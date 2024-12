Finalement, le Hamas pourrait être remplacé par une autre organisation islamiste qui recalibre le mélange entre fondamentalisme et nationalisme. Luttant pour survivre dans les ruines de Gaza, certains islamistes palestiniens pourraient devenir plus radicalisés ; d’autres pourraient se retirer dans un fondamentalisme plus communautaire et dépolitisé. D’autres pourraient voir un plus grand sécularisme comme la réponse. Pourtant, quoi qu’il arrive ensuite, cela n’aura probablement pas l’attrait spirituel — la promesse qui accompagne le succès passé ou attendu — qui a fait du Hamas un mouvement insurgé redoutable. La promesse de victoire du Hamas dans un désert gazaoui devra devenir plus onirique — une tâche difficile pour un groupe qui avait autrefois envisagé bien plus.

Pour les partisans du Hamas, le 7 octobre n’était pas un jour d’infamie, mais une éruption de vengeance, une réinterprétation moderne du massacre par le Prophète Muhammad de la tribu juive de Khaybar, qui a mis fin à la résistance juive à l’appel du Prophète. Pourtant, la vile « gloire » du 7 octobre est peu susceptible de soutenir les jeunes hommes du Hamas — et la population palestinienne plus largement — à travers les années de misère qui attendent Gaza. Plus que jamais, les Palestiniens pourraient aspirer à la vengeance contre leurs ennemis juifs. Mais le Hamas pourrait ne pas bénéficier de cette colère. Dans le passé, les insurrections islamiques qui ont triomphé ont toutes offert un mélange d’espoir, de salut et de succès sur le champ de bataille. En Arabie, les Juifs n’ont jamais vaincu les musulmans — encore moins à maintes reprises.