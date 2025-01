« Un appel a été lancé, et je pouvais voir le feu à l’extérieur. Au fond de ma tête, je me disais : ‘Hé, ce n’est qu’un autre feu — le service d’incendie va l’arrêter et sauver ma maison. Je vais revenir avec une bonne histoire à raconter.’ Ce n’était pas le cas. » Je parle à Jim Dowling, un survivant du Carr Fire qui a brûlé pendant plus d’un mois en 2018, consumant une grande partie des comtés de Shasta et de Trinity en Californie, avant d’être maîtrisé. « Le feu s’est déplacé très, très rapidement. Et il ne semblait pas si venteux. Quand nous avons évacué, il était à trois miles. Notre maison a pris feu dans les 24 heures suivantes. »

De tels récits déchirants sont trop courants dans les vastes contrées sauvages du nord de la Californie, unissant les résidents urbains et ruraux, riches et pauvres, de droite et de gauche. Des terres qui étaient remplies de clairières tolérantes au feu de chêne sous la gérance des Amérindiens sont désormais des forêts de pins denses débordant de biomasse inflammable. Tout le monde ici a une histoire sur les feux de forêt. Les récits des habitants sont accompagnés d’opinions fortes sur les échecs politiques des démocrates californiens sous Gavin Newsom et du GOP national dirigé par Trump. Au cours de la dernière décennie, la côte ouest nous a donné un aperçu de l’avenir de la calamité écologique. Maintenant, alors que les îles de Grèce crépitent et fument, et que le dernier incendie de Californie se propage dans le Nevada, nous pouvons déjà deviner comment ces événements infernaux peuvent remodeler une communauté, en allumant tous ses maux sociaux sous-jacents.

À en juger par l’expérience californienne, les chances de se remettre d’un feu de forêt divergent considérablement selon les classes et les lignes géographiques. Malgré certaines mesures palliatives, le gouvernement californien et le gouvernement fédéral, ostensiblement engagé envers les victimes du changement climatique, est visiblement endormi au volant. Sacramento laisse ses périphéries urbaines et rurales, ses secteurs intérieurs frappés par la pauvreté et ses municipalités éloignées subir le poids de la destruction par le feu qui s’intensifie. Le Carr Fire a été suivi par l’encore plus grand August Complex Fire en 2020 (qui a englouti 379 613 hectares pour devenir le plus grand incendie de l’histoire californienne). Mais les dégâts d’août sont éclipsés par le relativement petit Camp Fire en 2018. Le Camp Fire est devenu le plus meurtrier de l’État, tuant 85 personnes et rasant la ville de Paradise. Beaucoup des petites localités que j’ai traversées semblent encore être des villes fantômes : dépouillées de vie non seulement par le feu mais aussi par des loyers réactifs élevés et des primes d’assurance en forte hausse.