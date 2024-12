Trump a également perdu un ou deux pas lui-même. Ses discours, autrefois de magnifiques arias d’invectives, d’insinuations et de comédie d’insulte, livrés avec le timing percutant d’un tête d’affiche de Vegas Rat Pack, ont été transformés en arabesques décousues, comme les réflexions d’un patriarche familial légèrement gâteux à la table de Thanksgiving. Baissons la tête, pendant que l’Oncle Donald un peu fou nous parle de l’accord qu’il a conclu avec un prince saoudien sur un terrain de golf. Ensuite, tout le monde peut manger plus de tarte à la citrouille.

Trump avait également appris un ou deux trucs en cours de route. Il partage gracieusement la scène et permet à l’importance et aux réalisations des autres de valider son propre rôle de maître de cérémonie. Son timing n’aurait clairement pas pu être meilleur. Cinq ans de lois Covid, une économie stagnante, la censure gouvernementale directe et indirecte des médias sociaux, le mensonge officiel et le gaslighting sur tous les sujets, des chirurgies trans à l’efficacité du port du masque, en passant par les chiffres alarmants des immigrants illégaux entrant dans le pays et le spectacle d’un Joe Biden gâteux à peine capable de se souvenir de son propre nom, avaient laissé la plupart du pays abattu et prêt pour le changement.

Alors que la soirée se termine, Trump et le mouvement politique qu’il a fondé contrôleront probablement non seulement la Maison Blanche mais aussi le Sénat, la Chambre et également la Cour suprême, donnant à Trump une chance réelle et concrète de remplir son mandat de “Rendre l’Amérique Grande à Nouveau”. Même si, après une décennie de répétition presque constante du slogan par les partisans et les détracteurs, personne ne peut dire avec une réelle certitude ce que cela signifie maintenant.

* * *

Il s’avère que le peuple américain est toujours autorisé à voter, peu importe que leurs supérieurs dénoncent leurs choix comme racistes, sexistes, à courte vue, et surtout anti-démocratiques. C’est un paradoxe que les élites de niveau génie du pays échouent régulièrement à reconnaître, car elles sont toutes profondément d’accord. Nous devons protéger notre démocratie de ces forces anti-démocratiques malveillantes, les électeurs américains, qui votent pour Donald Trump contre les conseils d’experts de leurs supérieurs, c’est-à-dire nous.

Pendant ce temps, le mouvement d’un État américain de plus en plus oppressant et en même temps de plus en plus anarchique et incompétent avait réussi à alarmer de nombreux Américains qui étaient auparavant plus alarmés par Trump. Au cours des dernières semaines, ils se sont mobilisés en plus grand nombre que quiconque ne l’avait imaginé — défiant les préférences et instructions exprimées de la figure tutélaire principale de l’élite américaine, Barack Obama, qui avait fait campagne très publiquement et avec force pour Kamala Harris, souvent en éclipsant la candidate elle-même. Le rôle d’Obama dans la campagne de Harris était en vérité moins étrange que le fait que l’ancien président soit resté à Washington après la fin de son mandat à la Maison Blanche, prenant plutôt des réunions dans son manoir de Kalorama, qui n’est guère l’entrée la plus précieuse de son portefeuille débordant de propriétés de luxe — qui comprend également de grandes demeures de l’ère dorée à Hawaï et à Martha’s Vineyard. Mais c’était sûrement la plus importante, servant de centre à sa présidence d’ombre sans précédent.

En tant que leader du Parti démocrate, Obama n’était guère un prétendant au pouvoir à Washington. Plutôt, entre 2008 et la soirée du 5 novembre 2024, il était généralement le principal pouvoir du pays. Après avoir servi deux mandats élus à la Maison Blanche, Obama a ensuite mis en place et dirigé la soi-disant « Résistance » à Trump — une activité qui était contraire à toutes les normes et pratiques américaines antérieures. Après le départ de Trump, Obama est resté à Washington et a continué son rôle de leader de parti non élu pendant ce qui avait été annoncé comme la présidence de Biden.

La méthode d’Obama pour éviter l’examen de la presse soumise de DC était entièrement dans son caractère, se retirant alternativement dans l’ombre puis, par faiblesse d’ego, annonçant qu’il était le véritable moteur des événements. Libéré de tout contrôle ou responsabilité normative, lui et ses proches pouvaient également éviter de répondre aux questions sur la taille ou les sources de sa fortune personnelle, qui était censée s’élever à quelque part entre 500 millions et 1 milliard de dollars. En tant que citoyen privé, Obama n’avait pas à répondre aux questions. Il pouvait avoir le beurre et l’argent du beurre — le pouvoir d’État, sans responsabilité publique.

