L’histoire revient hanter François, dont les ennemis — encouragés par son emprise de plus en plus lâche sur le gouvernement du Saint-Siège — circulent des documents extrêmement compromettants. Ceux-ci suggèrent que le Pape est encore plus impliqué dans le scandale que ce qui avait été précédemment suspecté. Et il y a d’autres cas : en tant qu’archevêque de Buenos Aires, François a tenté sans succès de garder le pédophile père Julio Grassi hors de prison, commandant un rapport qui qualifiait ses victimes de menteurs.

Les sombres secrets de ce pontificat pèseront lourdement sur l’esprit des cardinaux lors de leurs discussions pré-conclave avant qu’ils ne votent dans la chapelle Sixtine. Ils parleront en code : personne ne veut prendre le risque de dénigrer ouvertement la réputation d’un Suprême Pontife récemment décédé (ou retraité). Mais les cardinaux seront contraints de parler des divisions de plus en plus toxiques entre les catholiques libéraux et conservateurs, qui remontent au Concile Vatican II mais ont été considérablement aggravées sous ce pontificat. Et ils auront du mal à tracer une ligne entre les politiques de François et sa personnalité, puisqu’il prend un plaisir visible à utiliser ses pouvoirs pour surprendre l’Église universelle.

***

Lorsque François a pris ses fonctions, la plupart des cardinaux partageaient l’enthousiasme populaire pour son style informel : sa préférence pour être connu simplement comme « Évêque de Rome » et son abandon de certains des ornements plus comiques de son bureau, comme les chaussures rouges. Mais ils ont rapidement découvert que ce Pape « informel », contrairement à ses prédécesseurs, aimait gouverner par décret exécutif.

François a émis un torrent de décisions papales connues sous le nom de motu proprios (littéralement, « de son propre chef ») — plus de 60 jusqu’à présent, six fois plus fréquemment que Jean-Paul II. Elles ont apporté des changements massifs à la liturgie, aux finances, au gouvernement et au droit canon. Elles arrivent souvent sans avertissement et peuvent être brutales : le Pape a utilisé ce mécanisme pour prendre le contrôle de l’Ordre de Malte, par exemple, et pour déroger aux privilèges de l’organisation secrète mais ultra-loyale Opus Dei.

Deux décisions surtout ont traumatisé les catholiques conservateurs pour lesquels François nourrit une aversion pathologique, ne manquant que rarement une occasion de souligner leur « rigidité » ou de se moquer de leurs vêtements traditionnels, décorés de ce qu’il appelle « la dentelle de grand-mère ».

La première est sa décision, émise par motu proprio, de réprimer la célébration de la messe latine d’avant 1970 que Benoît avait soigneusement réintégrée dans le culte de l’Église. En 2021, dans une décision qu’il savait causer une terrible douleur à son prédécesseur retraité, François a effectivement interdit sa célébration dans les paroisses ordinaires.

Seule une infime proportion des 1,3 milliard de catholiques dans le monde assiste aux messes du Vieux Rite, alors pourquoi l’interdiction est-elle devenue une si grande affaire ? C’est en partie un reflet de la rigueur cromwellienne avec laquelle elle a été appliquée par le nouveau responsable de la liturgie de François, le cardinal Arthur Roche, le clerc anglais le plus puissant à Rome. Originaire de Batley, avec les manières d’un maire de Yorkshire imbu de lui-même, Roche a évolué en cette bête romaine familière : un libéral autoritaire avec un flair pour le plus juteux Satimbocca alla Romana et le tiramisu le plus léger. Cette année, il a contraint son ancien rival, le cardinal Vincent Nichols de Westminster, à interdire les cérémonies de la Semaine Sainte du Vieux Rite dans son diocèse.

Le pair conservateur britannique Lord Moylan, un catholique traditionaliste, a exprimé sa fureur dans un post sur X : « J’ai entendu une merveilleuse messe de la Semaine Sainte tridentine ce soir. Je ne vous dirai pas où c’était au cas où Arthur envoie ses hommes de main. Je dirai juste que le catholicisme anglais a une tradition séculaire de messes clandestines. Tout ce qui a changé, c’est qui nous persécute. »

De nombreux évêques ne sont pas friands des cérémonies latines minutieusement chorégraphiées, mais ce qu’ils détestent encore plus, c’est d’avoir les bras tordus par un pape qui, tout en disant au monde qu’il donne du pouvoir aux évêques en encourageant la « synodalité », quoi que cela signifie, sape leur autorité pastorale sur leurs paroisses.

