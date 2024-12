Tout comme en Angleterre, les chrétiens de Gaza célèbrent normalement Noël avec un repas spécial. Il peut s’agir d’agneau ou de poulet farci, accompagné d’un riche assortiment de salades, de ragoûts de légumes, de pains plats et de riz parfumé. Leur dessert traditionnel est burbara, une bouillie crémeuse à base de blé, d’épices et de graines de fenouil, parsemée de noix et de fruits secs. Ici, les chrétiens décorent également leur maison avec des arbres et des lumières, et distribuent des bonbons faits maison aux enfants vivant à proximité.

Mais cette année, comme l’année dernière, il n’y a pas de décorations, et presque rien à acheter dans les magasins. La viande est difficile à trouver et extrêmement chère. Après plus de 14 mois de cette guerre apparemment sans fin, il y a très peu à célébrer : pour les musulmans et les chrétiens. Je suis musulman, mais nous sommes tous des « gens du livre » — et les relations entre nos communautés ont toujours été caractérisées par la chaleur et le respect. Et maintenant, surtout, nous sommes unis, par la faim, les difficultés et la mort, sans avenir, quelles que soient nos croyances.

Il y a quelques années, la bêche d’un agriculteur a heurté quelque chose de dur alors qu’il labourait sa terre à l’ouest du camp de réfugiés de Nuseirat. C’était le début d’une découverte incroyable : sous le sable se trouvait le monastère de Saint Hilarion, qui date de 340 après J.-C. et est devenu un site archéologique majeur. Hilarion est né et a passé une grande partie de sa vie dans ce qui est maintenant la bande de Gaza. Il a commencé le processus de conversion de ses habitants du paganisme, à l’aube d’une communauté chrétienne locale qui reste parmi les plus anciennes de la terre.