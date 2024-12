D’une manière ou d’une autre, nous avons fini par parler de trauma intergénérationnel, et c’est ici que nous avons eu notre seul désaccord significatif. Luigi a sous-entendu qu’il croyait que le trauma pouvait être directement hérité et accumulé dans les familles, tout comme la richesse générationnelle. Il a affirmé avoir basé cette opinion en partie sur ses propres expériences personnelles. Cela me semblait décrire une mauvaise interprétation pseudoscientifique de l’épigénétique, popularisée par des universitaires activistes et des livres comme The Body Keeps the Score.

L’idée que le trauma se transmet de manière épigénétique n’est pas seulement non scientifique, mais aussi non agentique. Si vous croyez que votre trauma est ancré dans votre ADN, vous êtes enclin à l’accepter passivement plutôt qu’à essayer activement de le surmonter. Et donc, dans un effort pour augmenter l’agence de Luigi, j’ai souligné, aussi poliment que possible, pourquoi il avait tort.

Après notre conversation, j’ai envoyé à Luigi un article qui déconstruisait le trauma épigénétique. Il m’a remercié pour l’article, et m’a également dit qu’il m’avait acheté un abonnement de six mois à une application de lecture qu’il croyait utile pour faciliter mon travail.

J’ai le syndrome d’Asperger, donc je suis un mauvais juge des signaux sociaux. De plus, j’ai aimé chaque abonné avec qui j’ai eu un appel vidéo, dont j’en ai eu beaucoup, donc je ne suis probablement pas très exigeant à cet égard. Mais pour moi, Luigi semblait être un gars particulièrement sympathique.

Ce n’était pas seulement qu’il m’avait acheté un abonnement à une application qu’il pensait pouvoir m’aider. C’était aussi qu’il exprimait fréquemment des préoccupations concernant l’humanité en général. Il voyait la plupart des gens comme des PNJ qui avaient besoin d’être éveillés, mais il ne se comportait jamais de manière arrogante, se considérant lui-même comme également zombifié. Sa vision de la société était quelque peu pessimiste, mais tempérée par un sens de l’humour et un accent sur les solutions plutôt que sur de simples plaintes. Et bien qu’il semblait avoir certaines opinions non scientifiques, il était toujours ouvert à d’autres points de vue et prêt à être corrigé.

Nous avons interagi sur les réseaux sociaux plusieurs fois par la suite, et chaque fois, il semblait aussi poli et réfléchi qu’il l’avait été lors de notre conversation. À la fin de l’été, je me suis largement retiré des réseaux sociaux pour me concentrer sur mon livre, donc je n’ai pas remarqué que Luigi avait disparu.

Et puis, quelques mois plus tard, Brian Thompson a été abattu.

Beaucoup de gens ont célébré le meurtre, se moquant de la victime et glorifiant le tueur. Certains étaient frustrés par les coûts de l’assurance santé ou outrés qu’un être cher ait été privé de remboursements médicaux. Pour cela, ils ont blâmé Thompson, PDG de la plus grande compagnie d’assurance santé d’Amérique.

Mais alors que des milliers réagissaient sur les réseaux sociaux avec des émojis rieurs au meurtre de Thompson, j’étais écœuré. Le vigilantisme est toujours mauvais. Si vous célébrez quelqu’un qui abat une personne sans défense dans la rue, alors vous plaidez pour un monde où cela est acceptable pour quiconque. Vous plaidez pour un monde où un étranger peut décider que vous êtes aussi une mauvaise personne, et vous abattre dans la rue. Dans un tel monde, je vous promets que votre assurance santé coûterait beaucoup plus cher.

Lorsque Luigi a été révélé comme le suspect, j’étais perplexe. Mon esprit est revenu à notre conversation, cherchant des indices qu’il aurait pu faire cela. Le seul détail saillant était probablement lorsque Luigi a brièvement mentionné que les soins de santé aux États-Unis étaient coûteux et que nous, Britanniques, avions de la chance d’avoir le National Health Service. Mais cette déclaration seule ne donnait aucune indication que Luigi aurait pu être capable de meurtre.

Lorsque le choc s’est estompé et que mes esprits sont revenus, j’ai cessé d’être aussi surpris. Je sais depuis longtemps que les personnes capables d’une grande bonté tendent également à être capables d’une grande cruauté, car les deux extrêmes sont souvent animés par la même impulsivité folle. C’est pourquoi beaucoup de ceux qui célèbrent le meurtre sont ceux qui s’identifient comme des « gauchistes » « compatissants ». Et c’est pourquoi la plupart des plus grands maux de l’histoire ont été commis par des personnes qui pensaient faire le bien.

Bien plus déroutante que la cruauté, cependant, était la stupidité. Luigi semblait intelligent, beaucoup trop intelligent pour faire quelque chose d’aussi stupide. Les gens intelligents pourraient être mieux à même de rationaliser des actions et des croyances stupides, mais la prétendue rationalisation de Luigi, donnée dans un court « minifesto », n’était nulle part près du niveau intellectuel que j’aurais attendu de lui.