Mais même cette controverse pâlit en comparaison de l’explosion de colère de la moitié des évêques du monde lorsque, juste avant Noël, sans avertissement ni consultation, le Pape a signé Fiducia Supplicans, un document permettant aux prêtres de bénir les couples homosexuels. Cette fois, son instrument choisi était une déclaration du bureau de la doctrine de l’Église, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi (DDF), selon laquelle les couples de même sexe ou les personnes dans d’autres situations « irrégulières » pouvaient recevoir des bénédictions « non liturgiques » de la part des prêtres. C’était incroyable car, aussi récemment qu’en 2021, le même bureau avait condamné la notion de couples de même sexe. De plus, personne n’avait jamais entendu parler d’une bénédiction non liturgique. Cela n’existait pas dans le droit canon. Qui a eu cette idée ?

Avançons le nouveau Préfet du DDF, le cardinal Victor “Tucho” Fernandez, le plus excentrique des protégés argentins du Pape. Il est difficile d’exagérer l’étrangeté de nommer Fernandez à la tête du DDF. Il était surtout connu pour avoir écrit un livre sur la théologie du baiser — jusqu’à ce qu’il soit découvert qu’il avait également écrit un sur la théologie des orgasmes, contenant des passages si troublants que Tucho lui-même a eu des doutes et a apparemment essayé de cacher tous les exemplaires existants.

Comment ce léger embarrassant a-t-il pu occuper un bureau précédemment occupé par Benoît XVI, qui, en tant que Joseph Ratzinger, était sans doute le plus grand théologien catholique du XXe siècle ? Une théorie est que Fernandez n’était pas le premier choix de François, mais le nom de son candidat préféré, l’évêque progressiste allemand Heiner Wilmer, a été divulgué et donc il a choisi quelqu’un d’autre. Dès qu’il a pris ses fonctions, Tucho a écrit Fiducia Supplicans et l’a glissé sur le bureau de François sans le montrer à d’autres cardinaux supérieurs.

Les conséquences ont été spectaculaires. Il y avait déjà un fossé grandissant entre les évêques catholiques, dirigés par des progressistes allemands et américains, qui pensaient qu’il était acceptable de bénir des couples homosexuels et ceux qui pensaient que cela se moquait des enseignements du Christ. Après Fiducia, ce fossé semble irréparable.

Le 11 janvier, les évêques de l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Centre ont annoncé conjointement qu’ils « ne considèrent pas qu’il soit approprié pour l’Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe ». François, imprévisible comme toujours, a ensuite déclaré que c’était bien parce qu’ils étaient Africains, se mettant ainsi Tucho dans une position délicate, s’exposant à des accusations de racisme et offensant le lobby LGBT. Les militants des droits des homosexuels étaient déjà mortifiés par la « clarification » paniquée du Vatican du 4 janvier, affirmant que les bénédictions des couples de même sexe ne devraient durer qu’un maximum de 15 secondes et n’étaient « pas un soutien aux vies qu’ils mènent ».

Entre-temps, l’Église grecque catholique ukrainienne, blessée par les avances papales à Poutine, a déclaré que Fiducia ne s’appliquait pas non plus à elle. Il en va de même pour l’Église polonaise. Plus récemment, l’Église copte orthodoxe a pris la décision drastique de suspendre le dialogue théologique avec Rome.

« Hagan lio ! » — « faites du désordre ! » — était le message du nouveau pape aux jeunes catholiques en 2013. Que voulait-il dire ? Tous ses mots sont imbibés d’ambiguïté ; peut-être cela s’explique-t-il par sa déclaration selon laquelle l’Église « fait toujours ce qu’elle peut de bien, même si, dans le processus, ses chaussures se salissent dans la boue de la rue ». Mais Fiducia Supplicans sent le désordre accidentel, pas le risque calculé. C’est quelque chose que l’on gratte de sa chaussure parce qu’on ne regardait pas où l’on allait. Le Pape avait-il perdu la raison ?

