Cognizant, une entreprise technologique du New Jersey, obtient régulièrement plus de 5 000 visas de travail H-1B par an, qu’elle utilise pour faire venir des travailleurs étrangers afin de gérer des projets en informatique et en cybersécurité. C’est une stratégie commerciale qui a transformé l’entreprise en un géant évalué à plus de 40 milliards de dollars. Et c’est un arrangement devenu courant parmi les géants de la technologie.

Google, Amazon et Microsoft comptent tous sur un flux de tels travailleurs ; Meta est classée comme « dépendante du H-1B » en raison de son effectif étranger de visa exceptionnellement élevé. Et alors que les licenciements frappaient la Silicon Valley l’année dernière, l’industrie technologique a intensifié les demandes pour faire venir encore plus de personnel étranger.

Mais dans un moment de réalignement politique et de révolte des travailleurs, un règlement pourrait être en cours.