Jusqu’à ce qu’il fasse une erreur. En contraignant Biden à se retirer au profit de Harris, qui s’est révélée être un candidat encore pire qu’un vieil homme sénile ressemblant à un cerf mal taxidermisé, Obama a rompu l’accord tacite qui l’avait mis à l’abri de tout examen. Faire disparaître le Président en exercice du ticket du Parti démocrate contre sa volonté, pour des raisons manifestement contraires à ce que la presse avait dit aux Américains sur le fonctionnement mental incroyablement aigu de Biden, et le remplacer par un candidat pour lequel personne dans le parti n’avait réellement voté, nécessitait un commentaire, aussi bref soit-il. Cela rendait impossible, ne serait-ce que pendant une semaine ou deux, de maintenir la fiction selon laquelle Obama vivait simplement à Washington DC tout en restant en dehors de la politique. Si Biden était sénile, alors qui dirigeait réellement le pays ? Qui avait suffisamment d’influence pour ordonner le retrait du Président du ticket ?

La réponse, dans les deux cas, était Obama. Et maintenant, il était responsable non seulement de Kamala Harris, mais également, rétroactivement, du désordre plus général qu’il et ses opérateurs avaient contribué à créer dans le pays. Partout, de l’Université Harvard, son alma mater, où il avait aidé à installer un plagiaire récidiviste comme président de l’Université, au Moyen-Orient, qui s’est embrasé au moment où il a pu réanimer son Accord avec l’Iran, un accord qui semblait encore plus stupide — si ce n’est aussi coûteux — que la détermination de George W. Bush à transformer l’Afghanistan et l’Irak en sociétés démocratiques de style occidental au moyen de la force, le toucher Midas inversé du leader du Parti était évident, même si personne n’a jamais soufflé un mot de critique.

Cependant, les Américains, de toutes races et croyances, se sentaient vivre dans une version dystopique d’Alice au pays des merveilles, contrôlée par une main invisible — et ils n’aimaient pas ça. Si les sondeurs d’élite et les experts prédicteurs, qui avaient échoué à prévoir une victoire de Trump, s’étaient familiarisés avec l’histoire américaine, au lieu de répéter les points de discussion d’Obama et de ses opérateurs, ils auraient vu un pays désireux d’un renouvellement des libertés que la grande majorité des Américains considèrent comme leur droit de naissance.

Voir les Américains comme un seul peuple, avec une culture et un caractère communs, façonnés par une histoire partagée, n’est pas quelque chose que les nouvelles élites américaines savent faire, cependant. Dès la maternelle, on leur enseigne le contraire. Les universités de la Ivy League, le creuset dans lequel la nouvelle classe a été forgée, basent les décisions d’admission et d’embauche non sur des mesures de performance objective, mais sur leur classement dans les hiérarchies toujours changeantes des groupes d’identité sanctionnés par le Parti. La capacité de trier les Américains en catégories bureaucratiques comme BIPOC, MENA, LGBTQ+ et autres constructions de soupe alphabétique est en réalité la compétence définissante des élites de l’ère Obama. Cela implique la maîtrise des codes de groupe qui aident le Parti démocrate à gérer ses propres circonscriptions de haut en bas, régimentées par des opérateurs politiques et des organisateurs d’ONG, financés par des fondations milliardaires, et incarnées dans des réglementations bureaucratiques, des ordres exécutifs, des catégories de recensement et d’autres schémas légalement contraignants destinés à surmonter les notions historiques américaines d’égalité. C’est ainsi que fonctionne la machine du Parti.

Maintenant, en une nuit, la machine Obama, qu’il avait construite sur le modèle de la machine du Parti démocrate de Chicago et qu’il avait utilisée pour diriger le pays, y compris les institutions de prestige et les médias, à travers une combinaison de capture bureaucratique et de pression sociale, accentuée par le contrôle de grandes plateformes technologiques, était enfin en train de s’effondrer. Pas étonnant que la presse soit sous le choc. Aucune des lignes qui leur avaient été données ne pouvait être réconciliée avec les chiffres à l’écran.

Un règlement viendra sûrement. Au minimum, le moment est maintenant venu pour Barack Obama de quitter Washington et de sortir de la politique américaine, maintenant que sa présidence de l’ombre — qui s’est révélée encore plus contre-productive et chaotique que le premier mandat de Trump — est partie en fumée.

Entre-temps, l’écart entre ce que croient les élites américaines et ce que croit le reste du pays n’a jamais été aussi large, probablement pas depuis la fin du XIXe siècle. À l’époque, l’Amérique de l’Âge d’or était gouvernée par un groupe restreint de tycoons et leurs valets, qui se positionnaient comme les héritiers du Parti républicain d’Abraham Lincoln et d’Ulysses S. Grant, le Président et le Général qui ont ensemble dirigé la Guerre civile. Plus le Parti républicain s’éloignait de la Guerre civile, plus les bustes de Lincoln et Grant ressemblaient à des ornements pour les fortunes extraordinaires d’une nouvelle oligarchie qui voyageait en trains privés, passait l’été à Newport et achetait chaque peinture de maître disponible en Europe pour décorer leurs maisons somptueuses. Économiquement et moralement, les soi-disant Barons voleurs — Morgans, Rockefellers, Goulds, Fricks, Carnegies, Whitneys, Harrimans — avaient la vie facile, profitant des avantages d’une main-d’œuvre immigrée bon marché tout en se flattant d’être les héritiers légitimes du Parti qui a mis fin à l’esclavage. À l’exception de Carnegie, un Écossais autodidacte et industriel innovant qui a donné sa fortune pour établir le système de bibliothèques publiques en Amérique, l’histoire ne les retient pas avec bienveillance.