***

« C’est l’un des hommes les plus compliqués que j’aie jamais rencontrés », déclare une source vaticane qui observe le Pape de près depuis une décennie. « Il peut être terriblement amusant et aussi incroyablement vengeur. Si vous le contrariez, il vous frappera quand vous êtes à votre plus bas. »

« Mais ne vous faites pas l’idée qu’il est un maître stratège. C’est un tacticien maladroit qui passe son temps à allumer et éteindre des feux. Sa priorité numéro un, qui prime sur tout le reste, est qu’il doit être impénétrable. Il ne veut pas que quiconque sache ce qu’il prévoit de faire — et, si vous le découvrez, il fera le contraire, même si cela perturbe ses plans. »

Ma source n’appartient à aucune faction cléricale et ses évaluations des gens tendent à être remarquablement douces. Il a été intéressant de voir comment, au cours de nos rencontres à Rome au cours des cinq dernières années, son opinion sur François s’est durcie au point où il le décrit sans hésitation comme un homme désagréable.

Si François annule un plan anticipé par les médias, cela aide à expliquer le désastre de Fiducia Supplicans : l’évêque Wilmer est probablement plus hétérodoxe que le cardinal Fernandez sur le sujet de l’homosexualité, mais il n’aurait jamais mis son nom sur « les gribouillages amateurs de Tucho », comme le décrit un critique le document.

Mais notez à quelle vitesse le Pape a rétrogradé. Un livre publié récemment par le catholique conservateur français Jean-Pierre Moreau dépeint Jorge Bergoglio comme un iconoclaste libéral inspiré par une théologie de la libération quasi-marxiste. Je pense que c’est faux, et il est ce qu’il a toujours été : un péroniste. Comme Juan Perón, le président populiste de l’Argentine pendant son enfance, il s’intéresse plus au pouvoir qu’aux idées. Ma source vaticane parle du « charme puissant de François, sa façon de vous faire penser que vous êtes la seule personne qui compte ». On disait la même chose de Perón, un opportuniste consommé qui, à l’apogée de ses pouvoirs, a remporté un soutien simultané des néo-nazis et des marxistes, mais qui prenait aussi plaisir à frapper de manière inattendue ses alliés et ses adversaires.

« Il peut être terriblement amusant et aussi incroyablement vengeur. Si vous le contrariez, il vous frappera quand vous êtes à votre plus bas. »

Idéologiquement, le péronisme est très varié, mais il a toujours été engagé en faveur du bien-être social et également passionnément anti-américain — deux courants durables dans la pensée de François. Pendant le pontificat de Jean-Paul II, Bergoglio a souligné son orthodoxie théologique, suscitant la haine de certains de ses confrères jésuites. Mais il a toujours détesté les cérémonies méticuleuses — il existe des images de lui lançant pratiquement le Saint-Sacrement dans une foule à Buenos Aires — et quand on le voit bâiller lors des cérémonies à Saint-Pierre, on ne peut s’empêcher de se demander s’il trouve la messe ennuyeuse. Il ne la célèbre plus en public, et l’excuse selon laquelle il est toujours trop malade pour le faire ne tient pas : Jean-Paul II célébrait la messe même lorsqu’il était handicapé par la maladie de Parkinson et à peine capable de parler.

Le soir où François a été élu, le site traditionaliste Rorate Caeli a publié un cri de détresse de Marcelo Gonzalez, un journaliste à Buenos Aires. Il était intitulé : « L’Horreur ! » et décrivait la figure effacée qui venait de monter sur le balcon de Saint-Pierre comme « le pire de tous les candidats inimaginables ». Bergoglio était un « ennemi juré de la messe traditionnelle » qui avait « persécuté chaque prêtre qui faisait un effort pour porter une soutane ».

Comme la plupart des observateurs, je pensais que l’article était exagéré, et comme la plupart des observateurs, j’avais tort. Gonzalez avait raison au sujet de la messe latine — et aussi au sujet des soutanes. De nos jours, les prêtres ambitieux à Rome savent que le froissement de la soutane pourrait les conduire à une curie misérable, alors maintenant ils se faufilent à travers les piazzas en costumes ecclésiastiques ternes.

Mais François est-il vraiment un libéral ? Le fait qu’il déteste les conservateurs ne signifie pas qu’il soutienne l’ordination des femmes — il ne le fait pas — et il ne faut pas trop interpréter l’occasionnelle photo avec un catholique LGBT : des commérages dans la Curie suggèrent que, lorsque le Saint-Père baisse sa garde et glisse dans un argot scatologique de Buenos Aires, il n’est pas particulièrement élogieux à propos des « gays ». Ni d’autres minorités.

