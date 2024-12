Parfois, il semble que les frontières entre le jeu et la vie s’estompent — ce qui n’est pas aidé par la gamification de tout, qui se produit en parallèle. C’est l’application du design de jeu à la vie ordinaire, afin de mieux inciter à un résultat souhaité. Les programmes éducatifs envoient les élèves à la recherche de quêtes virtuelles et leur donnent des badges de progression ; les applications de rencontre encouragent les utilisateurs à proliférer des « matchs » comme une fin en soi amusante ; les programmes de formation en milieu de travail vous font des visages emoji mignons pour avoir relevé des défis particuliers.

Juste cette semaine, j’ai reçu un e-mail d’Adidas, me disant que j’avais « baissé d’un niveau » dans leur club. Rassurant, cependant, cela disait aussi que je pouvais retrouver mon statut précédent en « gagnant 2 900 points » — autrement dit, en achetant plus de choses chez Adidas.

Parfois, une entreprise se laisse emporter et commence à traiter les employés comme des avatars sans âme, poussés par une compétition aveugle : comme lorsque Disney Hotels a désastreusement introduit un tableau de classement électronique pour évaluer la vitesse des travailleurs à charger le linge dans les machines. Mais même si la ludification est plus bienveillante que cela — tous les coups de dopamine et pas de cortisol, pour ainsi dire — elle a tout de même des inconvénients significatifs.

Dans son livre drôle et intelligent The Grasshopper, écrit en 1978, le philosophe Bernard Suits a utilisé la fable de la sauterelle joueuse et de la fourmi diligente pour faire la déclaration provocante que dans l’utopie, nous serions tous des sauterelles, car le jeu serait la seule activité pratiquée là-bas. En chemin — et en reprenant le célèbre défi lancé par Wittgenstein, qui a dit que cela ne pouvait pas être fait — il a proposé une définition convaincante d’un jeu comme une activité ayant trois aspects nécessaires et suffisants.

Tout d’abord, a-t-il dit, un jeu doit avoir un « objectif prélusif » qui peut être spécifié indépendamment du jeu, et qui est généralement quelque chose de trivial : mettre une balle dans un trou, par exemple, ou ramasser un jeton en forme de roi. Ensuite, il y a les règles, qui doivent par définition introduire des complications inutiles pour atteindre l’objectif prélusif, de sorte que les moyens les plus efficaces pour y parvenir sont interdits : vous ne pouvez pas simplement laisser tomber manuellement la balle dans le trou, ou saisir le roi lors de votre deuxième essai. Et enfin, il y a l’« attitude ludique » requise d’un joueur : accepter les règles volontairement, car sinon il n’y a pas de jeu. Dans un résumé mémorable, Suits a écrit que « jouer à un jeu est une tentative volontaire de surmonter des obstacles inutiles ». Les tricheurs ne peuvent pas gagner, techniquement parlant, car en trichant, ils ont littéralement cessé de jouer au jeu.

En fin de compte, je pense qu’il est faux que dans l’utopie, tout le monde serait une sauterelle. D’autres modes de vie intrinsèquement précieux sont également disponibles. Mais plus précisément, l’inquiétude concernant la montée rapide des jeux et de la ludification est qu’ils transforment les fourmis en sauterelles, ici même sur terre. Ce n’est pas une inquiétude concernant la productivité ; au contraire, la ludification est censée l’augmenter. Il s’agit plutôt de l’habitude solipsiste de considérer les tâches et les collaborateurs du monde réel comme des éléments à intégrer dans des quêtes et des défis fictifs ; de les voir principalement comme des sources de récompense personnelle à court terme.