invente pour éviter les ennuis. « J’étais perdu, j’avais peur, mais une histoire m’a ramené chez moi », déclare-t-il. Donaldson décrit son histoire comme une célébration de l’imagination enfantine, encourageant les enfants à se perdre dans leurs rêves. Pourtant, il me semble qu’il se passe quelque chose de plus profond. Donaldson a écrit une sorte de fable moderne. À travers l’Occident, nous sommes plus qu’un peu perdus. Les histoires que nous racontions autrefois ne sont plus crues, et celles dont nous avons besoin pour en raconter de nouvelles ont perdu leur pouvoir d’imagination.

Le concept central de beaucoup d’analyses politiques aujourd’hui est qu’il existe quelque chose appelé « populisme » qui raconte de grandes histoires aux électeurs crédules afin de gagner le pouvoir. Opposés aux populistes, dans ce récit, se trouvent les « centristes » qui traitent des faits et des chiffres. Nous pourrions appeler cela le récit d’Alastair Campbell sur la politique moderne. L’ironie de ce point de vue, cependant, est qu’il est devenu exactement ce qu’il pense opposer : une fantaisie réconfortante mais finalement creuse.