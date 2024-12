“Les Américains ont la confiance d’un peuple qui a conquis un paysage épique”

Le paysage américain regorge de ressources, et cela se reflète également dans les débats politiques. Au Royaume-Uni, l’argument en faveur des énergies renouvelables est renforcé par la compréhension que les ressources sont limitées : un jour, le pétrole s’épuisera, et ce sera tout. En Amérique, cependant, il y a des déserts, des forêts, des montagnes, des glaciers, des marais. Comment une terre si vaste et diversifiée ne pourrait-elle pas se nourrir, fabriquer ses propres voitures et produire sa propre énergie ? Si vous épuisez une zone, vous pouvez simplement chercher ailleurs, ou creuser plus profondément, « forer bébé forer ». Cette immensité alimente également une plus grande confiance dans les renouvelables. Quand je vois une seule éolienne dans un champ au Royaume-Uni, j’imagine qu’elle pourrait à peine fournir assez d’énergie pour un grille-pain. Quand je vois les rangées infinies d’éoliennes tournant lentement dans les déserts du Texas occidental, je suis frappé par le potentiel transformateur du vent.

Ce sentiment d’abondance définit également les attitudes envers l’immigration. Les économistes peuvent soutenir que l’immigration de masse est nécessaire à la croissance, surtout face à des populations en déclin, mais en Europe, le cas émotionnel est centré sur la culpabilité héritée : les migrants devraient être accueillis comme une compensation pour les crimes historiques de racisme et d’impérialisme. En Amérique, le cas émotionnel est plus positif : il met l’accent sur la générosité, qu’il y a assez pour tout le monde. « Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, / Vos masses entassées aspirant à respirer librement », dit le poème d’Emma Lazarus inscrit en bronze à l’intérieur de la Statue de la Liberté. Les arguments pro-immigration soulignent toujours le fait que l’Amérique est une nation d’immigrants, et qu’ils devraient étendre la bonne fortune dont leurs ancêtres ont bénéficié aux nouveaux arrivants. En effet, le livre de Matt Yglesias One Billion Americans est fondé sur la grande abondance de l’Amérique : non seulement la terre pourrait accueillir un milliard de personnes, a-t-il soutenu, mais cela conduirait à des richesses encore plus grandes. On ne pourrait jamais faire cet argument sur une petite île surpeuplée comme le Royaume-Uni — ni dans aucun pays européen, d’ailleurs.

Mais tout comme l’Amérique est bénie par une grande richesse naturelle, elle doit également régulièrement subir la Colère de Dieu sous la forme de catastrophes naturelles récurrentes, telles que des ouragans, des incendies de forêt et des tremblements de terre périodiques. Celles-ci ont aussi un impact direct sur la politique, bien que l’ampleur des conséquences politiques d’une catastrophe dépende du parti au pouvoir à ce moment-là. Par exemple, après l’ouragan Katrina, l’administration de George W. Bush a été vilipendée pendant des semaines, puis des mois ; la réponse inadéquate à la catastrophe était une preuve claire de la perfidie et du racisme républicains. Après l’ouragan Hélène, cependant, il y avait infiniment moins de couverture, car les sténographes médiatiques des démocrates craignaient de nuire aux chances de succès de Kamala Harris lors de l’élection. Peut-être, maintenant qu’elle a été sévèrement battue, développeront-ils une curiosité sur ce qui se passe dans les régions touchées.

Ces catastrophes offrent également aux politiciens régionaux des occasions de démontrer qu’ils sont efficaces en cas de crise — s’ils échouent, alors leurs ennemis en profitent. La tempête de verglas qui a frappé le Texas en 2021, provoquant d’importantes coupures de courant à travers l’État, était encore utilisée dans des publicités politiques contre le gouverneur Greg Abbott deux ans plus tard. Lorsque Kamala Harris a soutenu que Ron DeSantis refusait ses appels et utilisait la crise pour jouer à des jeux politiques, Joe Biden, peut-être amer de son éviction, a saisi l’occasion de la saper en qualifiant DeSantis de « gracieux ».

Cependant, une fois tout dit et fait, je pense que la contribution ultime du paysage américain à la politique américaine est quelque chose qui est au cœur du caractère américain : l’optimisme. La croyance que des jours meilleurs sont à venir a été centrale dans la politique américaine aussi longtemps que je suis en vie, depuis le « Matin en Amérique » de Ronald Reagan jusqu’à « Hope » de Barack Obama, en passant par « Joy » de Kamala et même « Make America Great Again » de Trump. Peu importe à quel point la politique américaine devient polarisée, les républicains et les démocrates s’accordent à dire qu’une nouvelle aube est toujours juste au coin de la rue. Et aussi traumatisés que les démocrates puissent actuellement être par leur écrasante défaite, je suis convaincu qu’ils aussi lèveront bientôt les yeux des ruines fumantes de la campagne de Kamala et retrouveront à nouveau l’espoir.

Celleux qui voient l’Amérique de l’extérieur peuvent trouver cet optimisme déroutant. Il en va de même pour ceux qui vivent dans des métropoles côtières et passent trop de temps en ligne, succombant à des fantasmes fiévreux qu’une nouvelle guerre civile est imminente. Pourtant, sortez des villes dysfonctionnelles, laissez derrière vous le discours dément et entrez réellement dans le paysage et vous découvrirez qu’un sentiment de renouveau n’est jamais loin. C’est partout : au bord d’un grand lac, dans le désert, au sommet d’une montagne, ou simplement en passant devant d’immenses champs, grouillant de cultures. Cette terre — diverse, abondante, sauvage — est encore jeune. Et c’est pourquoi, malgré tous les discours sur la fin de l’Amérique, et malgré les médias corrompus et les politiciens sournois, l’optimisme continue de percer.