Le Parti démocrate que Bill et Hillary Clinton ont construit dans les années 1990, et que Barack Obama a ensuite dirigé dans une direction résolument plus radicale après 2012, ne sera pas non plus bien mémorisé par les Américains. Le père du Parti démocrate moderne, Franklin D. Roosevelt, fut le plus grand leader politique du pays durant ce qui est devenu connu sous le nom de Siècle américain. Roosevelt a maintenu le pays à flot pendant la Grande Dépression, l’a conduit à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale et a créé un filet de sécurité sociale pour les pauvres. Fait remarquable, chaque président américain jusqu’à Bill Clinton en 1992 était soit un protégé de Roosevelt, soit au moins un soldat dans son armée.

L’alliance politique entre les politiciens machines ethniques urbains, y compris les leaders politiques urbains noirs, et les blancs du Sud que FDR a dirigée a également sapé le pouvoir de la classe WASP, héritière des puritains de la Nouvelle-Angleterre, qui dominaient le système de classes américain et l’économie du pays après la guerre civile. En limitant leur influence culturelle, politique et économique, Roosevelt a rendu possible l’essor de la classe moyenne américaine, qui a contribué à rendre l’Amérique grande, et plus égalitaire.

L’adhésion des Clintons à Wall Street et aux traités de commerce internationaux a été la fenêtre par laquelle les anciennes élites américaines — enracinées à la fois dans le Nord-Est et à San Francisco — sont remontées dans l’histoire. Le commerce avec la Chine a prospéré, tout comme les nouveaux clients de Wall Street du Parti démocrate — au détriment des circonscriptions traditionnelles de la classe ouvrière et de la classe moyenne du Parti. Obama a amené les fondateurs autrefois libertaires de la Silicon Valley à bord du train des bénéfices, en leur promettant une protection contre des populistes comme Bernie Sanders et contre sa propre équipe d’artistes de l’extorsion de Chicago. En retour, ils paieraient des impôts au parti par le biais de contributions de campagne, d’ONG et de recrutements DEI. Grâce à ce nouveau câblage politique, Obama a achevé la transformation des démocrates de FDR en républicains de l’ère dorée.

Il sera difficile pour Donald Trump de surpasser cela. Mais peut-être le fera-t-il. Peut-être qu’Elon Musk réorganisera entièrement le gouvernement fédéral. Peut-être qu’il colonisera réellement Mars. Pendant ce temps, si Trump comprend une chose, c’est que l’Amérique n’est pas l’Europe, ni l’Asie, ni l’Irak, ni le Brésil. Les élites américaines vont et viennent, tandis que la capacité d’auto-invention soudaine, radicale et émerveillée, ainsi que les sauts d’innovation, restent le trait distinctif du pays.

Ce que les étrangers ont tendance à manquer, c’est que l’Amérique n’a jamais été censée être stable. Elle est et a toujours été un enfer, l’incarnation de l’idée de destruction créatrice de l’économiste autrichien Joseph Schumpeter. L’émerveillement, la liberté et le chagrin de la vie américaine, c’est que, tôt ou tard, tout est consumé dans le fourneau. Pour toute sa richesse et son succès, les enfants d’Elon Musk peuvent adorer d’autres dieux. Ses petits-enfants peuvent finir dans un parc de caravanes, à fumer de la méthamphétamine. Des consultants de McKinsey avec des diplômes de Harvard peuvent se retrouver au chômage ou vendre de l’eau en bouteille. Robert F. Kennedy Jr., l’avocat environnemental le plus éminent du pays et la personne la plus proche que le Parti démocrate ait de la royauté, peut devenir un hérétique antivaccin, être largement moqué et humilié par l’élite et par les membres moins imaginatifs de sa propre famille, se présenter à la présidence, soutenir Donald Trump, s’attaquer à Big Pharma et Big Ag, et Rendre l’Amérique Saine à Nouveau. Ou pas. Tout ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que les tentatives de manipuler le système américain sont vouées à l’échec.

La plus grande leçon étant que l’Amérique est tout simplement trop grande — trop sauvage, trop destructrice, et trop ancrée dans l’idée de liberté individuelle — pour qu’une « élite » autoproclamée puisse monter son cheval très longtemps sans être éjectée.