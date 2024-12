Alors que von der Leyen entame son second mandat en tant que présidente de la Commission européenne, elle dirige un bloc qui est antidémocratique par conception, et qui confère une immense autorité à ses dirigeants. Et comme il semble clair, elle a l’intention d’étendre sa révolution technocratique, transformant l’UE d’un ensemble de nations en un véritable État souverain.

Il y a deux reines à Bruxelles. La première est Mathilde, la femme aux cheveux bouffants de Philippe, roi des Belges. La seconde est différente. Elle ne porte pas de couronne, ni n’apparaît lors des fonctions royales. Pourtant, Ursula von der Leyen est tout autant souveraine : non seulement la figure de proue d’une monarchie constitutionnelle désuète, mais un colosse, jouissant d’une autorité considérable sur l’Union européenne et ses 450 millions d’habitants.

Von der Leyen est moins l’exécutif d’une démocratie ouverte et plus le chef d’un politburo soviétique. C’est clair, certainement, si l’on jette un œil aux titres des commissaires du président. Du vice-président exécutif pour la transition propre, juste et compétitive, au vice-président exécutif pour la cohésion et les réformes, ses subordonnés président des départements qui n’auraient pas détonné dans le Moscou des années 70. Et durant son premier mandat, de 2019 à 2024, elle a inlassablement consolidé l’autorité, inclinant lentement l’équilibre des pouvoirs de l’UE vers des institutions supranationales comme la Commission — et loin du Conseil des ministres représentant les États membres.

Ce projet de construction d’État semble prêt à s’intensifier durant son second mandat ; comme elle le précise dans ses lignes directrices politiques pour la prochaine commission, sa vision est imprégnée de discours existentiel, insistant sur le fait que l’Europe n’a pas d’avenir à moins qu’elle ne continue à avancer vers l’unité. Avec la détermination de von der Leyen à poursuivre la guerre par procuration en Ukraine au détriment du bien-être économique européen, et sa dépendance à l’égard de politiciens baltes tels que Kaja Kallas en tant que haute représentante aux affaires étrangères et à la sécurité, elle semble suivre le schéma historique de la construction d’État par la crise.

Cependant, si Ursula est un Charlemagne moderne dans sa vanité et son ambition, le fait que ses efforts soient si éloignés de la volonté populaire signifie qu’ils échoueront inévitablement. Bien que la centralisation au sommet renforcera sans doute son influence personnelle, cela signifie peu sans renforcer le système plus large de l’UE. En fait, concentrer le pouvoir dans ce modèle non souverain est susceptible de le rendre encore plus déséquilibré, avec une superstructure lourde perchée au-dessus d’un continent bouillonnant de mécontentement populaire. Peu importe combien de russophobes von der Leyen intègre dans sa bureaucratie, après tout, la guerre en Ukraine sera finalement décidée non pas à Bruxelles mais à Washington, lorsque Donald Trump réintégrera bientôt la Maison Blanche en janvier.

Ainsi, le paradoxe du second mandat de von der Leyen est qu’à mesure que le pouvoir du centre de l’UE croît, l’Europe elle-même devient plus faible. Rien de ce que fait von der Leyen ne semble susceptible d’inverser ce déclin. En fait, son plan visant à mettre fin complètement au flux de gaz russe vers l’Europe, au profit de gaz naturel liquéfié coûteux en provenance des États-Unis, témoigne de son incapacité congénitale à agir dans le meilleur intérêt de son continent. Cela reflète à son tour le fait que l’UE n’est pas un État-nation et, par conception, ne peut pas avoir d’intérêt national. Alors que von der Leyen promet donc de réduire la réglementation qui serait censée étouffer les entreprises européennes — dont beaucoup ont été mises en place sous son dernier mandat — la réalité est que l’industrie, de la Rioja à la Ruhr, continuera de souffrir sans énergie bon marché.