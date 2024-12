La chute d’Assad n’est pas nécessairement un signe de faiblesse russe. En 2016, la puissance aérienne russe, et non les forces terrestres, a aidé l’armée syrienne à maintenir le contrôle du pays. En 2024, une armée syrienne démoralisée s’est dissoute sans combat. Avec l’armée d’Assad elle-même en train de se dissoudre, il y avait peu de choses que la puissance aérienne russe pouvait faire pour le sauver. Pour l’instant, les deux bases de la Russie en Syrie restent entre les mains russes et leur avenir est incertain. Ce qui est clair, cependant, c’est que Poutine garde les yeux rivés sur l’Ukraine, où les forces russes continuent de prendre autant de territoire que possible avant que d’éventuelles négociations ne commencent.

Il est désormais évident que l’Ukraine ne gagne pas la guerre. L’Otan a fourni des milliards de dollars d’armes sophistiquées à l’Ukraine, y compris des missiles Patriot, des missiles HIMARS et ATACMS, des chars Abrams, des avions F-16, et maintenant des missiles Storm Shadow. Rien de tout cela n’a produit une offensive ukrainienne réussie. Au lieu de cela, le conflit est devenu une guerre d’attrition qui épuise sans relâche la main-d’œuvre ukrainienne et les arsenaux de l’Otan. Une nation d’environ 35 millions d’habitants avec un PIB d’environ 180 milliards de dollars ne peut espérer vaincre une nation de 150 millions d’habitants et un PIB de 2 trillions de dollars. La dure réalité est que l’Ukraine a autant de chances de vaincre la Russie que la Belgique d’en venir à bout de l’Allemagne, peu importe le nombre d’armes occidentales qu’elle reçoit.

La chute du régime d’Assad en Syrie n’a pas changé l’équilibre des pouvoirs dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Il ne fait aucun doute que la guerre en Ukraine, après la mort de centaines de milliers de personnes, se terminera par des négociations, tout comme elle aurait pu se terminer il y a deux ans. La différence est que l’Ukraine perdra probablement non seulement la Crimée, mais aussi une grande partie de la région du Donbass. Seule une intervention militaire occidentale directe et accrue est susceptible d’empêcher ce résultat, et cela poserait des risques significatifs.

Les sanctions économiques ne changeront pas non plus l’issue de la guerre. À partir de 2022, les nations occidentales ont imposé à la Russie le régime de sanctions le plus étendu depuis la Seconde Guerre mondiale. Au total, plusieurs milliers de sanctions ont été imposées à des individus, des entreprises et des institutions gouvernementales russes. Cela n’a provoqué qu’une légère récession en 2022 qui a rapidement été inversée. Au lieu de s’effondrer, l’économie russe a connu une croissance rapide. Le PIB de la Russie a augmenté de 3,6 % en 2023 et devrait croître au même rythme cette année. Ironiquement, les Russes s’en sortent mieux que ceux qui imposent les sanctions. En 2023, l’économie américaine n’a crû que de 2,5 %, tandis que l’économie allemande a en fait diminué, et l’UE dans son ensemble a crû de moins de 1 %.

Nous devrions également nous rappeler que ne pas perdre la guerre est bien plus important pour le peuple et la direction russes que pour la Grande-Bretagne. Les Russes croient qu’ils se battent pour leur survie contre un Occident corrompu, sans Dieu et implacable. Lorsque des chars Leopard sont arrivés en Ukraine, les gros titres à Moscou disaient « Des chars allemands à nouveau sur le sol russe ». Chaque parent russe qui a perdu un fils à cause d’un char allemand ou d’un missile britannique exige désormais victoire et vengeance. De plus, si la Russie est vaincue, le président Vladimir Poutine ne survivra pas politiquement — plus Poutine craint de perdre, plus il escaladera. S’il tombe du pouvoir, il ne sera pas remplacé par des démocrates libéraux, mais par des nationalistes russes encore plus durs.

Les justifications pour que la Grande-Bretagne soutienne l’Ukraine ont toujours été discutables, mais très rarement remises en question. Au lieu de cela, un média jingoïste a systématiquement minimisé les risques encourus tout en encourageant le soutien à la guerre basé sur trois hypothèses : l’invasion de la Russie était non provoquée ; l’Ukraine est une nation démocratique, longtemps unie, qui mérite d’être défendue ; et l’Ukraine peut gagner la guerre. Chacune de ces hypothèses est gravement défectueuse.