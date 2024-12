Entre les ceintures serrées et le crime non résolu, il n’est guère surprenant que la Grande-Bretagne post-austérité ait conjuré une alternative : My Local Bobby. Dirigé par David McKelvey, la carrière de l’ancien détective au Met s’est terminée après qu’un chef de la mafia ait mis une prime sur sa tête. De nos jours, l’homme décrit par un ancien collègue « comme une force de la nature » dirige la force de police privée la plus réussie de Grande-Bretagne depuis un bureau dans l’Essex. « Il y a une demande pour nos services sur une base quotidienne » à travers tout le pays, me dit McKelvey. Lorsque son équipe rencontre des clients potentiels, il rapporte « un sentiment général que le crime et le comportement antisocial sont hors de contrôle et que personne ne fait rien à ce sujet ».

McKelvey prétend fournir une alternative « à l’ancienne » à la police britannique moderne, et une alternative qui est maintenant promise par le ministre de l’Intérieur. Dans les rues animées de l’ouest de Londres, où son équipe a sa présence la plus établie, il dit que ses agents répondent désormais aux incidents avant la police neuf fois sur dix.

C’est un style de police qui évoque délibérément les principes fondamentaux de Robert Peel, tout en évitant le mélange étrange de surveillance de bureau et d’inertie bureaucratique qui entrave les agents dans le secteur public du 21e siècle. My Local Bobby utilise des agents sur le terrain et des yeux et des oreilles locaux pour fournir une connaissance intime des rues qui les entourent. Cela les aide à attraper les voleurs à l’étalage, à saisir des drogues, à mettre fin à des bagarres et même à prévenir des hommes armés de couteaux d’attaquer le public — tous armés uniquement de caméras corporelles et de la formation nécessaire pour effectuer une arrestation citoyenne.

« La plupart des gens veulent juste une présence en uniforme, de retour dans la rue, qui recueille des renseignements et attrape des criminels », déclare McKelvey. « Ce n’est pas compliqué. » C’est certainement une approche qui est populaire : les entreprises et les résidents britanniques vont bientôt dépenser 10 milliards de livres pour la sécurité privée, même si le ministre de l’Intérieur a promis « un agent nommé pour chaque communauté ». Cela semble néanmoins au-delà des capacités actuelles du secteur public. Dans le Devon et en Cornouailles, par exemple, il lui a récemment coûté 1 million de livres pour payer principalement des agents en heures supplémentaires afin de patrouiller un point chaud de criminalité pendant seulement 15 minutes tous les trois jours.

Cela soulève sûrement une question : pourquoi est-il maintenant si difficile pour la police d’exercer ses fonctions les plus basiques ? Pour McKelvey, aux côtés des nombreux autres anciens et actuels agents avec qui j’ai parlé, la réponse revient à une crise institutionnelle sans précédent. Entre le moral bas, le désengagement des unités spécialisées et une perte générationnelle de talents, sans parler d’une culture de « l’Inquisition espagnole » qui laisse désormais les agents « effrayés d’arrêter des suspects ». Un accent préoccupant sur les « fruits à portée de main » autour des infractions de communication n’aide guère non plus, se lamentait un agent en service, même s’il déplorait un leadership qui voulait « résoudre les maux sociétaux » au lieu de mettre les criminels hors d’état de nuire.

« De petites équipes [sont] dotées d’autonomie et autorisées à résoudre des problèmes », ajoute Dominic Adler, un ancien inspecteur qui écrit maintenant des critiques acerbes de la police britannique moderne sur son Substack. « C’est la police que j’ai rejointe, pas le bizarre monstre bureaucratique qui ne pouvait pas trouver son derrière avec une carte qui existe. » En effet, poursuit Adler, la crise actuelle concerne plus que le personnel ou l’austérité. « Le consensus juridique post-Blair était le couteau qui a plongé dans la police », dit-il. « Theresa May et l’austérité ont tordu le couteau et l’ont tué. »