Il est difficile d’expliquer la présence de clergé gay dans son entourage, tant en Argentine qu’à Rome, étant donné que personne n’a jamais suggéré que Jorge Bergoglio, l’ancien videur de boîte de nuit qui avait une petite amie avant d’entrer au séminaire, soit homosexuel. Mais il sait quels placards contiennent des squelettes. Un prêtre à Rome m’a dit : « Quand Bergoglio visitait Rome dans le passé, il se mêlait aux autres visiteurs dans la Casa del Clero, absorbant les commérages, dont beaucoup concernaient le clergé gay. Et il ne l’oublierait pas. » (La Casa est l’endroit où François est retourné pour régler sa note après son élection et s’est assuré qu’il y avait des caméras pour enregistrer son humilité.)

Bien sûr, le futur pape n’était pas seul à recueillir des informations de cette manière. La politique latino-américaine, tant ecclésiastique que séculière, a toujours été alimentée par l’échange de secrets — et nulle part plus qu’en Argentine, où deux tiers des citoyens ont des ancêtres italiens et où le marchandage politique a une saveur résolument italienne.

Peut-être était-il naïf de la part des cardinaux en 2013 d’attendre que l’ancien cardinal Bergoglio nettoie la corruption qui avait conduit Benoît XVI à un état de désespoir impuissant dans lequel il a démissionné. Mais c’était la principale raison pour laquelle ils l’ont élu. Il a promis de lutter contre les nuisibles, et c’était une promesse qu’il n’a pas tenue.

Peut-être que le cardinal aurait dû jeter un œil plus attentif à deux cardinaux à la retraite qui agissaient comme ses directeurs de campagne non officiels. L’Américain Theodore McCarrick et le Belge Godfried Danneels étaient tous deux dans le déshonneur, ayant été pris en train de mentir pour échapper à des scandales sexuels. Les agressions de McCarrick sur des séminaristes étaient un secret de polichinelle dans l’Église américaine depuis des décennies, tandis que Danneels avait déjà été pris en train d’essayer de cacher des abus incestueux sur des enfants par l’un de ses évêques. François a immédiatement réhabilité tous les deux. McCarrick a repris son rôle d’émissaire et de collecteur de fonds du Pape (bien que François ait finalement dû le démettre de ses fonctions lorsqu’il a été accusé d’abus sur des enfants). Danneels, incroyablement, a reçu une invitation papale à un synode sur la famille.

Entre-temps, les réformes financières de François ont commencé de manière prometteuse. Il a créé le nouveau poste de Préfet pour l’Économie pour le défunt cardinal George Pell, un conservateur australien pragmatique. Pell a découvert d’énormes opérations de blanchiment d’argent impliquant des hauts fonctionnaires de la curie — après quoi il a été commodément contraint de démissionner pour faire face à des accusations fabriquées d’abus sur des enfants à Melbourne.

Lors de la longue bataille de Pell pour laver son nom, qui s’est finalement soldée par un succès, François a inexplicablement donné carte blanche à l’archevêque Angelo Becciu, déjà soupçonné d’avoir la main dans de nombreuses caisses. Becciu a saisi l’occasion de renvoyer Libero Milone, l’auditeur indépendant nommé par Pell, menaçant de l’enfermer dans une cellule de prison vaticane pour le crime d’« espionnage » (c’est-à-dire, faire son travail).

Finalement, Becciu lui-même a été renvoyé après la découverte de milliards de dollars investis dans des placements douteux — à ce moment-là, très étrangement, François l’a fait cardinal. Et il en reste un aujourd’hui, malgré la perte de la plupart de ses privilèges de cardinal en 2020 après avoir été accusé avec neuf autres de détournement de fonds. Il a été reconnu coupable et fait face à cinq ans et demi de prison — mais personne ne pense qu’il les purgera : il en sait trop.

Cependant, tout le monde ayant accès à des informations compromettantes n’a pas été promu. L’évêque Nunzio Galantino était président de l’APSA lorsque Zanchetta s’y cachait dans le non-poste d’« assessore ». Il s’attendait à être fait cardinal à sa retraite. Ce ne fut pas le cas et il est apparemment furieux.

