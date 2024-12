Bashar al-Assad, qui a régné sur la Syrie d’une main de fer pendant 24 ans avant de recevoir son châtiment, a reçu un soutien silencieux d’un des endroits les plus improbables durant son règne dictatorial. De nombreux groupes de la gauche éclatée de la Turquie, allant des auto-proclamés maoïstes aux apologistes de Staline et diverses sectes « révolutionnaires kémalistes », ont promis leur alliance au leader du Parti Baas syrien depuis le début de la guerre en 2011. Cette histoire d’amour a coûté cher aux progressistes laïques de Turquie, les mêmes personnes que les gauchistes prétendent représenter. Et cela a renforcé Recep Tayyip Erdoğan, qui a accusé l’opposition d’être insensible face à la tragédie syrienne.

Erdoğan a fortement soutenu l’Armée syrienne libre dans ses efforts pour « protéger et libérer la Syrie et les Syriens de la tyrannie du régime Assad ». En 2012, alors qu’il était Premier ministre, il a exprimé son désir d’embrasser ses frères islamistes rebelles à Damas au service de sa vision « néo-ottomane », et « inshallah, de prier devant le mausolée de Saladin et de faire le namaz à la mosquée des Omeyyades ». Il agissait clairement par intérêt personnel. Un conseiller d’Erdoğan a noté en 2018 comment, grâce à l’implication de la Turquie, « les entrepreneurs turcs obtiendront une plus grande part du gâteau » en Syrie. Mais la gauche, pour sa part, a construit un argument pro-Assad basé sur des sentiments anti-immigrants, anti-arabes et « anti-impérialistes ».

L’amour de la gauche turque pour Assad est enraciné dans leur respect pour le baasisme, l’idéologie nationaliste arabe qui promouvait l’unité nationale à travers la direction d’un État révolutionnaire socialiste. Elle avait identifié le baasisme syrien comme un mouvement frère du kémalisme d’Atatürk, l’idéologie fondatrice de la nation : avec une trinité sacrée similaire de nationalisme, de socialisme et de laïcité. Comme ses homologues syriens, les mouvements de gauche turcs depuis le 20ème siècle ont adopté une posture anti-impérialiste, défendant violemment la modernisation, tout en considérant les « étrangers » comme des agents dangereux de puissances obscures extérieures. Les kémalistes affirmaient que la seule façon d’unifier le pays était d’imposer un laïcisme militant à travers un appareil d’État répressif et d’interdire toutes les loges islamiques et les expressions publiques de la religion. Quiconque parlait de droits ethniques et de libertés politiques ou osait contester était qualifié de larbin impérialiste.