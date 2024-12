Entrez McSweeney, dont la politique est moins visionnaire que celle de Blair ou Cummings, ancrée dans le quotidien britannique plutôt que dans les forces historiques sweeping qui submergeront ou non le pays. Pourtant, lui aussi reconnaît le mouvement mondial vers le populisme conservateur, et croit, pour sa part, que seules des améliorations tangibles dans la vie quotidienne des gens suffiront à freiner l’avancée faragiste. La stratégie de campagne de son parti pour 2029 est déjà définie : ne pas risquer un retour au chaos avec Farage et Badenoch.

Plus tôt cette année, en prévision de l’élection de juin, McSweeney et son équipe au siège du Labour ont analysé chaque menace possible à une victoire du Labour, y compris celle de Reform. Toutes les vulnérabilités potentielles ont été identifiées et, lorsque cela était possible, fermées : les promesses écologiques abandonnées, les plans de dépenses assouplis, et le langage autour de l’immigration et du Brexit resserré pour ne laisser aucun doute dans l’esprit des électeurs. Dans le cadre de ce travail, les figures les plus haut placées du parti ont examiné le danger de l’insurrection de Farage. McSweeney avait deux observations essentielles qui ont guidé la stratégie du Labour : premièrement, lors de l’élection de 2024, le Reform aiderait probablement le Labour en divisant le vote conservateur ; deuxièmement, cette histoire pourrait changer de manière spectaculaire d’ici 2029.

La vérité est que le Reform reste plus une menace existentielle pour les Tories que pour le Labour. Il n’est pas impossible que le Labour traîne à travers ce mandat et un second, car la droite s’est divisée de telle manière qu’avec moins de 30 % des voix, Starmer reste au pouvoir avec le soutien des Libéraux-démocrates.

Mais la nature du système électoral britannique signifie qu’une fois un seuil franchi, les barrières qui empêchaient autrefois un parti insurgé de croître peuvent soudainement accélérer son ascension. Le modèle ici est le SNP en Écosse, qui est passé de six sièges sur 59 en 2010 à 56 en 2015. Ceux qui cherchent des signes dans le vent pointent la récente victoire par élection partielle pour le Reform à St Helens dans le Merseyside, l’une des circonscriptions les plus sûres du Labour. Dans un quartier où il n’y avait presque aucun vote Tory à cannibaliser, le Reform a remporté le scrutin dans un système uninominal à un tour.

La réalité centrale de la politique britannique aujourd’hui est que la fenêtre des résultats possibles semble s’élargir à une vitesse étonnante. Nous n’avons jamais été dans une position où un parti politique insurgé est à égalité avec les deux principaux partis tout en étant soutenu à la fois par l’homme le plus riche du monde et le plus puissant.

Nigel Farage pourrait terminer la prochaine élection en deuxième position dans le vote populaire et en quatrième en termes de députés réels. Alternativement, il pourrait suivre les traces de Ramsay MacDonald en menant son parti à la deuxième place dans un parlement suspendu et devenir Premier ministre d’un gouvernement minoritaire. Mais le fait le plus remarquable de la politique britannique aujourd’hui est que les meilleurs observateurs que je connais ne sont plus capables de dire lequel de ces deux scénarios est le plus probable.

En regardant où le diagramme de Venn McSweeney-Blair-Cummings se chevauche, nous pouvons tirer une conclusion centrale : un changement révolutionnaire est en route. La question est : qui prospérera dans le chaos qu’il déclenche ?