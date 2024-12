À travers le Moyen-Orient, toutes les grandes puissances se disputent des positions. Déjà, Benjamin Netanyahu a profité du vide de pouvoir en Syrie et à Washington pour s’emparer de nouveaux territoires dans les hauteurs du Golan et tenter d’imposer une nouvelle domination politique chez lui. L’Arabie Saoudite, elle aussi, voit des opportunités sous Trump. Même l’Iran, le grand perdant des affaires mondiales depuis le 7 octobre de l’année dernière, peut sentir qu’il n’a maintenant d’autre choix que de demander la paix et de conclure un accord.

Pour l’Ukraine, en revanche, c’est le président Biden (ou ses fonctionnaires) qui accélère les événements en se précipitant pour faire tout ce qu’il peut avant l’inauguration de Trump, avec de nouveaux transferts d’armes et des sanctions qui causent à la Russie de nouvelles douleurs économiques. Pourtant, encore une fois, c’est Trump qui est en position de gagner alors que chaque partie joue ses cartes dans l’attente de sa tentative d’imposer un nouvel ordre au monde une fois au pouvoir.

Il est frappant de voir à quel point tant de diplomates et de fonctionnaires sont ouverts à l’approche de Trump, me disant qu’ils y voient un degré d’honnêteté brutale, sinon de moralité. Pendant son premier mandat, il y avait un espoir que sa vision hobbesienne de la vie ne durerait pas, en fin de compte. Aujourd’hui, il n’y a plus un tel espoir — ni même un désir. Pendant ce temps, la nature globale de la victoire de Trump, couplée aux crises politiques et économiques européennes en cours, semble avoir dépouillé les dirigeants du continent de toute dernière illusion de supériorité. Seul le Premier ministre sortant d’Emmanuel Macron, Michael Barnier, a montré un réel dégoût à l’égard de la présence de Trump à Notre-Dame, ce qui est en soi plutôt révélateur. S’il y avait une figure qui semblait déconnectée dans cette scène, ce n’était pas Trump ; l’instinct de Barnier, celui d’une époque révolue, révélant son propre anachronisme. Dans le monde d’aujourd’hui, Trump ne représente plus le bien ou le mal, mais simplement le pouvoir. Il l’a et l’Europe ne l’a pas.

C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, dans de nombreuses capitales mondiales, Trump est une présence clarificatrice, forçant les dirigeants à aborder les fondamentaux de leur position. L’Europe est faible — économiquement et militairement — et rendue plus faible par les dirigeants qu’elle a choisis. À Paris, Macron a détruit sa présidence dans ses tentatives désespérées et vouées à l’échec de sauver le pays du destin lepeniste qu’il semble seulement réussir à rendre plus probable. À Berlin, Olaf Scholz dérive vers la défaite, un chancelier apathique à la tête d’une Allemagne apathique au cœur d’un continent apathique. À Londres, en attendant, il y a le spectacle étrange d’un gouvernement tout-puissant qui se sent déjà à la dérive. Ces trois puissances peuvent-elles vraiment trouver en elles la capacité de combler le vide laissé par Trump en Ukraine ? Et si elles le peuvent, à quel prix pour un électorat déjà en colère contre l’état dégradant de leurs services publics.

Aucun de cela ne signifie que la présence clarificatrice de Trump sera bonne, mauvaise ou en aucun sens réussie à trouver des solutions aux problèmes qui ont vaincu ses prédécesseurs. En un sens important, en fait, Trump représente la fin de toutes ces notions téléologiques de progrès ou de déclin. Le pouvoir est le point.

En Syrie, la chute d’Assad ne peut être intégrée dans un tel récit de progrès ou de déclin. C’est une histoire d’ordre et de qui a le pouvoir de l’imposer. Trump ne le veut pas. L’Iran l’a perdu. Et la Turquie pourrait découvrir qu’elle n’est pas plus réussie dans ses tentatives de contrôler ses clients étrangers que le Pakistan ne l’était dans le contrôle des talibans. Et tout comme en Afghanistan, en Syrie, un régime horrible a disparu après avoir été abandonné par ses protecteurs étrangers. Ce qui vient ensuite pourrait être tout aussi dangereux — et bien plus proche de chez nous.