Ce mois-ci, on m’a envoyé un dossier de 500 pages sur Zanchetta. Beaucoup des détails écœurants des allégations d’exploitation sexuelle de séminaristes n’ont jamais été rapportés. On m’a également envoyé une photocopie d’un document prétendant montrer que des responsables diocésains d’Orán accusaient Zanchetta d’avoir caché la vente de propriétés qui ont financé la construction de son séminaire. Il affiche les signatures et les tampons des responsables. Apparemment, Zanchetta a affirmé que le pape François lui-même lui avait conseillé de dissimuler les transactions. Un blog catholique de premier plan a rapporté cette affirmation en 2022 ; les médias traditionnels ne l’ont pas fait. J’ai montré la photocopie à un ancien haut responsable du Vatican, qui a répondu via WhatsApp : « J’avais entendu parler de cette affaire comme d’une rumeur, mais maintenant je la vois en noir et blanc ! »

***

Quelles que soient les horreurs des scandales associés à ce pontificat, il est peu probable qu’ils influencent le prochain conclave autant que le document signé par François le 18 décembre dernier. Fiducia Supplicans a changé la dynamique du collège électoral — non seulement parce qu’il a contraint les évêques catholiques à aborder le sujet radioactif de l’homosexualité qui a déchiré les Églises protestantes, mais aussi parce qu’il résumait l’incompétence catastrophique de ce pontificat.

Au moins trois quarts des futurs cardinaux électeurs auront été nommés par François. Vous pourriez donc penser que le conclave, tout en reconnaissant Fiducia comme une erreur, cherchera un pape qui soutienne l’approche relativement non dogmatique de François sur les questions de sexualité humaine. Et c’est peut-être le cas — s’il avait créé suffisamment de cardinaux libéraux. Mais ce n’est pas le cas.

Dans les premières années de son règne, François a adopté une approche tribale, notamment aux États-Unis. C’était comme s’il jouait à un jeu de société péroniste, déplaçant des chapeaux rouges vers des sièges improbables occupés par des loyalistes bergogliens. Newark, New Jersey, a acquis son premier cardinal : Joseph Tobin, qui avait été proche de Ted McCarrick. Los Angeles a été punie pour avoir un archevêque orthodoxe, José Gomez, qui a vraiment eu le nez dans le guidon : au lieu de devenir le premier cardinal hispanique, il a dû regarder l’honneur aller à son suffragant ultra-libéral Robert McElroy de San Diego, accusé d’ignorer les avertissements concernant les habitudes prédateurs de Ted McCarrick. Chicago a obtenu un chapeau rouge, comme il est d’usage, mais il est tombé sur la tête de l’agressif Blase Cupich, qui, il va sans dire, est un nommé de François.

Ailleurs dans le monde, François a adopté une politique de nomination de cardinaux issus des « périphéries » : les 1 450 catholiques de Mongolie en ont un ; les cinq millions de catholiques d’Australie n’en ont pas. Tonga en a un, l’Irlande n’en a pas. Mais, ce faisant, il a dû abandonner son jeu de soutien aux libéraux et de provocation de ses critiques conservateurs. Ces étiquettes factionnelles ne signifient pas grand-chose dans le monde en développement. Lors des deux derniers consistoires, il a créé 33 cardinaux, dont seulement une poignée détient des opinions radicales de style occidental sur la sexualité. Pour citer un analyste du Vatican : « François a gaspillé sa chance de bien préparer le terrain pour le prochain conclave. » Et maintenant, le collège est complet ; même s’il vit pour convoquer un autre consistoire, il n’aura pas beaucoup de places à jouer.

Les nouveaux cardinaux cochent diverses cases bergogliennes. Ils se réjouissent des attaques du Pape contre le capitalisme de marché libre et de ses avertissements mélodramatiques sur le changement climatique. Aucun d’eux n’est un traditionaliste de droite et jusqu’à récemment, personne ne prêtait beaucoup attention à leurs opinions féroces sur la « sodomie ».

Maintenant, ces opinions comptent vraiment. Pour citer le même analyste, « lorsque Fiducia Supplicans a été publié, les cardinaux africains ont abandonné leur vénération pour François du jour au lendemain. La grande majorité ne votera pour personne qui a soutenu Fiducia. » Il y a actuellement 17 cardinaux africains électeurs ; presque tous sont dans le bloc anti-gay. À ceux-ci, nous pouvons ajouter au moins 10 cardinaux d’Asie, d’Amérique latine et d’Occident qui partagent leurs opinions, même s’ils utilisent une rhétorique plus douce. Selon les règles actuelles, un pape doit être élu par une majorité des deux tiers des cardinaux électeurs. Cela signifie que les conservateurs sociaux, s’ils unissent leurs forces avec le nombre significatif de modérés alarmés par Fiducia, peuvent bloquer quiconque perçu comme progressiste sur l’homosexualité.