Comme le montre le blogueur de données Cremieux Recueil, le minifesto se trompe sur beaucoup de choses. Il affirme que « les États-Unis ont le système de santé le plus cher au monde, mais nous sommes classés environ #42 en espérance de vie », ignorant le fait que l’espérance de vie en Amérique a peu à voir avec l’assurance santé et beaucoup plus à voir avec le fait que les Américains sont de manière disproportionnée obèses, violents et dépendants aux drogues. De plus, il fait des erreurs factuelles basiques, comme confondre la capitalisation boursière avec le chiffre d’affaires. L’auteur admet même qu’il ne sait pas de quoi il parle : « Je ne prétends pas être la personne la plus qualifiée pour exposer l’argument complet. »

Non seulement la justification du ciblage de Brian Thompson était stupide, mais le ciblage lui-même était stupide. Bien qu’il soit vrai qu’UnitedHealthcare a le taux de refus le plus élevé pour les demandes médicales, le PDG ne fixe pas le taux d’approbation — cela est fait par les actuaires, qui eux-mêmes sont contraints par diverses considérations, comme la nécessité de maintenir les coûts bas, y compris pour les assurés. Mais même si Thompson avait eu carte blanche pour fixer les taux d’approbation de son entreprise, cela n’aurait pas fait une grande différence.

Les compagnies d’assurance santé ne s’enrichissent pas en refusant des paiements. Comme le souligne le blogueur économique Noah Smith , le bénéfice net d’UnitedHealthcare est d’environ la moitié de la moyenne des entreprises du S&P 500. Selon l’économiste de Harvard David Cutler, qui a beaucoup écrit sur le système de santé américain, les coûts de santé sont si élevés en raison des inefficacités administratives. Les compagnies d’assurance sont devenues si bureaucratiquement gonflées qu’elles administrent un système de santé extrêmement non standardisé. Ce gonflement représente désormais un tiers de l’écart entre les coûts de santé américains et ceux d’autres pays à revenu élevé.

Brian Thompson était un gars normal et imparfait essayant de maintenir les coûts bas tant pour son entreprise que pour ses assurés, tout en respectant son devoir envers les actionnaires dont l’investissement dépendait de son entreprise. Il était un petit rouage dans un vaste et injuste système qui n’est contrôlé par aucune personne unique mais par les actions cumulées de millions de personnes agissant dans leurs propres intérêts immédiats. Ted Kaczynski a appelé de tels problèmes décentralisés des « systèmes auto-propagants », reconnaissant qu’ils n’étaient pas le résultat d’une coordination humaine, mais plutôt d’un manque de celle-ci. Si les bombes et le manifeste de plusieurs pages de Kaczynski n’ont pas pu détruire un tel système, alors Luigi, avec son prétendu pistolet imprimé en 3D et son minifesto bâclé, ne le pourra certainement pas.

Les gens attribuent l’agence stratégiquement, attribuant des éloges aux alliés et des reproches aux ennemis. Les partisans de Luigi attribuent une agence totale à Thompson afin de pouvoir le désigner comme bouc émissaire pour un problème sociétal sur lequel il avait peu de contrôle. Pendant ce temps, ils nient toute agence à Luigi, affirmant qu’il a été poussé par un système corrompu ou par de simples douleurs dorsales.

Mais, bien qu’ils aient tort à propos de Thompson, ils ont peut-être raison à propos de Luigi. S’il était dans une douleur extrême, ou sous l’emprise d’une maladie mentale, cela expliquerait pourquoi un homme qui était constamment réfléchi dans ses interactions avec moi a pu commettre un acte monumentale de manque de réflexion, rationalisé par une note tout aussi irréfléchie.

D’un autre côté, si Luigi était mentalement ou physiquement mal en point, il est peu probable qu’il ait pu réaliser un assassinat méticuleux et ensuite échapper aux autorités pendant presque une semaine tout en voyageant à travers l’une des régions les plus surveillées de la terre.

Lors de mes interactions limitées avec Luigi, je n’ai jamais eu l’impression qu’il avait des problèmes de colonne vertébrale ou mentaux. Mais j’ai eu le sentiment qu’il se sentait aliéné. Il déplorait souvent le manque de connexion sociale dans le monde moderne, et à quelques reprises, il a lamenté que les personnes autour de lui étaient « sur une longueur d’onde différente » de la sienne.

Le 10 juin, j’ai reçu ma dernière communication de Luigi. C’était une demande apparemment innocente ; il voulait que je l’aide à organiser son fil d’actualité sur les réseaux sociaux. Je lui avais déjà donné des conseils sur la façon de faire cela, donc la question m’a semblé étrange. Plutôt que d’accepter un appel, je l’ai dirigé vers un article pertinent que j’avais écrit et j’ai proposé de répondre à toutes les questions qu’il avait à ce sujet. Je n’ai plus jamais eu de nouvelles de lui.

Avec le recul, je me demande si sa demande était un cri de détresse maladroit, comme un journaliste du New York Times m’a dit que c’était sa dernière communication en ligne connue. Il est difficile de ne pas se demander si, si j’avais répondu à son appel, les choses auraient pu se passer différemment.

Je ne sais pas si Luigi a jamais trouvé l’agence qu’il cherchait en venant vers moi. S’il ne l’a pas fait, j’espère qu’il obtient l’aide dont il a besoin. Mais s’il a trouvé son agence, eh bien, le prix de l’agence est la culpabilité.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur The Prism le 22 décembre 2024.