Il y a une raison pour laquelle l’attrait de la tradwife a duré — cela fait, rappelons-le, une décennie ou plus que c’est une tendance. C’est en partie parce que les médias adorent le parfum d’oppression qui l’entoure, d’où l’hystérie de Ballerina Farm. Elle est aussi un contrepoint idéal au féminisme — belle, naturelle et douce, elle est tout ce que les hommes conservateurs aiment, et tout ce que les radfems détestent : parfaitement prête pour la viralité. Et c’est parce que son rôle de gourou du mode de vie signifie que ses valeurs réelles — bien que généralement mormones, conservatrices et modestes — sont mystérieuses et donc intrigantes. Ses fans ne cherchent pas des préceptes directs ; se faire dire que l’avortement est mal, ou que le sexe avant le mariage vous rend sans valeur, ne serait pas attrayant. Au lieu de cela, ils veulent incarner une femme traditionnellement nébuleuse en cuisinant du pain de seigle dans une longue robe.

Ainsi, les fans voient ce qu’ils veulent voir. Mais les tradwives sont-elles vraiment opprimées ? Faut-il les sauver ? Je soutiendrais que le conservatisme ambiant de ce mouvement ne condamne pas nécessairement ses adhérents à la servitude. Les femmes, progressistes ou non, ont longtemps trouvé une influence incommensurable et inattendue au sein des mouvements conservateurs. Au 19ème siècle, des suffragistes américaines comme Frances Willard ont dirigé la Women’s Christian Temperance Union, une énorme organisation qui a réussi à infiltrer la sphère politique masculine (et a finalement atteint son objectif d’introduire la prohibition). En Grande-Bretagne, le Women’s Institute a toujours incarné le « pouvoir doux » ; une organisation apparemment centrée sur la confiture et Jérusalem qui, entre la confection de napperons, sensibilisait au VIH et au sida aux côtés de la Terrence Higgins Trust au milieu des années quatre-vingt, à une époque où Margaret Thatcher s’opposait à de tels dépliants par crainte que les enfants « lisent et apprennent des pratiques qu’ils n’avaient jamais connues ». En 2000, le WI a de nouveau triomphé lorsqu’il a embarrassé Tony Blair avec un applaudissement lent lors de sa Réunion Générale Triennale. En surface, des groupes comme le WI sont une abomination pour le féminisme tourné vers l’avenir — mais ce snobisme ignore le pouvoir transformateur de tels mouvements, aussi mignons soient-ils.

Prenez la toute première réunion de l’Institut des femmes de Smisby dans le Derbyshire, en 1935. Selon son site web, elle a impliqué une inspection de « tapis, vannerie, broderie, travail du cuir, etc. » et une « très agréable… demi-heure sociale à jouer au jeu ‘Aimez-vous votre voisin ?’ ». Charmant — mais sous la surface, une férocité inattendue. Jane Robinson, dans son histoire de l’Institut, dit qu’il « a fait des amis parmi des étrangers, des orateurs confiants parmi les timides, et des artisanes qualifiées parmi des amateurs désordonnés ». Le dédain esthétique du féminisme pour les attributs de la domesticité tend à sous-estimer la valeur de tels groupes. L’image de la femme au foyer souriante est une fantaisie superficielle qui ignore la magie pratique du cercle de tricot tant moqué — et d’ailleurs, cette fantaisie elle-même n’est rien de nouveau. De nombreuses fantaisies de soumission joyeuse ont surgi en réponse à des périodes de libération tendue dans le passé, alors que la femme au foyer des années cinquante aspirait à la fille du front intérieur portant un pantalon des années quarante. Ces fantaisies sont une réponse à la manière naturellement grinçante dont le progrès a tendance à se stabiliser ; Sian Norris a bien cerné l’attrait du plan de travail de cuisine lorsqu’elle a écrit que les modes de vie traditionnels disent aux femmes « qu’elles peuvent abandonner les stress et les tensions de la société moderne et progressiste… et être adorées et vénérées comme le ventre sacré ». Dans cette fantaisie, nous pouvons échapper à la routine du 9 à 5 et être « applaudies, adorées et respectées » simplement pour notre existence. Nous ne pouvons pas blâmer certaines femmes, qui n’aiment peut-être pas leur travail et se sentent déçues par notre morne culture moderne de rencontres, de désirer la simplicité. Encore moins devrions-nous les prendre de haut. Pour utiliser une métaphore approuvée par les traditionnalistes, tout partira au lavage.

Avec le retour de Trump, c’est vraiment le moment pour la femme au foyer traditionnelle de briller. Ayant rempli la Cour suprême de nominations traditionalistes pour renverser Roe v Wade en 2022, courtisé le Projet 2025 anti-avortement et mené une campagne réussie mettant en lumière des « familles américaines modèles » (merci JD Vance), le président élu s’est assuré que les valeurs familiales sont de nouveau à la mode. La scène est prête, alors que nous entrons en 2025, pour que la femme au foyer traditionnelle devienne un « forum » nouveau et « émancipateur ». Elle pourrait s’éloigner de la débauche pornifiée vers un mouvement positif et collectif, ce que l’Institut fait depuis plus d’un siècle. Bien que nous, féministes, puissions rire, il y a des choses — robustesse, autonomie, compétence — à apprendre de ces femmes. Et si nous regardons ces mères au foyer tant moquées qui surfent sur la vague nu-Norman Rockwell, beaucoup d’entre elles réussissent si bien qu’elles gagnent plus que leurs maris « pourvoyeurs ».

Mais le danger pour nos laitières modernes est le mépris dans lequel les médias progressistes les tiennent — l’obsession pour leur oppression, qui risque de les plonger directement dans les griffes de fantasistes masculins d’extrême droite. Et pour ces hommes, c’est un raccourci utile vers la soumission. De cette voie, Lauren Southern devrait être un conte d’avertissement.

Nous ne pouvons cependant pas blâmer les hommes en général de fantasmer sur des figures de mères/jeunes filles à forte poitrine ; c’est, après tout, une façon de gérer l’anxiété liée à la présence des femmes dans des positions de pouvoir : rappelons-nous Tony Soprano rêvant d’une jeune mère tendre, vêtue de lin, lors d’un après-midi venteux en Sicile, un contrepoint à sa relation tendue avec la thérapeute Melfi, puissante, sexy et inaccessibile. Un tel matériel de fantasme n’est pas, en soi, nocif. Le danger est que la recherche de rêves diurnes objectivants, saturés de pornographie et misogynes risque de piéger des mamans accablées dans des robes serrées et des cuisines.