C’est une mauvaise nouvelle pour le cardinal Luis Tagle, l’ambitieux ancien archevêque de Manille. Il a un jour été surnommé le « François asiatique » en raison de son sens du spectacle et de ses opinions socialement libérales. En 2019, François l’a chargé de l’évangélisation mondiale — un énorme prix qui a été retiré lorsqu’il a restructuré son département et l’a renvoyé à la tête de Caritas, l’agence d’aide catholique accablée par des scandales d’abus sexuels.

C’est aussi délicat pour le cardinal Matteo Zuppi, le sympathique grand échalas qui est archevêque de Bologne. Sa politique est socialiste — pas de problème pour les évêques du monde en développement — et pendant le règne de Benoît XVI, il a développé un enthousiasme pour l’ancienne liturgie, apprenant même à célébrer la messe tridentine. Sa position sur l’homosexualité est prudente — mais il a permis à un couple gay de recevoir une bénédiction d’église dans son diocèse et ensuite, de manière désastreuse, son porte-parole a pratiquement menti à ce sujet, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une bénédiction de même sexe alors que c’était manifestement le cas. Zuppi n’est pas un fan de Fiducia Supplicans, mais pour le moment, il se heurterait à un tiers bloquant.

Les libéraux durs ont encore moins de chances. Blase Cupich de Chicago n’est pas papabile ; ni les « garçons McCarrick » Tobin, McElroy, Gregory et Farrell, ni les vétérans européens de gauche Hollerich, Marx et Czerny. Le nom du cardinal maltais Mario Grech a été mentionné parce qu’il est secrétaire général du « synode sur la synodalité », un organe consultatif d’évêques et d’activistes laïcs que le Pape n’a notamment pas jugé bon de consulter au sujet des nouvelles bénédictions gay. Grech, affectueusement surnommé « le Bozo de Gozo », a vu sa réputation s’effondrer avec celle du synode sans dents. Ses ennemis le décrivent comme le plus grand flatteur de la Curie (injuste pour Arthur Roche, diront beaucoup).

Quant aux papabili conservateurs durs, il n’y en a vraiment pas ; François s’est au moins assuré de cela. Mais il y a une possibilité conservatrice modérée : le cardinal Péter Erdő, primat de Hongrie. Contrairement à l’exubérant et ému Tagle, il est un érudit émotionnellement réservé. Lorsque je l’ai rencontré pour un café à Londres il y a des années, nous étions à moitié dans le laborieux processus d’utiliser un traducteur quand il a soudainement basculé en anglais courant. Il a la réputation de ne pas aimer les projecteurs et d’être un peu sensible — mais lors d’un synode sur la famille en 2015, malgré les pressions des apparatchiks papaux, il a utilisé sa position de relateur général pour livrer une défense magistrale de l’enseignement traditionnel. Un observateur du Vatican le décrit comme « ennuyeusement conservateur, ce qui pourrait être exactement ce dont nous avons besoin en ce moment ».

Qu’en est-il des cardinaux modérés qui sont difficiles à classer ? Le plus récent papabile est Pierbattista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, né en Italie. Au cours des derniers mois, les horreurs à sa porte ont révélé un diplomate d’une rare habileté. Sa condamnation des attaques de l’IDF contre des civils à Gaza lui a valu un reproche du ministre israélien des Affaires étrangères — mais il avait auparavant condamné le Hamas pour son « barbarisme » et s’était proposé comme otage à la place des enfants israéliens. Et bien qu’il ne soit pas difficile de le croire lorsqu’il dit qu’il n’a absolument aucun désir d’être pape, il est possible qu’il soit contraint de reconsidérer.

