Kissinger aurait facilement pu élargir l’accusation. Au moment de ses remarques, l’Union européenne tentait de gérer une monnaie commune sans un État commun ni même une politique économique commune, provoquant une crise de la dette souveraine qui a failli détruire l’euro. Elle avait créé une zone de voyage commune sans passeport sans sécuriser correctement sa frontière extérieure, entraînant une crise migratoire sans précédent. Pendant ce temps, le continent perdait rapidement son avantage économique au profit de l’Indo-Pacifique. Dans le domaine de la sécurité, l’Europe ne parvenait pas seulement à se mobiliser contre les ambitions de Vladimir Poutine, mais approfondissait en réalité sa dépendance à l’énergie russe par la construction d’un second pipeline à travers la mer Baltique.

« Comme les Siciliens du Guépard, ils préfèrent le reste de l’oubli à l’effort d’action. »

Depuis lors, la situation s’est encore détériorée. Même l’attaque à grande échelle de Poutine contre l’Ukraine, bien qu’elle ait produit la plus grande réponse européenne à ce jour, n’a pas entraîné de changement radical. En fait, certains pays européens comme l’Allemagne commencent à se retirer des positions fermes qu’ils avaient adoptées au départ. Le très médiatisé Zeitenwende d’Olaf Scholz a donc rejoint la longue liste des tournants où l’histoire allemande (et européenne) a échoué à tourner. Le gouvernement de Scholz voulait changer les choses juste assez pour qu’elles puissent rester les mêmes. En termes de sécurité, la plupart de l’Europe n’est encore guère plus qu’une colonie américaine, complètement dépendante de la protection militaire des États-Unis. Mais alors que la guerre en Ukraine atteint son dénouement et que le président élu Donald Trump menace de retirer, ou du moins de renégocier, le parapluie de défense américain, le continent doit se réveiller de son profond sommeil sicilien.

Si les Européens veulent vraiment que les choses restent à peu près les mêmes, en d’autres termes, maintenir leur niveau de vie, leur sécurité et leur intégrité territoriale, ils devront apporter des changements très profonds. Comme l’ont répété des observateurs britanniques et américains, y compris l’auteur actuel, il y a fondamentalement deux options. L’Europe peut former une union politique complète rassemblant toutes les ressources du continent sur le modèle du Royaume-Uni ou des États-Unis. Alternativement, le continent peut se reconfigurer en une confédération plus lâche d’États-nations souverains chacun véritablement engagé dans sa propre défense et celle collective à travers l’OTAN. Jusqu’à présent, les Européens n’ont fait ni l’un ni l’autre, non pas parce que quelqu’un les en empêche, mais parce que, comme les Siciliens du Guépard, ils préfèrent le reste de l’oubli à l’effort d’action.

Il est fort probable que ni l’élection de Donald Trump, ni la situation désastreuse en Ukraine ne parviennent réellement à sortir l’Europe de son torpeur. Alors que la Russie avance, les Européens réciteront des rosaires interminables sur la nécessité de « passer à l’action », mais ils n’entreprendront pas la réforme fondamentale nécessaire. La vanité de l’Europe est plus forte que son sens de la misère stratégique. Comme la Sicile de Lampedusa, le Continent se pense déjà parfait, et certainement bien supérieur à ses enseignants anglo-américains. Mais l’idée que les Européens doivent juste changer un peu pour que les choses restent les mêmes est une illusion. Pendant que le continent dort, les choses changent, et continueront de changer, mais pas en mieux.