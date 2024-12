Mais a-t-il raison ? Le canular de “American Reformer” montre peu de choses, puisque les amendements que Lindsay a apportés au texte original de Marx sont si lourds — et de toute façon, le fait que la droite radicale et la gauche détestent de nombreux aspects du libéralisme bourgeois n’est guère une nouvelle. Ceux qui sont déjà familiers avec la manière dont Lindsay manie son marteau intellectuel en ce qui concerne le postmodernisme et la théorie critique pourraient soupçonner que pour lui, tout ressemble à un clou. Après tout, il est quelqu’un qui peut sentir le « néo-marxisme » dans le posturing identitaire amical envers le capitalisme du type le plus superficiel, et qui trace les racines supposées du wokeisme irrationnel aussi loin que cette célèbre figure de la « Contre-Lumière », Emmanuel Kant (bien qu’il ajoute utilement « Ce point est complexe »).

Le livre qu’il a coécrit avec Helen Pluckrose, Cynical Theories, bien qu’instructif sur la manière dont les universitaires immergés dans les études de race et de genre manipulent le langage pour réaliser divers coups de pouvoir politique, est maladroit sur certains détails. Et il postule également une dichotomie naïve entre, d’une part, le postmodernisme et l’idée que la vérité est relative, construite par le langage (mauvais) ; et d’autre part, le libéralisme classique et l’idée que la vérité est objective, accessible par la liberté d’expression et le débat (bon). Ce qui semble ne pas être reconnu, c’est que, même dans une société parfaitement libérale, il y aurait de nombreux débats sur la réalité que aucune quantité de raison et de preuves ne pourrait jamais trancher de manière définitive : plus évidemment, sur la nature de la réalité morale et politique elle-même. Les valeurs de fond vont être pertinentes ici, et il n’y aura pas d’arbitrage rationnel simple entre elles.

Fidèle à sa forme, à un examen plus attentif, les arguments positifs avancés par Lindsay pour l’existence de la droite woke s’avèrent également fournir peu de justification. Il y a deux volets à cela : comportemental et idéologique. Le premier dit que les membres de la droite radicale agissent comme des guerriers de la justice sociale woke dans le pire de leurs formes. Tout comme leurs homologues de gauche, ils débordent de ressentiment avec un sentiment de grievance et de victimisation, se plaignant de la manière dont les hommes conservateurs blancs hétérosexuels souffrent sous le statu quo. Ils, aussi, favorisent la liberté d’expression pour les amis, pas pour les ennemis, et « réagissent au désaccord par des insultes, l’ostracisme et le harcèlement » comme le met en avant le commentateur Konstantin Kisin — également un fan de la théorie de la droite woke — le dit.