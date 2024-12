Et il y a une autre façon dont Syed se trompe sur les dommages du mariage entre cousins étant « indicibles » — du moins si nous sommes littéralistes. Si c’était vraiment impossible de parler de telles choses, des sociétés libéralisées avec une forte immigration comme la Suède et le Danemark ne seraient pas en train de se déplacer pour interdire le mariage entre cousins ; Robert Jenrick ne saisirait pas l’occasion de plaider pour la même chose à la Chambre des communes ; et Syed lui-même n’écrirait pas des colonnes bien accueillies à ce sujet. En fait, dénoncer le mariage entre cousins est maintenant apparemment l’un des moyens socialement acceptables d’exprimer des inquiétudes sur les héritages de l’immigration dans les sociétés libérales. Et il pourrait être intéressant d’examiner pourquoi.

Une raison semble être que les deux volets de l’argument de Syed rassemblent sans vergogne des conservateurs sociaux et des types centristes timides d’une manière inhabituelle. Pour ceux de cette catégorie beaucoup plus large — normalement méfiants à l’idée de s’engager dans un discours qui opposerait explicitement les valeurs britanniques ou occidentales à celles des immigrants — il y a le bouclier objectif des données scientifiques pour les protéger des angoisses concernant des accusations de racisme. Tant que nous utilisons des mots techniques comme « homozygotie » et « modèles d’hérédité autosomique », et que nous évaluons des risques pour la santé quantifiables pour des corps physiques, il semble clair que nous sommes dans le monde de la rationalité et des données — et qui pourrait contester cela ? De même, puisque la santé physique, dans le sens de base de la liberté de toute maladie grave, est une condition préalable pour faire presque quoi que ce soit d’autre, il est difficile d’imaginer un système de valeurs contemporain qui ne reconnaîtrait pas son importance.

De même, cependant, précisément parce que la reconnaissance de la santé sans maladie comme un bien fondamental est essentielle à la plupart des visions du monde concevables, cela ne vous mènera pas très loin dans l’articulation d’une vision morale positive pour la société ; et cela ne fournira pas non plus beaucoup de matériel pour une critique culturelle. Le dicton de David Hume selon lequel on ne peut pas dériver un « doit » d’un « est » n’est pas tout à fait juste : certaines activités sont évidemment mauvaises pour nous et limitent le bien-être, compte tenu des faits sur la nature humaine (limiter sévèrement le contact avec d’autres humains, par exemple ; regarder des écrans dans des pièces sombres pendant la majeure partie de la journée ; se priver de nourriture, ou couper des chairs physiquement saines). Mais ce qui est vrai, c’est que les recommandations qui en résultent ne seront pas très détaillées, se limitant principalement à des « ne doit pas ».

Pendant ce temps, en se tournant vers les arguments plus explicitement culturels avancés par Syed, il semble qu’ils soient également conçus pour attirer des novices nerveux dans l’art de défendre un mode de vie spécifiquement britannique. Car, à y regarder de plus près, ils flottent principalement dans le domaine de l’abstrait. Comme noté, il y a des préoccupations concernant le « clanisme » et l’« insularité » et les conséquences négatives sur « l’intégration » avec le mainstream, avec seulement des incursions limitées dans la nomination de pratiques spécifiques répréhensibles comme le mariage forcé ou les MGF. Et peut-être ce degré de distance par rapport à des détails désagréables aide encore les conservateurs sociaux naissants, trempant prudemment leurs orteils dans des guerres culturelles tendues, à se sentir moins comme s’ils étaient engagés dans une confrontation frontale.

Mais en même temps, cette critique encore vague menace de brouiller l’eau du bain et donc de perdre le bébé. Car — comme cela a longtemps été soutenu par des penseurs post-libéraux et devient maintenant évident même pour les civils — le néolibéralisme de type « choisissez votre propre aventure » que nous avons maintenant dans une grande partie du Royaume-Uni, tout en prétendant être neutre en matière de valeurs dans le domaine public, est en réalité partisan à souhait. Bien que théoriquement parlant, le libéralisme prétende ne pas favoriser de conception subjective du bien, dans la pratique, des éléments du « mainstream » britannique tendent à défendre des activités malveillamment impersonnelles (remplacer des travailleurs qualifiés par des machines, décomposer les corps des mères pour des parties de maternité de substitution, « aider » des personnes fragiles et vulnérables à mourir, etc.) tout en sapant simultanément les types d’institutions qui enrichissent la vie sociale locale pour beaucoup (petites entreprises, bibliothèques publiques et piscines, pubs, congrégations d’église, etc.).

Une grande partie de cette destruction est faite explicitement au nom du laïcisme, et non de la religion. Et dans ce contexte, un peu de « clannisme » et d’« insularité » parmi les dissidents va loin — ou du moins, lorsqu’ils sont rebrandés plus positivement comme « montrer de la solidarité » et « établir de fortes frontières morales contre la marée néolibérale dominante ». Les syndicats, les paroisses et les organisations politiques de base peuvent également être claniques et insulaires, tant de manière positive que négative, mais en tant que société, nous serions sûrement bien pires sans eux.