Mais tout observateur du Vatican vous dira que de nouveaux papabili apparaissent dans le ciel durant les derniers jours d’un pontificat. Cette fois-ci, ils s’affairent à mémoriser les noms des électeurs asiatiques. (On suppose généralement qu’après François, nous pouvons oublier un autre latino-américain ou jésuite pendant quelques siècles.) Trois noms reviennent sans cesse : William Goh de Singapour, orthodoxe sur la sexualité, critiquant discrètement la capitulation face à Pékin ; Charles Maung Bo du Myanmar, également critique de l’accord avec la Chine ; et You Heung-Sik, le nouveau préfet du dicastère pour le clergé de Corée du Sud. Le cardinal You est une figure fascinante : un adolescent converti au catholicisme dont le père avait soit été tué, soit fait défection vers le Nord — personne ne le sait. Il a ensuite converti le reste de sa propre famille. Sa foi est joyeuse et sa vision de la formation sacerdotale est bien plus attrayante que les tirades amères de François contre le « cléricalisme ».

Enfin, nous devons considérer le plus haut placé de tous les papabili — le cardinal Pietro Parolin, qui, en tant que secrétaire d’État (un mélange de premier ministre et de ministre des affaires étrangères), est techniquement le numéro deux au Vatican. L’Italien de 69 ans est visiblement en manœuvre et sa candidature est prise au sérieux. Et cela en soi est étrange, car Parolin était en fonction lorsque son adjoint Becciu et d’autres détournaient ou jouaient avec des milliards de dollars des fonds de l’Église. De plus, il était l’architecte de l’accord de 2018 du Vatican avec Pékin, qui — comme l’a averti l’ancien évêque de Hong Kong, le cardinal Joseph Zen — transformerait l’Église catholique chinoise, y compris les croyants souterrains persécutés, en une filiale entièrement détenue par le Parti communiste.

C’est précisément ce qui s’est passé. Zen, maintenant âgé de 92 ans et considéré par de nombreux catholiques orthodoxes comme un saint vivant, a utilisé un langage extraordinaire à propos de Parolin : « Il est tellement optimiste. C’est dangereux. J’ai dit au Pape qu’il [Parolin] a un esprit empoisonné. Il est très doux, mais je n’ai aucune confiance en cette personne. Il croit en la diplomatie, pas en notre foi. »

Cette pensée est reprise par une source du Vatican qui a travaillé avec Parolin : « Il est gentil avec tout le monde mais creux au milieu. De plus, sa santé est mauvaise. [Tout le monde à Rome mentionne des rumeurs de cancer et Parolin ne l’a pas nié.] La dernière fois que je l’ai vu, il était si frêle que j’avais peur de lui serrer la main. » Mais une autre source dit (et cela vous donne un véritable aperçu des ragots du Vatican) : « Je ne mettrais pas parier que les gens de Parolin exagèrent l’histoire du cancer, car ils pensent que les cardinaux veulent un pontificat court. »

Personne ne conteste que Parolin est un opérateur intelligent qui se spécialise dans le fait de s’assurer que ses empreintes digitales ne se trouvent nulle part près des scènes de divers crimes. Il nuance ses déclarations sur l’Ukraine et Israël tandis que le Pape met les pieds dans le plat avec ses commentaires improvisés. Il flatte les ennemis potentiels. Sentant un retour de flamme contre François, il se tourne vers la droite, admettant que les bénédictions gays de Tucho sont une absurdité.

Pour ses critiques, Parolin est le François italien : vide, sournois et méprisant à l’égard de la messe latine, une position idiote quand on considère le fait surprenant que l’ancienne liturgie acquiert rapidement un statut de culte parmi les jeunes catholiques. Mais négligent-ils une grande différence ? Dès qu’il est devenu cardinal, Bergoglio avait les yeux rivés sur la papauté et son regard n’a jamais vacillé. Parolin, en revanche, peut reconnaître qu’il est trop compromis pour survivre à des votes successifs. Peut-être que son véritable ambition est de devenir un secrétaire d’État véritablement puissant sous le prochain homme.

Et nous n’avons vraiment aucune idée de qui cela sera. Tout dépend de la manière dont les cardinaux modérés et non-alignés votent. Ils ne révèlent rien, surtout maintenant que le Vatican et probablement la curie diocésaine sont remplis de microphones cachés. Nous ne pouvons qu’imaginer ce qu’un voteur indécis comme le cardinal Vincent Nichols de Westminster pense. Jusqu’à récemment, il invoquait le nom du Pape François avec une fréquence gênante. Maintenant, moins. Il doit être fatigué de la rhétorique vide de la synodalité et d’être poussé par Arthur Roche. Il n’était clairement pas impressionné par Fiducia.

On peut facilement imaginer des cardinaux légèrement libéraux votant pour un candidat légèrement conservateur qui peut s’attaquer aux dommages structurels des 11 dernières années. « François a laissé le droit canon avec tant de trous qu’il ressemble à la surface de Mars », dit un prêtre qui a travaillé à la Curie. C’est frustrant pour les cardinaux qui, comme Nichols, sont des évêques diocésains. Ils doivent décider si les catholiques divorcés et remariés peuvent recevoir la communion, un sujet désespérément sensible sur lequel le Pape est délibérément évasif. Et comment s’assurer que ces bénédictions Fiducia sont « spontanées » et « non liturgiques » ? Qu’est-ce que cela signifie même ?

Il est raisonnable de parier que, lors de leurs conversations pré-conclave, la plupart des cardinaux s’accorderont à dire que le prochain pape doit être quelqu’un capable de superviser un travail de réparation d’urgence qui clarifie la doctrine, la portée de l’autorité ecclésiastique et met fin au jihad contre les catholiques traditionalistes, dont beaucoup sont d’une génération ou deux plus jeunes que les Boomers qui les harcèlent.

De plus, les cardinaux savent qu’ils doivent plonger profondément dans le passé des principaux prétendants. Ils n’ont pas le choix. Le prochain pape fera face à un examen instantané et impitoyable de la part des enquêteurs en ligne. Un article de 2021 dans The Tablet par l’historien de l’Église Alberto Melloni a décrit une catastrophe trop crédible : « Le pape nouvellement élu sort. Et alors qu’il sourit et se présente humblement aux foules sur la place, un seul post sur les réseaux sociaux fait une accusation stupéfiante. » Le nouveau pape, lorsqu’il était évêque, n’avait pas agi contre un prêtre qui a ensuite commis d’autres crimes. « Sur la place et dans les boxes de presse, les yeux descendent du balcon vers leurs smartphones… Le pape rentre à l’intérieur et démissionne. Le siège est à nouveau vacant. »

L’examen nécessaire sera une affaire délicate, mais au minimum, les cardinaux ne doivent pas répéter l’erreur commise par leurs prédécesseurs en 2013 — c’est-à-dire prendre un candidat selon sa propre estimation. La vérité est que de nombreux catholiques en Argentine, de tous les horizons idéologiques, connaissaient les défauts de caractère de François : son secret compulsif, ses règlements de comptes, ses alliances troublantes et son règne par la peur. Mais personne ne leur a demandé.

On pourrait soutenir qu’aucun des plus de 120 cardinaux éligibles n’est aussi malveillant que le Saint-Père. Soit ; mais il ne devrait pas être question d’élire quiconque imitant le modus operandi de François. Pas de caméléons, en d’autres termes. Personne qui était orthodoxe sous Benoît, libéral sous François et qui revient maintenant en douce vers le centre.

Le nouveau pape doit être un homme saint qui s’appuie sur des lieutenants qui n’ont rien à lui reprocher et sur qui il n’a rien à reprocher — et c’est un fait choquant que cela représenterait un départ par rapport aux précédents récents. Le pape doit être au-dessus de tout reproche. C’est bien plus important que de savoir s’il est « libéral » ou « conservateur ».

Les traditionalistes ne seront pas d’accord, mais je ne pense pas que ce soit un mauvais collège de cardinaux. Les cyniques pourraient dire que c’est parce que François, ayant fait des nominations factionnelles dès le début, a perdu tout intérêt et a nommé des hommes indépendants par accident. Mais ne négligeons pas le rôle des réseaux sociaux : tandis que la Garde prétorienne s’est occupée de cacher des choses, d’innombrables sites web ont rendu la vie difficile pour les vieux crapauds venimeux qui ont essayé de manipuler les conclaves pendant près de 2 000 ans.

Melloni a probablement raison : alors que le nouveau Suprême Pontife fait son entrée sur le balcon, il y aura un moment déstabilisant pendant que les fidèles vérifient leurs mobiles. Mais si les cardinaux ont bien fait leur travail, les applaudissements reprendront rapidement. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez un autre bruit venant de chaque bureau au Vatican : un soupir de soulagement que le Jeu du Calmar est enfin terminé.

***

Cet article a été publié pour la première fois le 27 avril 2024.